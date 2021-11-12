У Литві двох людей засудили за шпигунство на користь Росії

Суд у литовському місті Клайпеда визнав винними в шпигунстві на користь Росії двох людей.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це передає Литовське національне радіо та телебачення.

Зокрема, суд засудив до чотирьох років ув’язнення директора Балтійської молодіжної асоціації "Ювенюс" Олексія Грейчуса. Згідно з вироком, він був завербований Федеральною службою безпеки й майже чотири роки проводив заходи на гроші російської розвідки, де збирав дані про запрошених гостей. Він своєї провини не визнає.

Грейчус – видавець, лівий активіст, організатор "Безсмертного полку" у Клайпеді. Він займається збереженням радянських військових пам’яток. Він є онуком Йонаса та Марійони Грейчус, які отримали від ізраїльського інституту "Яд Вашем" звання Праведників народів світу за порятунок єврея під час Голокосту.

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Батько засудженого – письменник Римантас Грейчус – народився на засланні в Сибіру, але відомий прорадянськими поглядами. Сам Олексій брав участь у заходах у Росії та регулярно спілкувався з російськими дипломатами. Його прихильники вважають, що переслідування Грейчуса-молодшого пов’язане з політичною позицією.

У цій же справі засудили ще одного громадянина Литви – Міндаугаса Тунікайтіса. Він свою вину визнав. Суд призначив йому півтора року позбавлення волі.

Згідно з вироком суду, Тунікайтіс та Гречус були завербовані одним співробітником ФСБ, який регулярно видавав їм завдання. Росіянина не затримали.

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