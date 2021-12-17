Інженера, який намагався передати військові секрети до Росії, заарештували в США
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ФБР заарештувало експідрядника Пентагону, жителя штату Південна Дакота, за підозрою у спробі передати Росії секретну інформацію оборонного характеру.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні міністерства юстиції США.
"Мешканець міста Лід, 63-річний Джон Мюррей Роу-молодший намагався передати російському уряду секретну інформацію, пов’язану з національною обороною", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що Роу майже 40 років працював інженером-випробувачем у кількох компаніях-підрядниках оборонного відомства США. Його діяльність була пов’язана з аерокосмічними технологіями Військово-повітряних сил. Чоловік мав допуски до інформації та розробок під грифами "таємно" й "цілком таємно".
Як зазначається, після того, як Роу вчинив кілька порушень правил внутрішньої безпеки та "проявив зацікавленість до російського питання", його визнали особою, котра становить потенційну загрозу, та звільнили з роботи.
Паралельно ФБР розпочало таємну операцію, аби з'ясувати, чи передає Роу секретну інформацію іншим країнам. У березні 2020 року з ним зустрівся агент ФБР, який удавав із себе представника уряду Росії. Протягом наступних восьми місяців підозрюваний передав понад 300 електронних листів, які містили серед іншого чутливу для нацбезпеки США інформацію. При цьому, уточнюється в повідомленні, на той час Роу не працював у компаніях-підрядниках Пентагону.
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Жить в самой передовой стране,и ее не любить,нужно быть идиотом.Что и показала ситуация.
це державна агенція яка дає дозвіл до держтаємниці
я свого часу працюючи державним контрактором вирішив не відмовлятися від українського громадянства і залишився рряцювати у цивільному секторі але були і такі хто перейшов
Герр Мюллер,спасибо что соблюдаете пакт Молотов - Риббентроп...
Теперь, подумал Штирлиц, профессор не предал меня,значит получу орден...
В умовах триваючої війни з Росією це питання настільки абсурдне, що, здається, відповідь на нього є очевидною - це неможливо в принципі.
Утім, просто зараз, компанії лідери російського ринку онлайн-навчання Skillbox та Geekbrain розпочали активну експансію в Україну. Обидві були частиною підсанкційної Mail.ru, обидві нещодавно були придбані Газпромом, численні дочки якого теж знаходяться під санкціями.
Компанії відкривають "українські" філіали, агресивно інвестують великі бюджети в рекламу, масово скуповують промо-дописи на сторінках популярних блогерів, які, можливо, навіть не підозрюють, що співпрацюють з представниками держави агресора.
У компаній, що займаються онлайн-навчанням, може не бути фізичних приміщень чи студентських гуртожитків. Але завдяки нафтогазовим надприбуткам та вибухоподібному зростанню попиту на онлайн-освіту, якщо не зупинити російську експансію зараз, то вже за кілька років вони матимуть сотні тисяч українських студентів.
І десятки мільйонів доларів прибутку, що підуть на фінансування продовження військової агресії Росії проти України.
У головах їхніх же студентів опиниться те, що захоче російська державна пропагандистська машина. На восьмому році війни було б комічно серйозно говорити про незалежність російських компаній від уряду. Особливо, якщо вони належать корпорації, контрольним пакетом якої володіє держава.
Прямій військовій російській агресії завжди передує гібридна війна: спроба встановити контроль над інфосферою, економікою та культурою противника. - Іван Примаченко https://gazeta.ua/blog/56261/rosijski-osvitni-kompaniyi-zahoplyuyut-***********-rinok
"Народилася 7 квітня 1949 у Шепетівці Хмельницької області, дівоче прізвище - Тютіна. До 18 років жила і навчалася в УРСР." Матвієнко Валентина Іванівна