Россия после оккупации Крыма втрое увеличила численность кораблей Черноморского флота, - Неижпапа

Россия после оккупации Крыма модернизировала и значительно увеличила свой Черноморский флот.

Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Восточный сосед за эти шесть лет увеличил численность корабельного состава почти втрое. Все поступавшие с начала 2015 года корабли направлялись в Черноморский флот. Это и шесть подводных лодок, и фрегаты, и ракетные катера, вспомогательные суда, патрульные и другие.

Также Черноморский флот был пополнен береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион". Также сам Крым сейчас – это "непотопляемый авианосец". После захвата Крыма во избежание риска его возвращения этот флот был перенасыщен всеми платформами для защиты захваченной территории", - сказал контр-адмирал.

Читайте также: Украина обвинила РФ в нарушении Документа о безопасности на Черном море: Россия втрое увеличила количество военнослужащих в Крыму. ИНФОГРАФИКА