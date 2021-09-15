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Російського шпигуна засудили до 3 років ув'язнення в Швеції

Російського шпигуна засудили до 3 років ув'язнення в Швеції

Чоловік продавав співробітникові посольства РФ секретну інформацію від компанії-виробника вантажівок Scania.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

У заяві суду сказано, що чоловік регулярно отримував готівкові кошти під час зустрічей з представником російського посольства за надану інформацію. І затримали чоловіка саме під час однієї з таких зустрічей з російським дипломатом, який передав йому 27 800 шведських крон (3 360 доларів).

Чоловік працював консультантом у Volvo Cars в 2016 та 2017 роках і в Scania в 2018 і 2019 роках.

Його адвокат обіцяє подати апеляцію.

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Автор: 

росія (65007) Швеція (951) шпигунство (987)


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Топ коментарі
+6
Сколько не воруй...а из зила вольво не получится...

Доказано вазом...хоть там вообще дали всю документацию по фиату полностью...
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15.09.2021 18:02
+5
Европейцы должны понимать,что самым страшным наказанием для своих граждан-предателей есть лишение их гражданства и высылка на расию,с пожизненным запретом выезда оттуда..
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15.09.2021 18:15
+1
Ну, хоть поживет как человек... Питание к тому же .. Повезло
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15.09.2021 18:07
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маловато будет..
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15.09.2021 18:00 Відповісти
Сколько не воруй...а из зила вольво не получится...

Доказано вазом...хоть там вообще дали всю документацию по фиату полностью...
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15.09.2021 18:02 Відповісти
Мы сейчас даже не понимаем, что они делают», - заключил собеседник «Газеты.Ru»
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15.09.2021 18:07 Відповісти
на вербовке наверное было - хочешь большой и чистой любви?

-приходи на сеновал як смэркнэ...
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15.09.2021 18:04 Відповісти
Ну, хоть поживет как человек... Питание к тому же .. Повезло
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15.09.2021 18:07 Відповісти
малый срок дали, жаль что не в Украине поймали, ато б обменял зе=билл в рашкостан...
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15.09.2021 18:14 Відповісти
Европейцы должны понимать,что самым страшным наказанием для своих граждан-предателей есть лишение их гражданства и высылка на расию,с пожизненным запретом выезда оттуда..
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15.09.2021 18:15 Відповісти
...в одних труселях... на всю семью...
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15.09.2021 18:20 Відповісти
Штирлиц,каже товаристч Берия...,за последние 2 года вы просрали двоих агентов НКВД...профессора Клейшнера и Пастора Шлага,выбирайте сами себе казнь...вас расстрелять или повесить как агента шефа Гестапо Мюллера....,товаристч Берия,разрешите доложить...в ту ночь когда Клейшнер выпрыгнул из окна я спал с радисткой Кэт и не мог слышать как профессор грохнулся на мостовую из окна...,хорошо Штирлиц....даю вам звезду ХЕРоя советского дебилизма...,а не Союза...
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15.09.2021 18:38 Відповісти
"Его адвокат обещает подать апелляцию. "

_И как таких уродов земля носит...
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15.09.2021 19:03 Відповісти
Ну так то ж в Швеції...
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15.09.2021 19:18 Відповісти
З роки відсидить на курорті.Там ж тюрми фактично курорт.
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15.09.2021 19:41 Відповісти
Шведский суд в строгости приговоров мог бы потягаться даже с самым гуманным судом в мире, если бы дал это условно.
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15.09.2021 21:32 Відповісти
 
 