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Суд остановил распродажу ПриватБанком долгов физлиц

Суд остановил распродажу ПриватБанком долгов физлиц

Суд удовлетворил заявление Гражданского объединения "Инвалидов Каритас" и запретил ПриватБанку и компании ООО "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн" осуществлять действия, связанные с продажей портфеля, запланированные на 28 декабря 2021 года на американской торговой площадке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как известно, 25 октября ПриватБанк продал кредиты граждан Украины на сумму 750 млн грн за 2,4 %, что составило 18 млн.

Покупателем стала ООО "Финансовая компания управления активами", которая как новый кредитор рассылает письма с требованием погасить 60 % долга.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

долг (1150) Приватбанк (833)


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Просто в приветбанку жида КАЛОмойші працюють СВОЇ люди. Тому і подарували 750 лямів, тому і такі питання в анкеті ФОПа.
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24.12.2021 16:15 Ответить
 
 