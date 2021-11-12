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Новини
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У Литві двох людей засудили за шпигунство на користь Росії

У Литві двох людей засудили за шпигунство на користь Росії

Суд у литовському місті Клайпеда визнав винними в шпигунстві на користь Росії двох людей.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це передає Литовське національне радіо та телебачення.

Зокрема, суд засудив до чотирьох років ув’язнення директора Балтійської молодіжної асоціації "Ювенюс" Олексія Грейчуса. Згідно з вироком, він був завербований Федеральною службою безпеки й майже чотири роки проводив заходи на гроші російської розвідки, де збирав дані про запрошених гостей. Він своєї провини не визнає.

Грейчус – видавець, лівий активіст, організатор "Безсмертного полку" у Клайпеді. Він займається збереженням радянських військових пам’яток. Він є онуком Йонаса та Марійони Грейчус, які отримали від ізраїльського інституту "Яд Вашем" звання Праведників народів світу за порятунок єврея під час Голокосту.

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Батько засудженого – письменник Римантас Грейчус – народився на засланні в Сибіру, але відомий прорадянськими поглядами. Сам Олексій брав участь у заходах у Росії та регулярно спілкувався з російськими дипломатами. Його прихильники вважають, що переслідування Грейчуса-молодшого пов’язане з політичною позицією.

У цій же справі засудили ще одного громадянина Литви – Міндаугаса Тунікайтіса. Він свою вину визнав. Суд призначив йому півтора року позбавлення волі.

Згідно з вироком суду, Тунікайтіс та Гречус були завербовані одним співробітником ФСБ, який регулярно видавав їм завдання. Росіянина не затримали.

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Автор: 

Литва (2392) шпигунство (988)


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Топ коментарі
+4
Лапатні свині смердять по всьомі світу...
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12.11.2021 20:29
+3
если дрогнет ЕС, Путин перевезет в Европу весь Ближний Восток и Дальний тоже
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12.11.2021 20:48
+1
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12.11.2021 20:35
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Лапатні свині смердять по всьомі світу...
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12.11.2021 20:29 Відповісти
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12.11.2021 20:35 Відповісти
если дрогнет ЕС, Путин перевезет в Европу весь Ближний Восток и Дальний тоже
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12.11.2021 20:48 Відповісти
Шнобелівську премію їм потрібно вручити.
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12.11.2021 20:50 Відповісти
організатор "Безсмертного полку" працював під прикриттям "Яд Вашем"

далі можна не продовжувати !
два пожиттєвих у цинку із цвяхами заср..цю !
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12.11.2021 20:36 Відповісти
ехххх, прочитав " У Литві двох людей заДУШили за шпигунство на користь Росії"..
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12.11.2021 20:44 Відповісти
Непотрібно називати цих тварин людьми.
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12.11.2021 20:48 Відповісти
Український уряд бери приклад зрадник має бути в тюрмі,а не підозри кидати.мєдвєдчука на палю.
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12.11.2021 21:09 Відповісти
двох людей?
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12.11.2021 21:21 Відповісти
Це ж яка мерзота його батько. Народився на засланні, але все одно прорадянський. Тому і сина такого ж виховав. Ганебні зрадники батьківщини.
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12.11.2021 22:24 Відповісти
Дятлами бывают не только рожденные в СССР. Напоминаю удрочи..!!! В СССР удодов делали людьми, а сейчас людей делают удодами с твоей ушле... помощью. С комприветом к тебе дятел!!! Я.
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12.11.2021 22:38 Відповісти
Если кратко, то были плохими ариями.
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13.11.2021 13:25 Відповісти
 
 