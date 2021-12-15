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Новости За рубежом
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Байден (2383) Путин (29862) США (23185)

У нас с Путиным будет длительный разговор, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

У нас с Путиным будет длительный разговор, - Байден

Президент США Джо Байден заявил в среду, что намерен провести подробный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, планирует ли американский президент встретиться с Путиным и нужно ли провести еще один саммит США-РФ, Байден сказал:

"У нас будет длительный разговор".

Детальнее об этих планах президент США сообщать не стал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация США за нашей спиной ничего решать с Путиным не будет, - Кулеба
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Топ комментарии
+13
єх - нема Рейгана ....
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15.12.2021 17:41
+12
Немає ніякого сенсу розмовляти з тим,хто хоче чути лише себе...
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15.12.2021 17:33
+12
Я бы сказал, что им надо было добить РФ в 1992-м, сразу после развала СССР, а не посылать им "ножки Буша".

Вторая ошибка была в 2008-м, когда ЧМО Обама не заставил РФ вывести войска из Абхазии и заплатить Грузии 50 млрд. долларов компенсации.

Третья ошибка была в 2010-м, когда ЧМО Обама, закрыл глаза на то, что под Смоленском взорвали в самолете Президента европейского государства, члена НАТО, Польши.
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15.12.2021 19:59
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Правила форума Совет форумчан
если бы малоросьня в Украине не отдала бы свое ЯО, то у Байдена даже с нашим Зелей были бы долгие разговоры каждую неделю..

- а так, стой в стороне и обтекай..
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15.12.2021 17:32 Ответить
Видя за кого голосуют бобики, то нас бы еще и подвергли точеным бомбардировкам
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15.12.2021 17:45 Ответить
скоро и подвергнут - не сомневайся даже
- только не точечными, а как любит Московия ковровыми..
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15.12.2021 17:47 Ответить
я думаю что нет! хаос нужен, но не в такой степени. сил у зазаборья нету, что бы шатать Украину...а вот у зеленого кагала есть
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15.12.2021 17:55 Ответить
Да иди тынах,пугать голой сракой будешь швабру или пляшку,хрюсский
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15.12.2021 18:58 Ответить
Ковровыми? Любитель швабры, а это когда и где?
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15.12.2021 19:10 Ответить
В України немає газу, та нафти, її іще до 70-х років минулого століття викачали мокселі (зїли наше, а тепер кожен своє), тобто, в Європу продавати було нічого. Рудий роздав всі жирні підприємства тим, хто йому добре тер спину в бані, рівно наливав чарки та тоненько різав ковбасу, а також своїм численним родичам. Податки ніхто не сплчував, пенсії не платили. Ти серйозно вважаєш, що лапотна колонія могла самостійно утримувати ядерний арсенал?
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15.12.2021 17:59 Ответить
Забув добавити: Золотий та алмазний фонди, а також "золото партії", та збереження всіх рабів ссср пішли на мацкву.
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15.12.2021 18:01 Ответить
Як і у 1917.
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15.12.2021 18:29 Ответить
если с.Корея и Пакистан может содержать свои ЯО, то нужно быть идиотом отрицая такую возможность у Украины..
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15.12.2021 18:09 Ответить
Не правда. В Украине есть нефть и газ
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15.12.2021 18:12 Ответить
Зауральский, недоразвитое, слово неправда пишется вместе, на свинособакии школы кончились в 1917 году
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15.12.2021 19:12 Ответить
Неправда
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15.12.2021 19:40 Ответить
...а залежи сланцевого газа такие - что можно перебить поставки грязьпрома в ЕС!

ты думаешь почему войнушку начали? Славянск-Краматорск - там огромные залежи сланца!
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16.12.2021 15:23 Ответить
Немає ніякого сенсу розмовляти з тим,хто хоче чути лише себе...
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15.12.2021 17:33 Ответить
краще б воно шось жувало
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15.12.2021 17:34 Ответить
Цензор не спим ...там встреча сегодня была путлера с СИ ДЗЕН ПИНЕМ
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15.12.2021 17:35 Ответить
с нєтєрпєнієм ждут алімпіськой встрєчі
глабальну павєстку продвігать будут
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1471066347031470085
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15.12.2021 17:42 Ответить
путин и си Цзиньпин договорились создать изолированную финансовую структуру, которая бы обслуживала торговые операции между двумя странами и на которую не могли бы влиять другие страны.

https://ghall.com.ua/2021/12/15/putin-i-si-tszinpin-dogovorilis-sozdat-izolirovannuyu-finansovuyu-strukturu/
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15.12.2021 18:39 Ответить
Ну да и хрен с вами,животные...
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15.12.2021 19:01 Ответить
Договорились? Лаптеногое, твоё ***** умоляло китайцев отказаться от свифт, там ржали всем Пекином
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15.12.2021 19:14 Ответить
Про що можливо домовлятися з параноїдним шизофреніком ???)))
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15.12.2021 17:35 Ответить
...ганьба не перша й не остання

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

4 ч



Зеленський призначив послом України в Ватикані Андрія Юраша, тата Святослава з СН. Того самого, що систематично відвідує заходи посольства КНР, а також підтримує геноцид уйгурів, репресії у Тибеті, та масові злочини Компартії Китаю загалом. Яка ж ганьба.



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15.12.2021 17:40 Ответить
и снова пуйло опустит Байдена жаль Трамп не дал бы пуйлу спуска
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15.12.2021 17:52 Ответить
а ну еще что нибудь вскукарекни!
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16.12.2021 15:39 Ответить
єх - нема Рейгана ....
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15.12.2021 17:41 Ответить
Ще не до кінця Україну злив, старий маразматик.
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15.12.2021 17:42 Ответить
Как можно слить суверенное государство?
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15.12.2021 17:46 Ответить
Так же как можно слить подписанные обязательства.
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15.12.2021 18:08 Ответить
_Больше: Восточную Европу. Со времён "миротворца" обамы ещё эта падаль неизменно действует в интересах кремля. Ну а уж после демонстративного кидка Польши и Украины по СП-2, отказа отвечать на завонки президента Польши, только совершенным в своей тупости тормозам ещё неясно что такое бабайден и на кого оно работает.
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15.12.2021 17:49 Ответить
Так він ніби й Борюсіку не відповідав так само.
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16.12.2021 01:32 Ответить
Если разобраться,то именно США виновато в том,что дала возможность жить ссср. Тем более,что прекрасно знали какую подлость и зло они несут миру.В сорок пятом они умышленно упустили возможность раздавить эту гадину. Тем более,что все козыря были на их стороне. Включая и атомную бомбу. Поэтому именно Америка ответственна за все те несчастья,которые несет миру эта зловонная расия.
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15.12.2021 17:53 Ответить
Я бы сказал, что им надо было добить РФ в 1992-м, сразу после развала СССР, а не посылать им "ножки Буша".

Вторая ошибка была в 2008-м, когда ЧМО Обама не заставил РФ вывести войска из Абхазии и заплатить Грузии 50 млрд. долларов компенсации.

Третья ошибка была в 2010-м, когда ЧМО Обама, закрыл глаза на то, что под Смоленском взорвали в самолете Президента европейского государства, члена НАТО, Польши.
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15.12.2021 19:59 Ответить
А в 2014-му ?
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16.12.2021 01:33 Ответить
А 2014-й, это уже последствия тех трёх, стратегических, ошибок Запада.
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16.12.2021 18:39 Ответить
Всё поменялось. Мир поменялся. Началось глобальное противостояние США-Китай. На стороне Китая сильнейшая индустриальная база, которую США уже потеряли. И сегодня страшный сон США это Россия на стороне Китая в этом противостоянии. По выводам даже американских аналитиков Китай+РФ гарантировано давят США.
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15.12.2021 17:54 Ответить
Бред сивой кобылы)) долбоюноша, оборот Китая и США 100 лярдов в месяц, и не деревянны
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15.12.2021 19:16 Ответить
влажные мечты ваты, но в реальности +рф для Китая не существует! а вот +Сибирь!!! это да! и Китай ждёт кончины лаптей, и именно поэтому америкосы отчаянно пытаются отстрочить крах орды а орду аж распирает от собственной значимости...
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15.12.2021 19:31 Ответить
То, что РФ союзник КНР, США практически не напрягает, так как это уже давно ОДКБ. Страна бензоколонка уже давно передала все свои технологии КНР. Теперь РФ скорее должна бояться агрессивных действий КНР, по возможному ГИБРИДНОМУ отжатию части Сибири, ранее принадлежащей Китаю. А аппетит приходит во время еды и Тюмень, с её залежами газа и нефти, может стать собственностью КНР. Вот что тогда Москва будет дуть в СП-1 и СП-2?
Сравните отношение США к тому, что Мотор-Січ могла стать китайской - как эта возможность напрягла Вашингтон!
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15.12.2021 20:05 Ответить
хуэбисткий шланг нипонял что его жидокремледей придадут земле полным боекомплектом б2
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15.12.2021 17:59 Ответить
Вот понравилось им разговаривать.
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15.12.2021 17:59 Ответить
Два мировых лидера , хотят и разговариваю , а кто то просто слушает
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15.12.2021 18:33 Ответить
Согласен, что ***** - ******** рашистско-неофашистского режима современной Засрахи
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15.12.2021 19:06 Ответить
Хто? ***** твоё сопливое лидер? Чмо в ботах, весь мир на лысину плюет
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15.12.2021 19:17 Ответить
"длительный разговор" ))) ще засне на 2-ій годині розмови і *уйло буде знущатись над старечим тілом ))) хота то таке саме )))
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15.12.2021 18:09 Ответить
он просто не помнит что разговор уже был.
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15.12.2021 18:43 Ответить
С этим говном разговаривать бесполезно, пдрм надо водить эмбарго на углеводороды и все,через год начнут просить хлЭба...
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15.12.2021 18:55 Ответить
с гопником шизофреником нужно говорить силой убеждения на деле на опережение...а так он на всех ложил быдло... он не понимает разрешения дел дипломатическим путём .он привык безпредельничать и шантажировать ,угрожать, даже тогда когда нечем... но всем известно что смелость, наглость.борзость и наезд всегда воздействует на противника любого к ослаблению обороне,главное противника сломать психологически.и неважно что ты мельче и слабее...проверено всеми и везде это работает....((
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15.12.2021 18:58 Ответить
Не длиннее же автоматной очереди. Сколько ж можно!
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15.12.2021 19:00 Ответить
- Эй. Вот что мы с тобой сделаем... Если через десять секунд ты не уберёшь свою задницу от Украины, я накормлю тебя свинцом сорок пятого калибра.
- Хорошо, Джонни. Прости меня. Я ухожу.
- Один, два, десять! Ха-ха-ха-ха! Сдачу можешь оставить себе, грязное животное.
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15.12.2021 20:01 Ответить
Комитет по разведке США сообщил коротко и ясно...Дать РАБссии возможность построить еще 7 Северных потопов Зрада зрадная капець...А новый глава МИД Германии Аннадена Бербок каже...а дам мавзолейным баранам запустить Силу Сибири... Силу Китая и силу Тайваня...
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15.12.2021 19:16 Ответить
мда, а фоточки то интересные. физиономии реально похожие. вероятно и поговорить есть о чем. была бы возможность - еще бы поцеловались, а может и еще больше.
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15.12.2021 19:23 Ответить
На Заході давня традиція вести пустопорожні розмови з гітлєрами всіх національностей!
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15.12.2021 19:51 Ответить
воно що, у петлю часу попало??? У тебе ж вже була розмова з уйлом, забув чи у вона у вас була змісту: ти - бубубубуббуббуб, уйло - бебебебебебе
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15.12.2021 19:59 Ответить
зачем с ним договариваться?!просто вези в Украину побольше оружия,денег для мотивации солдат простых и своих генералов чтобы следили за целевым расходом этого всего и посылай путина ****
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15.12.2021 21:01 Ответить
Ти бач, не набалакається ніяк.
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15.12.2021 21:08 Ответить
Трампісти заздрять, бо і досі вважають, що на місті Байдена повинен був Трампакс балакати без перекладача та будь-яких свідків.
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15.12.2021 21:16 Ответить
В 2009 году Байден и Обама отменили санкции за Грузию и залили агрессора триллионами долларов совместно с ЕС.
Убийства, кровь, захватническая война, оккупация части террирории Грузии и результат - триллионы долларов агрессору.
Взаимосвязь улавливаете.
В 2009 году "цивилизованый" запад выбрал между войной и позором - позор.
А кто выбирает позор, тот получает и позор, и войну.
Что выберет запад сегодня?
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15.12.2021 21:46 Ответить
Ниїте як тьолки.....не так легко ставить раком того гопніка, коли європростітутки німецькі і французькі "имеют своё мнение"
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15.12.2021 21:53 Ответить
Байден, 4 декабря: "...ожидаю, что у нас с Путиным будеть длительный разговор"
Байден, 15 декебря : "У нас будет длительный разговор".

Маразм крепчает...
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15.12.2021 23:32 Ответить
Мюнхен 1938 року нічому Захід не навчив! З фашистами (у тому числі лаптєногими недофашиками) говорити немає жодного сенсу...
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16.12.2021 08:39 Ответить
Давно уже понятно,что нужно своё ядерное оружие. Есть же возможность,а потом просто поставить перед фактом.
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01.01.2022 00:30 Ответить
 
 