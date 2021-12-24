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ФСБ РФ утверждает, что якобы задержала украинского "шпиона"

ФСБ РФ утверждает, что якобы задержала украинского

Российские спецслужащие утверждают, что военнослужащий ВС РФ якобы был завербован военной разведкой Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ФСБ.

Российские спецслужащие утверждают, что задержанный "осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных сил РФ, утечка которых за границу могла нанести ущерб обороноспособности государства".

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Другие подробности спецоперации в ФСБ не сообщили, а личность задержанного не раскрыли.

Наказание по статье о госизмене в России предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Автор: 

россия (95361) ФСБ (1934) шпионаж (1379)


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Топ комментарии
+5
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24.12.2021 20:44
+5
чекисты, похоже, после прессухи ихнего кремлевского ху@ла уже нажрались, теперь им кругом "украинские шпионы" мерещатся... наверное Ленина в мавзолее повязали, чтобы еще раз Украину не создал
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24.12.2021 20:50
+4
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24.12.2021 21:07
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Стопудово тот , что бутылку швырнул.
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24.12.2021 20:41 Ответить
Да там такой фильме сняли))) даже с квадрокоптера снимали))) совсем уже в кгб стали набирать по объявлению, с улицы)))
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24.12.2021 23:28 Ответить
Интересно, в Ср"шке так же радуются оккупации путинской фашистской хунтой территорий других стран, как своё время в гитлеровской Германии народ радовался хищническим действиям гитлеровских бандитов в отношениях с другими странами? Это ведь абсолютно то же самое. Только вертухаи ботоксного кремлёвского фюрера Путлера - это гидридные фашисты, скрывающие до поры свою кровожадную сущность под другими масками
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24.12.2021 23:30 Ответить
От Срашки сейчас смердит фашистской вонью. Ботоксный вурдалак Путлер, сидящий за глухими стенами на кладбище в центре столицы Гондурашки, подсаживает сейчас своё стадо в очередной раз зомбируемых валенкообразных олухов на иглу фашистской пропаганды.
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, хулиган, убийца, вор, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками
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25.12.2021 00:01 Ответить
У нас в ОПе шпион каждый пятый, как и четыре предыдущие....
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24.12.2021 20:44 Ответить
Необходимо, чтобы Индия и даже Китай осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут! Надо говорить всему миру об этом: Attention! Symbiosis of neo-nazis and neo-stalinists took power in Russia. The russian authorities are sponsores all European neo-nazis and other extremists to destabilize Europe and all world. And russian authorities spreads xenophobic propaganda
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24.12.2021 23:35 Ответить
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24.12.2021 20:44 Ответить
чекисты, похоже, после прессухи ихнего кремлевского ху@ла уже нажрались, теперь им кругом "украинские шпионы" мерещатся... наверное Ленина в мавзолее повязали, чтобы еще раз Украину не создал
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24.12.2021 20:50 Ответить
Я всё понимаю, но в Воронеже …
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24.12.2021 23:20 Ответить
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24.12.2021 21:07 Ответить
на самом деле в РФ живет 3 млн. украинцев по национальности, а то и больше. Ясно, что они сочувствуют исторической Родине. Странно, что ***** не додумался организовать концлагеря для них. Но опыт - дело наживное, хоть и Гитлер к успеху шел - не фартонуло...
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24.12.2021 21:13 Ответить
А ти як, нормально так обрусєвшій?
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24.12.2021 23:27 Ответить
А русскому хозяіну вєрно служить будєшь? Уважаєш русскіх?
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24.12.2021 23:31 Ответить
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24.12.2021 21:21 Ответить
Украинцев в запоребрике по генам - пруд пруди,но только по генам.Западные районы Курской,половина,Белгородской,Воронежской,Ростовской,Брянской областей.Переродилились.Оемелились
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24.12.2021 21:38 Ответить
А ещё японского,английского,монгольского,израильского и множество других! 1937 год отдыхает.
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24.12.2021 21:39 Ответить
Проф. Преображенский


Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей Су-35. Знаете, что тут смешно? Ради подписания контракта в 2018 году путинская власть согласилась получать в оплату за самолёты пальмовое масло. Даже это не помогло.

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24.12.2021 21:52 Ответить
на кацапіі е дві категоріі громадян - фсб і українскі шпигуни.
перших переважна більшість...
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24.12.2021 22:40 Ответить
Не твердіть , а стверджує .
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24.12.2021 23:19 Ответить
 
 