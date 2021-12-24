Суд остановил распродажу ПриватБанком долгов физлиц

Суд удовлетворил заявление Гражданского объединения "Инвалидов Каритас" и запретил ПриватБанку и компании ООО "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн" осуществлять действия, связанные с продажей портфеля, запланированные на 28 декабря 2021 года на американской торговой площадке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как известно, 25 октября ПриватБанк продал кредиты граждан Украины на сумму 750 млн грн за 2,4 %, что составило 18 млн.

Покупателем стала ООО "Финансовая компания управления активами", которая как новый кредитор рассылает письма с требованием погасить 60 % долга.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.