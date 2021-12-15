У нас с Путиным будет длительный разговор, - Байден

Президент США Джо Байден заявил в среду, что намерен провести подробный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, планирует ли американский президент встретиться с Путиным и нужно ли провести еще один саммит США-РФ, Байден сказал:

"У нас будет длительный разговор".

Детальнее об этих планах президент США сообщать не стал.

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