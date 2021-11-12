В Литве двух человек осудили за шпионаж в пользу России

Суд в литовском городе Клайпеда признал виновными в шпионаже в пользу России двух человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом передает Литовское национальное радио и телевидение.

В частности, суд приговорил к четырем годам заключения директора Балтийской молодежной ассоциации "Ювенюс" Алексея Грейчуса. Согласно приговору, он был завербован Федеральной службой безопасности и почти четыре года проводил мероприятия на деньги российской разведки, где собирал данные о приглашенных гостях. Он своей вины не признает.

Грейчус – издатель, левый активист, организатор "Бессмертного полка" в Клайпеде. Он занимается сохранением советских военных памятников. Он является внуком Йонаса и Марийоны Грейчус, которые получили от израильского института "Яд Вашем" звание Праведников народов мира за спасение еврея во время Холокоста.

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Отец осужденного – писатель Римантас Грейчус – родился в ссылке в Сибири, но известен просоветскими взглядами. Сам Алексей участвовал в мероприятиях России и регулярно общался с российскими дипломатами. Его сторонники считают, что преследование Грейчуса-младшего связано с политической позицией.

По этому же делу осудили еще одного гражданина Литвы – Миндаугаса Туникайтиса. Он свою вину признал. Суд назначил ему полтора года лишения свободы.

Согласно приговору суда, Туникайтис и Гречус были завербованы одним сотрудником ФСБ, регулярно выдававшим им задачи. Россиянина не задержали.