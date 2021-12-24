Ялинка на центральному вокзалі встановлюється в штатному режимі, - заява Укрзалізниці
"Укрзалізниця" повідомила, що ялинка, яку шукали правоохоронці 23 грудня, знайшлася, і зараз її встановлюють. Також компанія заявляє, що її ціна не 5 мільйонів, а 600 тисяч грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві "Укрзалізниці"
"Сьогодні навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується. Тож можете бути спокійними, її зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro.
Скасуємо ще одну зраду: коштує ялинка не 5 млн грн, а 600 тис. грн.
Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва" - відзнаається у повідомленні.
В компанії повідомили, що чекають гостей 24, 26, 31 грудня та 6 січня о 18:00 – там гратимуть провідні музичні колективи.
Будь ласка, зачекайте...
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