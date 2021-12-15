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У нас із Путіним буде тривала розмова, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден заявив у середу, що планує провести докладну розмову з російським колегою Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи планує американський президент зустрітися з Путіним і чи потрібно провести ще один саміт США-РФ, Байден сказав:
"У нас буде тривала розмова".
Детальніше про ці плани президент США повідомляти не став.
Топ коментарі
+13 я гражданин Украины
показати весь коментар15.12.2021 17:41
+12 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+12 курвиметр
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Будь ласка, зачекайте...
- а так, стой в стороне и обтекай..
- только не точечными, а как любит Московия ковровыми..
ты думаешь почему войнушку начали? Славянск-Краматорск - там огромные залежи сланца!
глабальну павєстку продвігать будут
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1471066347031470085
https://ghall.com.ua/2021/12/15/putin-i-si-tszinpin-dogovorilis-sozdat-izolirovannuyu-finansovuyu-strukturu/
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
4 ч
Зеленський призначив послом України в Ватикані Андрія Юраша, тата Святослава з СН. Того самого, що систематично відвідує заходи посольства КНР, а також підтримує геноцид уйгурів, репресії у Тибеті, та масові злочини Компартії Китаю загалом. Яка ж ганьба.
Вторая ошибка была в 2008-м, когда ЧМО Обама не заставил РФ вывести войска из Абхазии и заплатить Грузии 50 млрд. долларов компенсации.
Третья ошибка была в 2010-м, когда ЧМО Обама, закрыл глаза на то, что под Смоленском взорвали в самолете Президента европейского государства, члена НАТО, Польши.
Сравните отношение США к тому, что Мотор-Січ могла стать китайской - как эта возможность напрягла Вашингтон!
- Хорошо, Джонни. Прости меня. Я ухожу.
- Один, два, десять! Ха-ха-ха-ха! Сдачу можешь оставить себе, грязное животное.
Убийства, кровь, захватническая война, оккупация части террирории Грузии и результат - триллионы долларов агрессору.
Взаимосвязь улавливаете.
В 2009 году "цивилизованый" запад выбрал между войной и позором - позор.
А кто выбирает позор, тот получает и позор, и войну.
Что выберет запад сегодня?
Байден, 15 декебря : "У нас будет длительный разговор".
Маразм крепчает...