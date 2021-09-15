Российского шпиона приговорили к 3 годам заключения в Швеции
Мужчина продавал сотруднику посольства РФ секретную информацию от компании-производителя грузовиков Scania.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
В заявлении суда говорится, что мужчина регулярно получал наличные средства во время встреч с представителем российского посольства за предоставленную информацию. И задержали мужчину как раз во время одной из таких встреч с российским дипломатом, который передал ему 27 800 шведских крон (3 360 долларов).
Мужчина работал консультантом в Volvo Cars в 2016 и 2017 годах и в Scania в 2018 и 2019 годах.
Его адвокат обещает подать апелляцию.
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+6 Привет
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+5 Салаутдин
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+1 Филлипп Лещенко
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Доказано вазом...хоть там вообще дали всю документацию по фиату полностью...
-приходи на сеновал як смэркнэ...
_И как таких уродов земля носит...