ФСБ РФ утверждает, что якобы задержала украинского "шпиона"

Российские спецслужащие утверждают, что военнослужащий ВС РФ якобы был завербован военной разведкой Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ФСБ.

Российские спецслужащие утверждают, что задержанный "осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных сил РФ, утечка которых за границу могла нанести ущерб обороноспособности государства".

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Другие подробности спецоперации в ФСБ не сообщили, а личность задержанного не раскрыли.

Наказание по статье о госизмене в России предусматривает от 12 до 20 лет колонии.