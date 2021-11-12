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В Литве двух человек осудили за шпионаж в пользу России

В Литве двух человек осудили за шпионаж в пользу России

Суд в литовском городе Клайпеда признал виновными в шпионаже в пользу России двух человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом передает Литовское национальное радио и телевидение.

В частности, суд приговорил к четырем годам заключения директора Балтийской молодежной ассоциации "Ювенюс" Алексея Грейчуса. Согласно приговору, он был завербован Федеральной службой безопасности и почти четыре года проводил мероприятия на деньги российской разведки, где собирал данные о приглашенных гостях. Он своей вины не признает.

Грейчус – издатель, левый активист, организатор "Бессмертного полка" в Клайпеде. Он занимается сохранением советских военных памятников. Он является внуком Йонаса и Марийоны Грейчус, которые получили от израильского института "Яд Вашем" звание Праведников народов мира за спасение еврея во время Холокоста.

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Отец осужденного – писатель Римантас Грейчус – родился в ссылке в Сибири, но известен просоветскими взглядами. Сам Алексей участвовал в мероприятиях России и регулярно общался с российскими дипломатами. Его сторонники считают, что преследование Грейчуса-младшего связано с политической позицией.

По этому же делу осудили еще одного гражданина Литвы – Миндаугаса Туникайтиса. Он свою вину признал. Суд назначил ему полтора года лишения свободы.

Согласно приговору суда, Туникайтис и Гречус были завербованы одним сотрудником ФСБ, регулярно выдававшим им задачи. Россиянина не задержали.

Автор: 

Литва (2455) шпионаж (1383)


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Топ комментарии
+4
Лапатні свині смердять по всьомі світу...
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12.11.2021 20:29
+3
если дрогнет ЕС, Путин перевезет в Европу весь Ближний Восток и Дальний тоже
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12.11.2021 20:48
+1
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12.11.2021 20:35
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Лапатні свині смердять по всьомі світу...
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12.11.2021 20:29 Ответить
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12.11.2021 20:35 Ответить
если дрогнет ЕС, Путин перевезет в Европу весь Ближний Восток и Дальний тоже
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12.11.2021 20:48 Ответить
Шнобелівську премію їм потрібно вручити.
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12.11.2021 20:50 Ответить
організатор "Безсмертного полку" працював під прикриттям "Яд Вашем"

далі можна не продовжувати !
два пожиттєвих у цинку із цвяхами заср..цю !
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12.11.2021 20:36 Ответить
ехххх, прочитав " У Литві двох людей заДУШили за шпигунство на користь Росії"..
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12.11.2021 20:44 Ответить
Непотрібно називати цих тварин людьми.
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12.11.2021 20:48 Ответить
Український уряд бери приклад зрадник має бути в тюрмі,а не підозри кидати.мєдвєдчука на палю.
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12.11.2021 21:09 Ответить
двох людей?
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12.11.2021 21:21 Ответить
Це ж яка мерзота його батько. Народився на засланні, але все одно прорадянський. Тому і сина такого ж виховав. Ганебні зрадники батьківщини.
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12.11.2021 22:24 Ответить
Дятлами бывают не только рожденные в СССР. Напоминаю удрочи..!!! В СССР удодов делали людьми, а сейчас людей делают удодами с твоей ушле... помощью. С комприветом к тебе дятел!!! Я.
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12.11.2021 22:38 Ответить
Если кратко, то были плохими ариями.
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13.11.2021 13:25 Ответить
 
 