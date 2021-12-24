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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия после оккупации Крыма втрое увеличила численность кораблей Черноморского флота, - Неижпапа

Россия после оккупации Крыма втрое увеличила численность кораблей Черноморского флота, - Неижпапа

Россия после оккупации Крыма модернизировала и значительно увеличила свой Черноморский флот.

Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Восточный сосед за эти шесть лет увеличил численность корабельного состава почти втрое. Все поступавшие с начала 2015 года корабли направлялись в Черноморский флот. Это и шесть подводных лодок, и фрегаты, и ракетные катера, вспомогательные суда, патрульные и другие.

Также Черноморский флот был пополнен береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион". Также сам Крым сейчас – это "непотопляемый авианосец". После захвата Крыма во избежание риска его возвращения этот флот был перенасыщен всеми платформами для защиты захваченной территории", - сказал контр-адмирал.

Читайте также: Украина обвинила РФ в нарушении Документа о безопасности на Черном море: Россия втрое увеличила количество военнослужащих в Крыму. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ВМФ РФ (180) Крым (26364) Черноморский флот РФ (1557) Неижпапа Алексей (74)


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Топ комментарии
+7
если т.н. "масштабная война" в Украине начинается,
Босфор для лаптей - закрывается,
весь ЧФ кацапии одним залпом NATO из Средиземки- накрывается,
что дальше... кацапы? Ау?
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24.12.2021 23:11
+7
там на тей флагман "мацква", який вже навіть не плавае, а пересуваеться як бог дасть - без сміху дивитись не можна..
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24.12.2021 23:23
+6
на гербе города-героя Севастополя навечно выбит девиз:

"Открыть кигстоны !"

по моим подсчетам в Севастополе флот топили три раза
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24.12.2021 23:42
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Правила форума Совет форумчан
ото вже затоплять так затоплять - гору набудують на вході в севасську бухту!
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24.12.2021 23:06 Ответить
на гербе города-героя Севастополя навечно выбит девиз:

"Открыть кигстоны !"

по моим подсчетам в Севастополе флот топили три раза
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24.12.2021 23:42 Ответить
Первый раз всем известен. Последний ничего не топили - просто отдали. А какие ещё 2 раза?
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24.12.2021 23:44 Ответить
ви коли топите хоч корабель на корабель кладіть, а тож сенсу нема в різних місцях... )))
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24.12.2021 23:51 Ответить
Вчы матчасц мардва в 1918.
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25.12.2021 02:56 Ответить
Географию подтяни. В Севастополе в 1918 ничего не топили
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25.12.2021 09:12 Ответить
Контр-адмиралу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. М. Остроградскому было поручено подготовить уничтожение не способных на переход кораблей. Из-за паники в порту уничтожить удалось лишь миноносец «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%8D%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86) Заветный ».
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25.12.2021 13:37 Ответить
"не способных на переход кораблей"
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25.12.2021 14:34 Ответить
А шо у мардвы другие есть. ПС. Атмиралкусниссов тожа к пириходу нигожий.
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25.12.2021 15:28 Ответить
Были. Отгеноцидили турков при Синопе весной 1854.
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25.12.2021 15:38 Ответить
А патом ат пары пароходов с пирипуху утопли.
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25.12.2021 15:43 Ответить
Ну когда скопом наехали три могучих империи с каким-то королевством впридачу, а потом и четвёртая впряглась, да, не повыёживаешься особо. В итоге общими усилиями с огромными потерями эти сверхдержавы 19 века через год боёв таки взяли этот маленький скалистый полуостров. А потом... отдали обратно.
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25.12.2021 15:48 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чорне море оголошувалося нейтральним із забороною Російській імперії мати там військовий флот і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB арсенали .......
Також Російська імперія повертала Османській імперії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81 Карс в обмін на Севастополь та інші кримські міста, зайняті союзниками. Російська імперія відмовлялася від протекторату над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%96%D1%8F Валахією , Молдовським князівством і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F Князівством Сербія .
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25.12.2021 17:06 Ответить
Не атдали, а поменяли, апосся как миколка палкин капыта ат пазора аткинул.
ПС. Там исчё многа чиво прасрали, ты книшки чытай.
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25.12.2021 17:19 Ответить
Никаких уступок и возвратов тогда не нужно было тогда делать! Отдали бы лучше Севастополь туркам вместе с Крымом. Ошибка это была. Хотя и вынужденная наверное, хиловаты гегемоны оказались, чтобы добить рюсский медведь
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25.12.2021 19:33 Ответить
И вааще мардва как чё так сразу тапит сваи дредноути.
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25.12.2021 13:41 Ответить
С целью недопущения выхода украинских кораблей в Одессу в ночь с 5 на 6 марта 2014 года на выходе из Донузлава были затоплены списанный большой противолодочный корабль «Очаков» (длина около 180 метров) и спасательное буксирное судно «Шахтёр», принадлежавшие РФ.
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25.12.2021 13:39 Ответить
"списанный большой противолодочный корабль «Очаков»
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25.12.2021 14:35 Ответить
В 1854 ани тожа были негожие, бо диривяные.
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25.12.2021 15:26 Ответить
На ходу были и могли сражаться. А "Очаков" - металлолом, да и затопили его не в Севастополе
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25.12.2021 15:28 Ответить
Ага 3 сикунды, апосся первага пападания.
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25.12.2021 15:29 Ответить
ну и еще об "легендарной и непобедимой кызы-орде":

В городе Юрга в Кемеровской области вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников. Деньги гражданам платят как сержанты, так и офицеры, а лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии. Об этом URA.RU рассказала глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлана Голуб.
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24.12.2021 23:55 Ответить
Оккупация Россией территории другого государства - это преступное нарушение всех международных законов. В Украине если и были проблемы, то во многом потому что кремлёвские бандиты скрытно всё время мешали становлению украинской государственности. В Крыму особенно нагло кремлёвские бандиты себя вели, и тем более в последнее время по указанию ботоксного фюрера Путлера. А теперь многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
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25.12.2021 00:04 Ответить
А Татары то причём? Чем они хуже других народов?
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25.12.2021 07:48 Ответить
ЛОГИКА И ОЧЕВИДНОСТЬ ПОДСКАЗЫВАЮТ ВЫХОД --динственный-- ПРОРЫТЬ НАД КРЫМОМ по нашей терииитррии Николаевская Херсонская области КАНАЛ.... ЧЕРНОЕ МОРЕ-АЗОВСКОЕ.... СДЕЛАВ КРЫМ ОСТРОВОМ.... С ХЛИПКИМ МОСТОМ....и НАВЕКИ ЗАРУБИТЬ ТЕМУ-- ВОДА ИЗ ДНЕПРА..... А УКРАИНА И ВЕСЬ МИР ПОЛУЧАТ СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ ПОВЕРХУ КРЫМА И ПУСТЬ ПУТИН С МОСТОМ И ЗАКУПОРКОЙ ПРОТОКИ ХОТЬ В КОСМОС ПРЫГАЕТ...
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25.12.2021 10:47 Ответить
Кузя, Цусима, самотопы, Курск, Ашот, овцы, сгоревший проворный, надо больше нептунов. Примерно так я вижу дальнейшую дискуссию.
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24.12.2021 23:07 Ответить
Офтоп: прізвище Неїжпапа неілюзорно надає
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24.12.2021 23:07 Ответить
Всі кораблі, які надходили з початку 2015 року, направлялися в Чорноморський флот. Джерело:

Про "всі" - наглое враньё.
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24.12.2021 23:09 Ответить
если т.н. "масштабная война" в Украине начинается,
Босфор для лаптей - закрывается,
весь ЧФ кацапии одним залпом NATO из Средиземки- накрывается,
что дальше... кацапы? Ау?
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24.12.2021 23:11 Ответить
Залпом чего?
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24.12.2021 23:11 Ответить
читай выше?
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24.12.2021 23:13 Ответить
На потолке что-ли?
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24.12.2021 23:14 Ответить
Одним залпом, одним.
токо- чик и ты уже на небесах....
был морячком - стал ангелком,
и- рай,
всё ,как хутин абисчал
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24.12.2021 23:22 Ответить
Поясню. Просто не существует ПКР с такой дальностью. "Гарпун" 100-150км.
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24.12.2021 23:26 Ответить
не бзди, всё есть,
токо детям не показуют-
малы исчё ?
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24.12.2021 23:28 Ответить
Залпом "Ау"
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24.12.2021 23:13 Ответить
Ты осмеливаешься спорить с великим диванным стратегом?Он лично распорядится с НАТО и Эрдоганом.
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25.12.2021 10:49 Ответить
залп будет всего один первый, он же и последний,
после этого кацапия перестанет существовать,
и ихтамнеты превратятся в ихтамнебылов,
на море и на суше . тчк.
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25.12.2021 14:17 Ответить
это только недалекий человек может написать, вы размер видели кацапстана?вы его с японией не перепутали? все накрыть разом надо для начала знать что и где накрывать, и нато надо штук 10, как бы вы не хотели тапками закидать кацапов, но не забывайте у них триада, подлодки из подо льда могут отстрелятся, шахтного базирования ракеты можно повредить только прямым попаданием ядерного заряда, комплексы мобильного базирования постоянно перемещаются, полно ложных целей развернуто, со спутника вы не отличите муляж это или реальный комплекс. если уж америка на корею зассала лезть с 10 боеголовками , что там про россию говорить.
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26.12.2021 18:27 Ответить
не рви так жопу за кацев,
система "Эшелон" всё про всё знает,
и про тебя кстати тоже...
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26.12.2021 19:35 Ответить
А с чего это вдруг NATO будет залпы давать ?
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25.12.2021 07:52 Ответить
Ну, вас, поганых кацапыдлов, справшивать не будут.
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25.12.2021 08:43 Ответить
нет, они будут смотреть, как кацапы движутся к ним, уничтожая людей тысячами и города сотнями ни за что
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25.12.2021 11:57 Ответить
"Східний сусід за ці шість років збільшив чисельність надводних і підводних мішенів для ракетних систем НАТО майже втричі. У випадку їх пересування і проявів агресивності в Чорному морі ,для їх знищення відведено біля години часу
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24.12.2021 23:11 Ответить
А якщо в них закінчиться "хлебушек с маслецом" будуть кораблі гризти?
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24.12.2021 23:11 Ответить
да, дафай кац , бай-бай
пусць сницца те твой фуйло...
такой бальшой- бальшой
аки гофнакуча
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24.12.2021 23:26 Ответить
там на тей флагман "мацква", який вже навіть не плавае, а пересуваеться як бог дасть - без сміху дивитись не можна..
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24.12.2021 23:23 Ответить
Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся (с)
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24.12.2021 23:43 Ответить
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25.12.2021 00:05 Ответить
ЗЕ-государю надо напомнить, что если он будет посылать людей воевать- необученными, то те кто уцелеет - предъявят ему обвинение в госизмене и пришьют статью за предательство.
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24.12.2021 23:49 Ответить
у росиян шиза переходит в откровенную дурку - "Вице-спикер Думы предложил установить день памяти распада СССР")))))))))))))))
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24.12.2021 23:52 Ответить
День мёртвых (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. El Día de Muertos) - праздник, посвящённый памяти умерших, проходящий ежегодно https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 1 и https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 2 ноября в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексике , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0 Гватемале , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Никарагуа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81 Гондурасе , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80 Сальвадоре . По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом.

когда в дома рашистов будут приходить ватные души ?
я уже и забыл за сэрэсэр
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25.12.2021 00:08 Ответить
норм для цапчиков. помянуть, бухнуть, хто помнит шо это такое вообще. А какой день года?
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25.12.2021 00:42 Ответить
russkim eto uzhe ne pomozhet, vsio, eto uzhe reshenno. Aleluja.
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24.12.2021 23:53 Ответить
пуйловские корыта - классные мишени !
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25.12.2021 00:15 Ответить
Особенно подлодки для наших ВМС. Топить их тупо нечем.
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25.12.2021 00:17 Ответить
подлодки пуйло прислал в качестве страшного металлолома.
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25.12.2021 00:36 Ответить
Спасибо, что подбадриваете, но может сдадите б/у подлодочку покататься? Шведские "Готланд" считаются очень удачным проектом.
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25.12.2021 00:41 Ответить
а кто "охранять " пуйловские дносортирные газопроводы будет ?
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25.12.2021 00:46 Ответить
Обойдутся как-нибудь. СП-1 вон сколько уже лет работает без проблем.
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25.12.2021 00:48 Ответить
пуйло ищет проблему .вот тогда эта охрана и понадобится для утилизации пуйловской охраны.
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25.12.2021 00:58 Ответить
Эта охрана нужна была, когда вы давали разрешение на строительство в своих водах.
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25.12.2021 01:00 Ответить
от строительства до эксплуатации - суровая дистанция. на сей момент пуйло немало бабла стыренного у рашапитеков в море затопил.
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25.12.2021 01:11 Ответить
Давай подлодку, суровый ты наш. Нам Турецкий поток охранять нужно.
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25.12.2021 01:13 Ответить
тута таво...

"Бурёнку свою не отдам никому - такая скотина нужна самому ".
на данном этапе.
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25.12.2021 01:24 Ответить
А за сто мильёнов отдашь?
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25.12.2021 01:34 Ответить
ну если валюта в мегатоннах..... то будем посмотреть.
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25.12.2021 01:45 Ответить
Патаму шо исчё мине этим газам дань будишь мардва выплачувать.
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25.12.2021 03:02 Ответить
Эта ты так тумаишь мардва.
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25.12.2021 03:00 Ответить
втрое? Значит нужно в шесть раз увеличить количество боеготовных ПКР
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25.12.2021 00:38 Ответить
Как можно ноль увеличить в шесть раз?
"Він також поінформував, що у 2022 році ВМС ЗСУ отримають перший дивізійний комплект протикорабельного ракетного комплексу 360МЦ "Нептун".
"На сьогодні перша батарея готова, закуплено певну техніку, а особовий склад пройшов відповідну підготовку. Плануємо, що навесні він буде повністю готовий і включений до складу ВМС ЗС України", - зазначив Неїжпапа. Джерело: "
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25.12.2021 00:45 Ответить
в следующем году армия получит батарею мобильных ПКР "Нептун". Эти крылатые ракеты нужны в первую очередь для удара из глубины обороны по росийским БДК в случае попытки десанта между Одессой и крымским перешейком
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25.12.2021 00:55 Ответить
Таких дивизионов НЕПТУН нужно не три, а 5. 4 дивизиона в черном море Одесса, Николаев,Херсон. , и один в Азове, где ни будь Бердянске.
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25.12.2021 02:20 Ответить
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25.12.2021 01:16 Ответить
Значит нужно увеличить количество дивизионов Нептун в три раза и ракет к ним в три раза!Весь надводный флот РФ в чёрном море может быть уничтожен ракетами Нептун за 40-50 минут!Даже те корабли,что стоят в Севастополе у причала.А подводный флот может быть уничтожен нашими союзниками !Предложить за каждую потопленную субмарину черноморского флота РФ по 100 млн долларов!И наши союзники потопят весь подводный флот РФ в чёрном море.Нужно готовится к большой войне с РФ.Только так можно победить врага!Слава Украине!Смерть ворогам!
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25.12.2021 01:30 Ответить
Где деньги, Зин?
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25.12.2021 05:37 Ответить
Все вірно,"нужно готовіться...",але ж якось треба перестати красти...?
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25.12.2021 05:53 Ответить
нептун это смешно, дозвуковая ракета на базе советской х35, их надо десятки если не сотни пускать чтоб чтото до цели долетело. да и кацапы же не будут смотреть как их расстреливают , в ответ сразу столько прилетит разгребать устанем
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26.12.2021 18:34 Ответить
Зате клептомани в Україні втричі збільшила кількість вкрадених грошей!
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25.12.2021 05:49 Ответить
нікому не приходила в голову думка, шо весь цей сміх і сльози - результат вашоґо вибору в квітні 19го?.. - ні?
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25.12.2021 06:33 Ответить
Еще в далекие времена Совка моряки называли ЧФ "бутылочным флотом". А с появлением высокоточных крылатых ракет он вообще потерял свое значение. О чем говорить, если авианосное соединение США даже без союзников по НАТО спокойно может достать ***** в его кремлевском сортире, не говоря уже о Севастополе.
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25.12.2021 08:41 Ответить
Зачем, наши корабли затоапят эти корыта в 5 секунд. а если еще браты с Запада впишуться то секунда. Выстрел из аннигилятора вспышка и все
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25.12.2021 10:38 Ответить
ага в азовском море инцидент был помню, много натопили?нет у нас кораблей и вооружения нет и силы духа нет, в грузии помните что было? попытались напасть на эти как вы говорите корыта, даже на расстояние выстрела не подошли уже рыб кормили, а те что остались драпали со всех ног. ваш ура патриотизм на кого расчитан?любой здравомыслящий откроет ту же вики и сравнит соотношение и самое главное характеристики, у нас пво вообще нет , всё тридцатилетнее совковое с трижды передвинутым списанием, у них циркон в серийном производстве, их даже штаты перехватить не могут куда нам дергаться. вы как комунист которому дали кирпич и сказали сбить самолет, а он ломает кирпич пополам и говорит я собью два самолета
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26.12.2021 18:43 Ответить
Этот го в н осайт седал исключительно для поддержки духа нашиїх укроимбецилов. Єто троллинг таклй. Любому взрослому человеку живущему в украине все понятно. Если конечно мозги есть.
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28.12.2021 09:05 Ответить
простите не понял что это сарказм, но есть же кто реально в такое верит, помню читал "да хера эта армата сделает, подбегу люк сдерну лимонку и нет его🤦‍♂️🤦‍♂️, танк 4 поколения лимонкой, нам таких 5 человек и вообще война не страшна.
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28.12.2021 23:38 Ответить
 
 