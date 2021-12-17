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Інженера, який намагався передати військові секрети до Росії, заарештували в США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Інженера, який намагався передати військові секрети до Росії, заарештували в США

ФБР заарештувало експідрядника Пентагону, жителя штату Південна Дакота, за підозрою у спробі передати Росії секретну інформацію оборонного характеру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні міністерства юстиції США.

"Мешканець міста Лід, 63-річний Джон Мюррей Роу-молодший намагався передати російському уряду секретну інформацію, пов’язану з національною обороною", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Роу майже 40 років працював інженером-випробувачем у кількох компаніях-підрядниках оборонного відомства США. Його діяльність була пов’язана з аерокосмічними технологіями Військово-повітряних сил. Чоловік мав допуски до інформації та розробок під грифами "таємно" й "цілком таємно".

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Як зазначається, після того, як Роу вчинив кілька порушень правил внутрішньої безпеки та "проявив зацікавленість до російського питання", його визнали особою, котра становить потенційну загрозу, та звільнили з роботи.

Паралельно ФБР розпочало таємну операцію, аби з'ясувати, чи передає Роу секретну інформацію іншим країнам. У березні 2020 року з ним зустрівся агент ФБР, який удавав із себе представника уряду Росії. Протягом наступних восьми місяців підозрюваний передав понад 300 електронних листів, які містили серед іншого чутливу для нацбезпеки США інформацію. При цьому, уточнюється в повідомленні, на той час Роу не працював у компаніях-підрядниках Пентагону.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
а у нас Родиной торгуют прямо из офиса президента ... и никого арестовывать не собираются
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17.12.2021 04:05
+12
И какую страну.Это вам не Гандурас.
Жить в самой передовой стране,и ее не любить,нужно быть идиотом.Что и показала ситуация.
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17.12.2021 02:22
+11
Яким же потрібно бути покидьком щоб власну країну свинособакам продати.
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17.12.2021 02:11
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Яким же потрібно бути покидьком щоб власну країну свинособакам продати.
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17.12.2021 02:11 Відповісти
И какую страну.Это вам не Гандурас.
Жить в самой передовой стране,и ее не любить,нужно быть идиотом.Что и показала ситуация.
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17.12.2021 02:22 Відповісти
уж поверьте Над США далеко не без облачно...там свои проблемы...
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17.12.2021 03:05 Відповісти
Как везде!
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17.12.2021 03:32 Відповісти
Везде проблеммы и везде облака!!! Что ты говоришь то ,что все знают и просишь тебе верить? Это все равно ,что сказать уж поверьте мне , что я рожден женщиной!!! Морозишь х...ню пропагандонскую!!
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17.12.2021 10:14 Відповісти
Як Зеленський.
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17.12.2021 03:33 Відповісти
він може був російським громадянином хто приховав своє гоомадянство від OPM - office of the personnel management
це державна агенція яка дає дозвіл до держтаємниці
я свого часу працюючи державним контрактором вирішив не відмовлятися від українського громадянства і залишився рряцювати у цивільному секторі але були і такі хто перейшов
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17.12.2021 04:30 Відповісти
Подлец. Каким надо быть жадным идиотом , что бы даже на рашку работать? Позор!
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17.12.2021 09:04 Відповісти
Як мінімум - простим 73-хвідсотковим зебілом.
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17.12.2021 09:23 Відповісти
а у нас Родиной торгуют прямо из офиса президента ... и никого арестовывать не собираются
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17.12.2021 04:05 Відповісти
Просто там инженеров нет, а только артисты и клоуны
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17.12.2021 09:44 Відповісти
А ты видел????? Или с чего ты это в эфир выпукнул ????
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17.12.2021 10:15 Відповісти
був у канторі сраним інженером, тепер буде грати в півника з неголеним убивцей
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17.12.2021 04:45 Відповісти
73(20)% скрізь єсть, навіть у Штатах!
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17.12.2021 05:26 Відповісти
Идиот ещё один любитель руского мира .
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17.12.2021 05:57 Відповісти
Швидше - кацапського бабла. Або коксу. Ідейні закінчились з Рудольфом Абелем. Та й приклад Ріхарда Зорге теж не надихає.
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17.12.2021 09:25 Відповісти
Після відсидки забрати громанядство США і відправити жити на московію.
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17.12.2021 07:57 Відповісти
это вряд ли. сейчас ему 63, лет 20 получит сроку, т.е. в тюрьме и помрет. не быть ему кацапом.
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17.12.2021 08:44 Відповісти
Штирлиц,профессор Плейшнер вам уже не поможет,он случай выпал из окна...

Герр Мюллер,спасибо что соблюдаете пакт Молотов - Риббентроп...

Теперь, подумал Штирлиц, профессор не предал меня,значит получу орден...
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17.12.2021 09:11 Відповісти
Чи можна уявити собі відкриття в Україні 2021 року приватної школи, що фінансується Газпромом, чи приватного університету, створеного підсанкційним Мейл.ру?

В умовах триваючої війни з Росією це питання настільки абсурдне, що, здається, відповідь на нього є очевидною - це неможливо в принципі.

Утім, просто зараз, компанії лідери російського ринку онлайн-навчання Skillbox та Geekbrain розпочали активну експансію в Україну. Обидві були частиною підсанкційної Mail.ru, обидві нещодавно були придбані Газпромом, численні дочки якого теж знаходяться під санкціями.

Компанії відкривають "українські" філіали, агресивно інвестують великі бюджети в рекламу, масово скуповують промо-дописи на сторінках популярних блогерів, які, можливо, навіть не підозрюють, що співпрацюють з представниками держави агресора.

У компаній, що займаються онлайн-навчанням, може не бути фізичних приміщень чи студентських гуртожитків. Але завдяки нафтогазовим надприбуткам та вибухоподібному зростанню попиту на онлайн-освіту, якщо не зупинити російську експансію зараз, то вже за кілька років вони матимуть сотні тисяч українських студентів.

І десятки мільйонів доларів прибутку, що підуть на фінансування продовження військової агресії Росії проти України.

У головах їхніх же студентів опиниться те, що захоче російська державна пропагандистська машина. На восьмому році війни було б комічно серйозно говорити про незалежність російських компаній від уряду. Особливо, якщо вони належать корпорації, контрольним пакетом якої володіє держава.

Прямій військовій російській агресії завжди передує гібридна війна: спроба встановити контроль над інфосферою, економікою та культурою противника. - Іван Примаченко https://gazeta.ua/blog/56261/rosijski-osvitni-kompaniyi-zahoplyuyut-***********-rinok
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17.12.2021 09:21 Відповісти
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17.12.2021 09:22 Відповісти
Вот как украинская кровь в московской Орде процветает, им Родину продать как два пальца о бо ать.
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17.12.2021 09:47 Відповісти
В неї немає ані краплини української крові

"Народилася 7 квітня 1949 у Шепетівці Хмельницької області, дівоче прізвище - Тютіна. До 18 років жила і навчалася в УРСР." Матвієнко Валентина Іванівна
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17.12.2021 11:22 Відповісти
Быть Американцем - и работать на пои...пень - он чеканутый!!!! ПОЛЕЧАТ!!!!
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17.12.2021 10:19 Відповісти
На США начала падать лавина неблагоприятных ситуаций. Враньё и обман начинают выходить наружу ещё и з девидентами. США скорее всего в ближайшие 5-7 лет скорее всего прекратят своё существование как объект юрисдикции. Таков вердикт исторического прогресса.
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18.12.2021 13:35 Відповісти
 
 