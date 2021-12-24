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Незаконная вырубка лесов стала частью теневого лесозаготовительного бизнеса в европейских масштабах, - эксперты

Незаконная вырубка лесов стала частью теневого лесозаготовительного бизнеса в европейских масштабах, - эксперты

Сегодня уничтожают деревья и на участках, получивших статус лесов и лесов.

Пока псевдо-активисты сосредоточены на промышленных предприятиях, попадающих в эпицентр агрессивной критики и манипуляций, – страна в промышленных масштабах теряет леса, отмечают экологи.

Сейчас уничтожают деревья и на участках, которые получили статус девственных и природных лесов, где запрещаются все виды рубок. Такие насаждения восстанавливаются сотни лет. Часто – пилят деревья, прикрываясь поддельными документами,  передает 5 канал.

"По поводу незаконных рубок, которые проводят сами лесхозы, их масштабы оценить вообще невозможно. Но в любом случае речь идет о миллионах и сотнях тысяч гектаров... Классический пример – это санитарная рубка здорового леса, который не требует никакой санитарной вырубки. Нарушение распространено по всей Украине. Это незаконная рубка, она происходит со всеми разрешительными документами, просто они подделываются", – говорит биолог, представитель ОО "Украинская природоохранная группа" Егор Грынык.

Специалисты указывают: незаконная рубка лесов – это полукриминальный и сверхприбыльный бизнес, который уже стал частью теневого лесозаготовительного бизнеса в европейских масштабах.

"Насколько это прибыльный бизнес? Конечно прибыльный, потому что в отличие от многих других видов деятельности, лес он уже есть сейчас, туда можно зайти и прямо сейчас получать прибыль и да, это очень прибыльно", – уверяет биолог.

Автор: 

вырубка (159) лес (627)


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Топ комментарии
+6
Більшість нашого насєлєнія не заслуговує мати свою державу.
Тупий варварський народик.
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24.12.2021 17:46
+5
мульярд от зеленского...это не миллиард деревьев...это миллиард денег по офшорам зе-шобелки

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24.12.2021 18:59
+4
2019 "Куди поділися наші карпатські ліси?"

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24.12.2021 17:50
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Госпідарі прожовжують госпідарювати,та нові хлєбала-хлєбати...
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24.12.2021 17:32 Ответить
когось розстріляли - ні, реально посадили із конфіскатом до 2-го покоління - теж ні...., всі хто "борються" та контролюють- всі в темі....- так чого не красти
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24.12.2021 17:40 Ответить
Більшість нашого насєлєнія не заслуговує мати свою державу.
Тупий варварський народик.
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24.12.2021 17:46 Ответить
є ще активна меншість
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24.12.2021 19:19 Ответить
і одне діло попасти під протекторат сша, а друге - совка
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24.12.2021 19:20 Ответить
Якщо не буде імпічменту, то і немає сенсу.
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24.12.2021 19:23 Ответить
2019 "Куди поділися наші карпатські ліси?"

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24.12.2021 17:50 Ответить
Шо ж такое ЗЕля,ты ведь так Петю обсирал за лес и бурштын? А сам что делаешь?
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24.12.2021 18:10 Ответить
зайдите в любой лесхоз и увидите карту плюсового прироста леса, а откройте гугл земля лесных регионов (полесья, например) - и увидите.... кошмар
в АП, наверное, нет гугл земли. зато есть "дия"
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24.12.2021 18:35 Ответить
мульярд от зеленского...это не миллиард деревьев...это миллиард денег по офшорам зе-шобелки

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24.12.2021 18:59 Ответить
Зеля дозволив свїм посіпакам ліс рубати. Пересічні люди цим займатись не будуть!
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24.12.2021 19:21 Ответить
мрази.
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25.12.2021 03:50 Ответить
За вырубку лесов и парков нужно садить на нары. Быдло не думающее о своем будущем потом будет страдать и смотреть по телевизору на парки с вековыми деревьями под Лондоном
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25.12.2021 10:09 Ответить
Ничего, бабы ещё миллиард насажают!
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25.12.2021 11:42 Ответить
 
 