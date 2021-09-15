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Российского шпиона приговорили к 3 годам заключения в Швеции

Российского шпиона приговорили к 3 годам заключения в Швеции

Мужчина продавал сотруднику посольства РФ секретную информацию от компании-производителя грузовиков Scania.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В заявлении суда говорится, что мужчина регулярно получал наличные средства во время встреч с представителем российского посольства за предоставленную информацию. И задержали мужчину как раз во время одной из таких встреч с российским дипломатом, который передал ему 27 800 шведских крон (3 360 долларов).

Мужчина работал консультантом в Volvo Cars в 2016 и 2017 годах и в Scania в 2018 и 2019 годах.

Его адвокат обещает подать апелляцию.

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Автор: 

россия (95418) Швеция (999) шпионаж (1382)


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Топ комментарии
+6
Сколько не воруй...а из зила вольво не получится...

Доказано вазом...хоть там вообще дали всю документацию по фиату полностью...
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15.09.2021 18:02
+5
Европейцы должны понимать,что самым страшным наказанием для своих граждан-предателей есть лишение их гражданства и высылка на расию,с пожизненным запретом выезда оттуда..
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15.09.2021 18:15
+1
Ну, хоть поживет как человек... Питание к тому же .. Повезло
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15.09.2021 18:07
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маловато будет..
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15.09.2021 18:00 Ответить
Сколько не воруй...а из зила вольво не получится...

Доказано вазом...хоть там вообще дали всю документацию по фиату полностью...
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15.09.2021 18:02 Ответить
Мы сейчас даже не понимаем, что они делают», - заключил собеседник «Газеты.Ru»
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15.09.2021 18:07 Ответить
на вербовке наверное было - хочешь большой и чистой любви?

-приходи на сеновал як смэркнэ...
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15.09.2021 18:04 Ответить
Ну, хоть поживет как человек... Питание к тому же .. Повезло
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15.09.2021 18:07 Ответить
малый срок дали, жаль что не в Украине поймали, ато б обменял зе=билл в рашкостан...
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15.09.2021 18:14 Ответить
Европейцы должны понимать,что самым страшным наказанием для своих граждан-предателей есть лишение их гражданства и высылка на расию,с пожизненным запретом выезда оттуда..
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15.09.2021 18:15 Ответить
...в одних труселях... на всю семью...
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15.09.2021 18:20 Ответить
Штирлиц,каже товаристч Берия...,за последние 2 года вы просрали двоих агентов НКВД...профессора Клейшнера и Пастора Шлага,выбирайте сами себе казнь...вас расстрелять или повесить как агента шефа Гестапо Мюллера....,товаристч Берия,разрешите доложить...в ту ночь когда Клейшнер выпрыгнул из окна я спал с радисткой Кэт и не мог слышать как профессор грохнулся на мостовую из окна...,хорошо Штирлиц....даю вам звезду ХЕРоя советского дебилизма...,а не Союза...
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15.09.2021 18:38 Ответить
"Его адвокат обещает подать апелляцию. "

_И как таких уродов земля носит...
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15.09.2021 19:03 Ответить
Ну так то ж в Швеції...
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15.09.2021 19:18 Ответить
З роки відсидить на курорті.Там ж тюрми фактично курорт.
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15.09.2021 19:41 Ответить
Шведский суд в строгости приговоров мог бы потягаться даже с самым гуманным судом в мире, если бы дал это условно.
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15.09.2021 21:32 Ответить
 
 