УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9636 відвідувачів онлайн
Новини
3 975 23

Ялинка на центральному вокзалі встановлюється в штатному режимі, - заява Укрзалізниці

Ялинка на центральному вокзалі встановлюється в штатному режимі, - заява Укрзалізниці

"Укрзалізниця" повідомила, що ялинка, яку шукали правоохоронці 23 грудня, знайшлася, і зараз її встановлюють. Також компанія заявляє, що її ціна не 5 мільйонів, а 600 тисяч грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві "Укрзалізниці"

"Сьогодні навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується. Тож можете бути спокійними, її зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro.

Скасуємо ще одну зраду: коштує ялинка не 5 млн грн, а 600 тис. грн.

Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва" - відзнаається у повідомленні. 

 В компанії повідомили, що чекають гостей 24, 26, 31 грудня та 6 січня о 18:00 – там гратимуть провідні музичні колективи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура підозрює розкрадання 5 млн грн на встановленні новорічної ялинки на залізничному вокзалі в Києві

Автор: 

Укрзалізниця (6819) ялинка (115)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
24.12.2021 00:13
+4
Гідна справа для військової розвідки шукати новорічну ялінку в час, коли країна оточена навалою озброенних до зубів москалів, а їх шпигуни нишпорять звідусіль перед ймовірним наступом?!
Бурбу і інших розвідників Зе кротоферма звільнила, а ті, що лишилися виконують роботу службових собак?
показати весь коментар
24.12.2021 00:36
+4
В СМИ появилась фотка ёлки в минюсте имени Малюски
показати весь коментар
24.12.2021 00:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.12.2021 00:13 Відповісти
патамушта вакцинатор у ермака гнётся...
показати весь коментар
24.12.2021 00:23 Відповісти
на девах...
показати весь коментар
24.12.2021 00:25 Відповісти
Роботодавці повиганяють баб з роботи на всяк випадок. Каби чо не сталось.
показати весь коментар
24.12.2021 00:45 Відповісти
главное что когда появилась эта новость то было ожидание что сейчас как то переиграют ситуацию -типа не уследили за прошлым министром и отменят -но нет Люся арестович (по команде банковой)издеваясь заявил что женщин нужно поздравить и это как подарок им от власти -поздравляю зэ-быдло-избератели
показати весь коментар
24.12.2021 01:46 Відповісти
А к чему тут вакцинацию приплели, я извиняюсь...?
показати весь коментар
24.12.2021 11:47 Відповісти
Даже боюсь подумать во сколько эта йолка обойдется Украине. Там наверное каждый шарик будет по цене Майбаха.. А потом они поднимут цену билета Киев-Фастов как перелет Киев -Женева. Потомушо они так посчитали... Но в поездах будет снег на верхних полках.. Еороче всех с Рождеством и как они нам опять всех сделали... И да, проводникам нужно становиться на учет?
показати весь коментар
24.12.2021 00:33 Відповісти
ты когда последний раз ездил украинским поездом, балабол?)
показати весь коментар
24.12.2021 00:35 Відповісти
Ваня, тут нет водки, иди хлебни щи.
показати весь коментар
24.12.2021 00:37 Відповісти
А ти ?
показати весь коментар
24.12.2021 00:38 Відповісти
Новые новости. Йолка оказывается по смете не 3 ляма , а 0.6)))) 20К зелени.... Цена квартиры , однушки в пригороде... Жду сметы игрушек... Блин, ну это плевок в украинцев..
показати весь коментар
24.12.2021 01:55 Відповісти
Дмитрия Марченко освободили из-под заключения под залог в размере 19 миллионов гривен, который внес экс-президент Петр Порошенко.
показати весь коментар
24.12.2021 08:44 Відповісти
Тому,хто не служив в армії, а,зараз, якимсь,хрін знає яким боком,виявився причетним до
прийняття Законів України,
хочу сказати від імені усіх українців,- ідіть в армію,довбойоби !!!
показати весь коментар
24.12.2021 00:36 Відповісти
Гідна справа для військової розвідки шукати новорічну ялінку в час, коли країна оточена навалою озброенних до зубів москалів, а їх шпигуни нишпорять звідусіль перед ймовірним наступом?!
Бурбу і інших розвідників Зе кротоферма звільнила, а ті, що лишилися виконують роботу службових собак?
показати весь коментар
24.12.2021 00:36 Відповісти
В СМИ появилась фотка ёлки в минюсте имени Малюски
показати весь коментар
24.12.2021 00:53 Відповісти
ну, на такую 600к многовато, думаю тысяч 250 списали с бюджета на нее
показати весь коментар
24.12.2021 11:40 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2021 12:04 Відповісти
За 5 миллионов??? Она Золотая? В прямом и переносном смысле?
показати весь коментар
24.12.2021 08:25 Відповісти
Нет не золотая, позолоченное серебро.
показати весь коментар
24.12.2021 09:10 Відповісти
Не там "правоохренители" ищут.
Миллионы уходят налево и никаких проблем, а тут за елку ухватились...
Чудеса происходят под Рождество.
показати весь коментар
24.12.2021 08:28 Відповісти
все штатно, воруют сколько обычно
показати весь коментар
24.12.2021 08:40 Відповісти
Слава Богу нашлась, а то ягня и корова с вердепу так и нэ знайшлыся.
показати весь коментар
24.12.2021 08:47 Відповісти
Хотіли ******** 5 лямів-але шо то пішло не так... З кимось не поділилися-от і маєш. Обідно мабуть пацанам. Ну нічого, 0,6 ляма теж діткам на молочко..
показати весь коментар
24.12.2021 09:22 Відповісти
 
 