ФСБ РФ твердить, що нібито затримала українського "шпигуна"

Російські спецслужбовці переконують, що військовослужбовець ЗС РФ буцімто був завербований військовою розвідкою України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Інтерфакс".

"За підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 275 КК Росії "Державна зрада", затримано військовослужбовця Західного військового округу. Воронезьким гарнізонним військовим судом йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - повідомили у ФСБ.

Російські спецслужбовці твердять, що затриманий "здійснював збір відомостей про діяльність Збройних сил РФ, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

Інші подробиці спецоперації у ФСБ не повідомили, а особу затриманого не розкрили.

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Покарання за статтею про держзраду в Росії передбачає від 12 до 20 років колонії.