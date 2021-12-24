Незаконная вырубка лесов стала частью теневого лесозаготовительного бизнеса в европейских масштабах, - эксперты

Сегодня уничтожают деревья и на участках, получивших статус лесов и лесов.

Пока псевдо-активисты сосредоточены на промышленных предприятиях, попадающих в эпицентр агрессивной критики и манипуляций, – страна в промышленных масштабах теряет леса, отмечают экологи.

Сейчас уничтожают деревья и на участках, которые получили статус девственных и природных лесов, где запрещаются все виды рубок. Такие насаждения восстанавливаются сотни лет. Часто – пилят деревья, прикрываясь поддельными документами, передает 5 канал.

"По поводу незаконных рубок, которые проводят сами лесхозы, их масштабы оценить вообще невозможно. Но в любом случае речь идет о миллионах и сотнях тысяч гектаров... Классический пример – это санитарная рубка здорового леса, который не требует никакой санитарной вырубки. Нарушение распространено по всей Украине. Это незаконная рубка, она происходит со всеми разрешительными документами, просто они подделываются", – говорит биолог, представитель ОО "Украинская природоохранная группа" Егор Грынык.

Специалисты указывают: незаконная рубка лесов – это полукриминальный и сверхприбыльный бизнес, который уже стал частью теневого лесозаготовительного бизнеса в европейских масштабах.

"Насколько это прибыльный бизнес? Конечно прибыльный, потому что в отличие от многих других видов деятельности, лес он уже есть сейчас, туда можно зайти и прямо сейчас получать прибыль и да, это очень прибыльно", – уверяет биолог.