У нас із Путіним буде тривала розмова, - Байден

Президент США Джо Байден заявив у середу, що планує провести докладну розмову з російським колегою Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи планує американський президент зустрітися з Путіним і чи потрібно провести ще один саміт США-РФ, Байден сказав:

"У нас буде тривала розмова".

Детальніше про ці плани президент США повідомляти не став.

Також читайте: Адміністрація США за нашою спиною нічого вирішувати із Путіним не буде, - Кулеба