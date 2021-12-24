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ФСБ РФ твердить, що нібито затримала українського "шпигуна"

ФСБ РФ твердить, що нібито затримала українського

Російські спецслужбовці переконують, що військовослужбовець ЗС РФ буцімто був завербований військовою розвідкою України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Інтерфакс".

"За підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 275 КК Росії "Державна зрада", затримано військовослужбовця Західного військового округу. Воронезьким гарнізонним військовим судом йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - повідомили у ФСБ.

Російські спецслужбовці твердять, що затриманий "здійснював збір відомостей про діяльність Збройних сил РФ, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

Інші подробиці спецоперації у ФСБ не повідомили, а особу затриманого не розкрили.

Також читайте: Інженера, який намагався передати військові секрети до Росії, заарештували в США

Покарання за статтею про держзраду в Росії передбачає від 12 до 20 років колонії.

Автор: 

росія (64911) ФСБ (1448) шпигунство (984)


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Топ коментарі
+5
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24.12.2021 20:44
+5
чекисты, похоже, после прессухи ихнего кремлевского ху@ла уже нажрались, теперь им кругом "украинские шпионы" мерещатся... наверное Ленина в мавзолее повязали, чтобы еще раз Украину не создал
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24.12.2021 20:50
+4
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24.12.2021 21:07
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Стопудово тот , что бутылку швырнул.
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24.12.2021 20:41 Відповісти
Да там такой фильме сняли))) даже с квадрокоптера снимали))) совсем уже в кгб стали набирать по объявлению, с улицы)))
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24.12.2021 23:28 Відповісти
Интересно, в Ср"шке так же радуются оккупации путинской фашистской хунтой территорий других стран, как своё время в гитлеровской Германии народ радовался хищническим действиям гитлеровских бандитов в отношениях с другими странами? Это ведь абсолютно то же самое. Только вертухаи ботоксного кремлёвского фюрера Путлера - это гидридные фашисты, скрывающие до поры свою кровожадную сущность под другими масками
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24.12.2021 23:30 Відповісти
От Срашки сейчас смердит фашистской вонью. Ботоксный вурдалак Путлер, сидящий за глухими стенами на кладбище в центре столицы Гондурашки, подсаживает сейчас своё стадо в очередной раз зомбируемых валенкообразных олухов на иглу фашистской пропаганды.
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, хулиган, убийца, вор, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками
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25.12.2021 00:01 Відповісти
У нас в ОПе шпион каждый пятый, как и четыре предыдущие....
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24.12.2021 20:44 Відповісти
Необходимо, чтобы Индия и даже Китай осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут! Надо говорить всему миру об этом: Attention! Symbiosis of neo-nazis and neo-stalinists took power in Russia. The russian authorities are sponsores all European neo-nazis and other extremists to destabilize Europe and all world. And russian authorities spreads xenophobic propaganda
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24.12.2021 23:35 Відповісти
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24.12.2021 20:44 Відповісти
чекисты, похоже, после прессухи ихнего кремлевского ху@ла уже нажрались, теперь им кругом "украинские шпионы" мерещатся... наверное Ленина в мавзолее повязали, чтобы еще раз Украину не создал
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24.12.2021 20:50 Відповісти
Я всё понимаю, но в Воронеже …
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24.12.2021 23:20 Відповісти
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24.12.2021 21:07 Відповісти
на самом деле в РФ живет 3 млн. украинцев по национальности, а то и больше. Ясно, что они сочувствуют исторической Родине. Странно, что ***** не додумался организовать концлагеря для них. Но опыт - дело наживное, хоть и Гитлер к успеху шел - не фартонуло...
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24.12.2021 21:13 Відповісти
А ти як, нормально так обрусєвшій?
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24.12.2021 23:27 Відповісти
А русскому хозяіну вєрно служить будєшь? Уважаєш русскіх?
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24.12.2021 23:31 Відповісти
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24.12.2021 21:21 Відповісти
Украинцев в запоребрике по генам - пруд пруди,но только по генам.Западные районы Курской,половина,Белгородской,Воронежской,Ростовской,Брянской областей.Переродилились.Оемелились
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24.12.2021 21:38 Відповісти
А ещё японского,английского,монгольского,израильского и множество других! 1937 год отдыхает.
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24.12.2021 21:39 Відповісти
Проф. Преображенский


Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей Су-35. Знаете, что тут смешно? Ради подписания контракта в 2018 году путинская власть согласилась получать в оплату за самолёты пальмовое масло. Даже это не помогло.

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24.12.2021 21:52 Відповісти
на кацапіі е дві категоріі громадян - фсб і українскі шпигуни.
перших переважна більшість...
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24.12.2021 22:40 Відповісти
Не твердіть , а стверджує .
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24.12.2021 23:19 Відповісти
 
 