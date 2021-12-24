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Новини
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Незаконна вирубка лісів стала частиною тіньового лісозаготівельного бізнесу в європейських масштабах, - експерти

Незаконна вирубка лісів стала частиною тіньового лісозаготівельного бізнесу в європейських масштабах, - експерти

Нині нищать дерева і на ділянках, що отримали статус пралісів та природних лісів.

Доки псевдоактивісти зосереджені на промислових підприємствах, що потрапляють в епіцентр агресивної критики і маніпуляцій, – країна у промислових масштабах втрачає ліси, наголошують природоохоронці.

Нині нищать дерева і на ділянках, що отримали статус пралісів та природних лісів, де забороняються всі види рубок. Такі насадження відновлюються сотні років. Часто – пиляють дерева, прикриваючись підробленими документами, передає 5 канал.

"З приводу незаконних рубок, які проводять самі лісгоспи, їхні масштаби оцінити взагалі неможливо. Але в будь-якому випадку мовиться про мільйони і сотні тисяч гектарів… Класичний приклад – це санітарна рубка здорового лісу, який не потребує жодної санітарної рубки. Порушення поширене по всій Україні. Це незаконна рубка, вона відбувається з усіма дозвільними документами, просто вони підробляються", – каже біолог, представник ГО "Українська природоохоронна група" Єгор Гриник.

Фахівці вказують: незаконна рубка лісів – це напівкримінальний і надприбутковий бізнес, що вже став частиною тіньового лісозаготівельного бізнесу в європейських масштабах.

"Наскільки це прибутковий бізнес? Звичайно прибутковий, тому що на відміну від багатьох інших видів діяльності, ліс він вже є зараз, туди можна зайти і прямо зараз отримувати прибутки і так, це надзвичайно прибутково", – запевняє біолог.

Автор: 

вирубка (168) ліс (765)


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Топ коментарі
+6
Більшість нашого насєлєнія не заслуговує мати свою державу.
Тупий варварський народик.
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24.12.2021 17:46
+5
мульярд от зеленского...это не миллиард деревьев...это миллиард денег по офшорам зе-шобелки

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24.12.2021 18:59
+4
2019 "Куди поділися наші карпатські ліси?"

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24.12.2021 17:50
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Госпідарі прожовжують госпідарювати,та нові хлєбала-хлєбати...
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24.12.2021 17:32 Відповісти
когось розстріляли - ні, реально посадили із конфіскатом до 2-го покоління - теж ні...., всі хто "борються" та контролюють- всі в темі....- так чого не красти
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24.12.2021 17:40 Відповісти
Більшість нашого насєлєнія не заслуговує мати свою державу.
Тупий варварський народик.
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24.12.2021 17:46 Відповісти
є ще активна меншість
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24.12.2021 19:19 Відповісти
і одне діло попасти під протекторат сша, а друге - совка
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24.12.2021 19:20 Відповісти
Якщо не буде імпічменту, то і немає сенсу.
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24.12.2021 19:23 Відповісти
2019 "Куди поділися наші карпатські ліси?"

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24.12.2021 17:50 Відповісти
Шо ж такое ЗЕля,ты ведь так Петю обсирал за лес и бурштын? А сам что делаешь?
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24.12.2021 18:10 Відповісти
зайдите в любой лесхоз и увидите карту плюсового прироста леса, а откройте гугл земля лесных регионов (полесья, например) - и увидите.... кошмар
в АП, наверное, нет гугл земли. зато есть "дия"
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24.12.2021 18:35 Відповісти
мульярд от зеленского...это не миллиард деревьев...это миллиард денег по офшорам зе-шобелки

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24.12.2021 18:59 Відповісти
Зеля дозволив свїм посіпакам ліс рубати. Пересічні люди цим займатись не будуть!
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24.12.2021 19:21 Відповісти
мрази.
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25.12.2021 03:50 Відповісти
За вырубку лесов и парков нужно садить на нары. Быдло не думающее о своем будущем потом будет страдать и смотреть по телевизору на парки с вековыми деревьями под Лондоном
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25.12.2021 10:09 Відповісти
Ничего, бабы ещё миллиард насажают!
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25.12.2021 11:42 Відповісти
 
 