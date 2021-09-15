Російського шпигуна засудили до 3 років ув'язнення в Швеції

Чоловік продавав співробітникові посольства РФ секретну інформацію від компанії-виробника вантажівок Scania.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

У заяві суду сказано, що чоловік регулярно отримував готівкові кошти під час зустрічей з представником російського посольства за надану інформацію. І затримали чоловіка саме під час однієї з таких зустрічей з російським дипломатом, який передав йому 27 800 шведських крон (3 360 доларів).

Чоловік працював консультантом у Volvo Cars в 2016 та 2017 роках і в Scania в 2018 і 2019 роках.

Його адвокат обіцяє подати апеляцію.

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