Инженера, пытавшегося передать военные секреты в Россию, арестовали в США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
ФБР арестовало экс-подрядчика Пентагона, жителя штата Южная Дакота, по подозрению в попытке передать России секретную информацию оборонного характера.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в официальном сообщении министерства юстиции США.
"Житель города Лид, 63-летний Джон Мюррей Роу-младший, пытался передать российскому правительству секретную информацию, связанную с национальной обороной", - информируют в сообщении.
Уточняется, что Роу почти 40 лет работал инженером-испытателем в нескольких компаниях-подрядчиках оборонного ведомства США. Его деятельность была связана с аэрокосмическими технологиями Военно-воздушных сил. У мужчины были допуски к информации и разработкам под грифами "секретно" и "совершенно секретно".
Как отмечается, после того, как Роу совершил несколько нарушений правил внутренней безопасности и "проявил заинтересованность в российском вопросе", его признали лицом, представляющим потенциальную угрозу, и уволили с работы.
Параллельно ФБР приступило к тайной операции, чтобы выяснить, передает ли Роу секретную информацию другим странам. В марте 2020 года с ним встретился агент ФБР, выдававший себя за представителя правительства России. В течение следующих восьми месяцев подозреваемый передал более 300 электронных писем, содержащих среди прочего чувствительную для нацбезопасности США информацию. При этом, уточняется в сообщении, на то время Роу не работал в компаниях-подрядчиках Пентагона.
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Жить в самой передовой стране,и ее не любить,нужно быть идиотом.Что и показала ситуация.
це державна агенція яка дає дозвіл до держтаємниці
я свого часу працюючи державним контрактором вирішив не відмовлятися від українського громадянства і залишився рряцювати у цивільному секторі але були і такі хто перейшов
Герр Мюллер,спасибо что соблюдаете пакт Молотов - Риббентроп...
Теперь, подумал Штирлиц, профессор не предал меня,значит получу орден...
В умовах триваючої війни з Росією це питання настільки абсурдне, що, здається, відповідь на нього є очевидною - це неможливо в принципі.
Утім, просто зараз, компанії лідери російського ринку онлайн-навчання Skillbox та Geekbrain розпочали активну експансію в Україну. Обидві були частиною підсанкційної Mail.ru, обидві нещодавно були придбані Газпромом, численні дочки якого теж знаходяться під санкціями.
Компанії відкривають "українські" філіали, агресивно інвестують великі бюджети в рекламу, масово скуповують промо-дописи на сторінках популярних блогерів, які, можливо, навіть не підозрюють, що співпрацюють з представниками держави агресора.
У компаній, що займаються онлайн-навчанням, може не бути фізичних приміщень чи студентських гуртожитків. Але завдяки нафтогазовим надприбуткам та вибухоподібному зростанню попиту на онлайн-освіту, якщо не зупинити російську експансію зараз, то вже за кілька років вони матимуть сотні тисяч українських студентів.
І десятки мільйонів доларів прибутку, що підуть на фінансування продовження військової агресії Росії проти України.
У головах їхніх же студентів опиниться те, що захоче російська державна пропагандистська машина. На восьмому році війни було б комічно серйозно говорити про незалежність російських компаній від уряду. Особливо, якщо вони належать корпорації, контрольним пакетом якої володіє держава.
Прямій військовій російській агресії завжди передує гібридна війна: спроба встановити контроль над інфосферою, економікою та культурою противника. - Іван Примаченко https://gazeta.ua/blog/56261/rosijski-osvitni-kompaniyi-zahoplyuyut-***********-rinok
"Народилася 7 квітня 1949 у Шепетівці Хмельницької області, дівоче прізвище - Тютіна. До 18 років жила і навчалася в УРСР." Матвієнко Валентина Іванівна