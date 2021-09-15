Российского шпиона приговорили к 3 годам заключения в Швеции

Мужчина продавал сотруднику посольства РФ секретную информацию от компании-производителя грузовиков Scania.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В заявлении суда говорится, что мужчина регулярно получал наличные средства во время встреч с представителем российского посольства за предоставленную информацию. И задержали мужчину как раз во время одной из таких встреч с российским дипломатом, который передал ему 27 800 шведских крон (3 360 долларов).

Мужчина работал консультантом в Volvo Cars в 2016 и 2017 годах и в Scania в 2018 и 2019 годах.

Его адвокат обещает подать апелляцию.

Также читайте: По материалам контрразведки СБУ к 8 годам приговорен агент ФСБ РФ, собиравший разведданные на Житомирщине