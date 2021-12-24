Незаконна вирубка лісів стала частиною тіньового лісозаготівельного бізнесу в європейських масштабах, - експерти

Нині нищать дерева і на ділянках, що отримали статус пралісів та природних лісів.

Доки псевдоактивісти зосереджені на промислових підприємствах, що потрапляють в епіцентр агресивної критики і маніпуляцій, – країна у промислових масштабах втрачає ліси, наголошують природоохоронці.

Нині нищать дерева і на ділянках, що отримали статус пралісів та природних лісів, де забороняються всі види рубок. Такі насадження відновлюються сотні років. Часто – пиляють дерева, прикриваючись підробленими документами, передає 5 канал.

"З приводу незаконних рубок, які проводять самі лісгоспи, їхні масштаби оцінити взагалі неможливо. Але в будь-якому випадку мовиться про мільйони і сотні тисяч гектарів… Класичний приклад – це санітарна рубка здорового лісу, який не потребує жодної санітарної рубки. Порушення поширене по всій Україні. Це незаконна рубка, вона відбувається з усіма дозвільними документами, просто вони підробляються", – каже біолог, представник ГО "Українська природоохоронна група" Єгор Гриник.

Фахівці вказують: незаконна рубка лісів – це напівкримінальний і надприбутковий бізнес, що вже став частиною тіньового лісозаготівельного бізнесу в європейських масштабах.

"Наскільки це прибутковий бізнес? Звичайно прибутковий, тому що на відміну від багатьох інших видів діяльності, ліс він вже є зараз, туди можна зайти і прямо зараз отримувати прибутки і так, це надзвичайно прибутково", – запевняє біолог.