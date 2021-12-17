Інженера, який намагався передати військові секрети до Росії, заарештували в США

ФБР заарештувало експідрядника Пентагону, жителя штату Південна Дакота, за підозрою у спробі передати Росії секретну інформацію оборонного характеру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні міністерства юстиції США.

"Мешканець міста Лід, 63-річний Джон Мюррей Роу-молодший намагався передати російському уряду секретну інформацію, пов’язану з національною обороною", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Роу майже 40 років працював інженером-випробувачем у кількох компаніях-підрядниках оборонного відомства США. Його діяльність була пов’язана з аерокосмічними технологіями Військово-повітряних сил. Чоловік мав допуски до інформації та розробок під грифами "таємно" й "цілком таємно".

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Як зазначається, після того, як Роу вчинив кілька порушень правил внутрішньої безпеки та "проявив зацікавленість до російського питання", його визнали особою, котра становить потенційну загрозу, та звільнили з роботи.

Паралельно ФБР розпочало таємну операцію, аби з'ясувати, чи передає Роу секретну інформацію іншим країнам. У березні 2020 року з ним зустрівся агент ФБР, який удавав із себе представника уряду Росії. Протягом наступних восьми місяців підозрюваний передав понад 300 електронних листів, які містили серед іншого чутливу для нацбезпеки США інформацію. При цьому, уточнюється в повідомленні, на той час Роу не працював у компаніях-підрядниках Пентагону.

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