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Суд зупинив розпродаж ПриватБанком боргів фізосіб

Суд зупинив розпродаж ПриватБанком боргів фізосіб

Суд задовольнив заяву громадянського об'єднання "інвалідів Карітас" і заборонив ПриватБанку і компанії ТОВ "Фест Файненшіал Нетворк Юкрейн" здійснювати дії пов'язані з продажем портфеля заплановані на 28 грудня 2021 року на американському торговому майданчику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як відомо, 25 жовтня ПриватБанк продав кредити громадян України на суму 750 млн грн. за 2,4 %, що становило 18 млн.

Покупцем стала ТОВ "Фінансова компанія управління активами", яка як новий кредитор розсилає лист з вимогою погасити 60% боргу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував екс-голову правління Приватбанку Олександра Дубілета. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Автор: 

борг (2136) Приватбанк (2431)


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Просто в приветбанку жида КАЛОмойші працюють СВОЇ люди. Тому і подарували 750 лямів, тому і такі питання в анкеті ФОПа.
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24.12.2021 16:15 Відповісти
 
 