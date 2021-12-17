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Инженера, пытавшегося передать военные секреты в Россию, арестовали в США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Инженера, пытавшегося передать военные секреты в Россию, арестовали в США

ФБР арестовало экс-подрядчика Пентагона, жителя штата Южная Дакота, по подозрению в попытке передать России секретную информацию оборонного характера.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в официальном сообщении министерства юстиции США.

"Житель города Лид, 63-летний Джон Мюррей Роу-младший, пытался передать российскому правительству секретную информацию, связанную с национальной обороной", - информируют в сообщении.

Уточняется, что Роу почти 40 лет работал инженером-испытателем в нескольких компаниях-подрядчиках оборонного ведомства США. Его деятельность была связана с аэрокосмическими технологиями Военно-воздушных сил. У мужчины были допуски к информации и разработкам под грифами "секретно" и "совершенно секретно".

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Как отмечается, после того, как Роу совершил несколько нарушений правил внутренней безопасности и "проявил заинтересованность в российском вопросе", его признали лицом, представляющим потенциальную угрозу, и уволили с работы.

Параллельно ФБР приступило к тайной операции, чтобы выяснить, передает ли Роу секретную информацию другим странам. В марте 2020 года с ним встретился агент ФБР, выдававший себя за представителя правительства России. В течение следующих восьми месяцев подозреваемый передал более 300 электронных писем, содержащих среди прочего чувствительную для нацбезопасности США информацию. При этом, уточняется в сообщении, на то время Роу не работал в компаниях-подрядчиках Пентагона.

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Топ комментарии
+23
а у нас Родиной торгуют прямо из офиса президента ... и никого арестовывать не собираются
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17.12.2021 04:05
+12
И какую страну.Это вам не Гандурас.
Жить в самой передовой стране,и ее не любить,нужно быть идиотом.Что и показала ситуация.
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17.12.2021 02:22
+11
Яким же потрібно бути покидьком щоб власну країну свинособакам продати.
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17.12.2021 02:11
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Яким же потрібно бути покидьком щоб власну країну свинособакам продати.
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17.12.2021 02:11 Ответить
И какую страну.Это вам не Гандурас.
Жить в самой передовой стране,и ее не любить,нужно быть идиотом.Что и показала ситуация.
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17.12.2021 02:22 Ответить
уж поверьте Над США далеко не без облачно...там свои проблемы...
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17.12.2021 03:05 Ответить
Как везде!
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17.12.2021 03:32 Ответить
Везде проблеммы и везде облака!!! Что ты говоришь то ,что все знают и просишь тебе верить? Это все равно ,что сказать уж поверьте мне , что я рожден женщиной!!! Морозишь х...ню пропагандонскую!!
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17.12.2021 10:14 Ответить
Як Зеленський.
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17.12.2021 03:33 Ответить
він може був російським громадянином хто приховав своє гоомадянство від OPM - office of the personnel management
це державна агенція яка дає дозвіл до держтаємниці
я свого часу працюючи державним контрактором вирішив не відмовлятися від українського громадянства і залишився рряцювати у цивільному секторі але були і такі хто перейшов
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17.12.2021 04:30 Ответить
Подлец. Каким надо быть жадным идиотом , что бы даже на рашку работать? Позор!
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17.12.2021 09:04 Ответить
Як мінімум - простим 73-хвідсотковим зебілом.
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17.12.2021 09:23 Ответить
а у нас Родиной торгуют прямо из офиса президента ... и никого арестовывать не собираются
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17.12.2021 04:05 Ответить
Просто там инженеров нет, а только артисты и клоуны
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17.12.2021 09:44 Ответить
А ты видел????? Или с чего ты это в эфир выпукнул ????
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17.12.2021 10:15 Ответить
був у канторі сраним інженером, тепер буде грати в півника з неголеним убивцей
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17.12.2021 04:45 Ответить
73(20)% скрізь єсть, навіть у Штатах!
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17.12.2021 05:26 Ответить
Идиот ещё один любитель руского мира .
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17.12.2021 05:57 Ответить
Швидше - кацапського бабла. Або коксу. Ідейні закінчились з Рудольфом Абелем. Та й приклад Ріхарда Зорге теж не надихає.
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17.12.2021 09:25 Ответить
Після відсидки забрати громанядство США і відправити жити на московію.
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17.12.2021 07:57 Ответить
это вряд ли. сейчас ему 63, лет 20 получит сроку, т.е. в тюрьме и помрет. не быть ему кацапом.
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17.12.2021 08:44 Ответить
Штирлиц,профессор Плейшнер вам уже не поможет,он случай выпал из окна...

Герр Мюллер,спасибо что соблюдаете пакт Молотов - Риббентроп...

Теперь, подумал Штирлиц, профессор не предал меня,значит получу орден...
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17.12.2021 09:11 Ответить
Чи можна уявити собі відкриття в Україні 2021 року приватної школи, що фінансується Газпромом, чи приватного університету, створеного підсанкційним Мейл.ру?

В умовах триваючої війни з Росією це питання настільки абсурдне, що, здається, відповідь на нього є очевидною - це неможливо в принципі.

Утім, просто зараз, компанії лідери російського ринку онлайн-навчання Skillbox та Geekbrain розпочали активну експансію в Україну. Обидві були частиною підсанкційної Mail.ru, обидві нещодавно були придбані Газпромом, численні дочки якого теж знаходяться під санкціями.

Компанії відкривають "українські" філіали, агресивно інвестують великі бюджети в рекламу, масово скуповують промо-дописи на сторінках популярних блогерів, які, можливо, навіть не підозрюють, що співпрацюють з представниками держави агресора.

У компаній, що займаються онлайн-навчанням, може не бути фізичних приміщень чи студентських гуртожитків. Але завдяки нафтогазовим надприбуткам та вибухоподібному зростанню попиту на онлайн-освіту, якщо не зупинити російську експансію зараз, то вже за кілька років вони матимуть сотні тисяч українських студентів.

І десятки мільйонів доларів прибутку, що підуть на фінансування продовження військової агресії Росії проти України.

У головах їхніх же студентів опиниться те, що захоче російська державна пропагандистська машина. На восьмому році війни було б комічно серйозно говорити про незалежність російських компаній від уряду. Особливо, якщо вони належать корпорації, контрольним пакетом якої володіє держава.

Прямій військовій російській агресії завжди передує гібридна війна: спроба встановити контроль над інфосферою, економікою та культурою противника. - Іван Примаченко https://gazeta.ua/blog/56261/rosijski-osvitni-kompaniyi-zahoplyuyut-***********-rinok
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17.12.2021 09:21 Ответить
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17.12.2021 09:22 Ответить
Вот как украинская кровь в московской Орде процветает, им Родину продать как два пальца о бо ать.
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17.12.2021 09:47 Ответить
В неї немає ані краплини української крові

"Народилася 7 квітня 1949 у Шепетівці Хмельницької області, дівоче прізвище - Тютіна. До 18 років жила і навчалася в УРСР." Матвієнко Валентина Іванівна
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17.12.2021 11:22 Ответить
Быть Американцем - и работать на пои...пень - он чеканутый!!!! ПОЛЕЧАТ!!!!
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17.12.2021 10:19 Ответить
На США начала падать лавина неблагоприятных ситуаций. Враньё и обман начинают выходить наружу ещё и з девидентами. США скорее всего в ближайшие 5-7 лет скорее всего прекратят своё существование как объект юрисдикции. Таков вердикт исторического прогресса.
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18.12.2021 13:35 Ответить
 
 