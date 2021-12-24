ФСБ РФ твердить, що нібито затримала українського "шпигуна"
Російські спецслужбовці переконують, що військовослужбовець ЗС РФ буцімто був завербований військовою розвідкою України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Інтерфакс".
"За підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 275 КК Росії "Державна зрада", затримано військовослужбовця Західного військового округу. Воронезьким гарнізонним військовим судом йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - повідомили у ФСБ.
Російські спецслужбовці твердять, що затриманий "здійснював збір відомостей про діяльність Збройних сил РФ, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".
Інші подробиці спецоперації у ФСБ не повідомили, а особу затриманого не розкрили.
Покарання за статтею про держзраду в Росії передбачає від 12 до 20 років колонії.
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