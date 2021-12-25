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Сегодня христиане празднуют Рождество по Григорианскому календарю

Сегодня христиане празднуют Рождество по Григорианскому календарю

Сегодня большинство стран и церквей мира празднуют Рождество Христово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Большинство стран и церквей (православные, католики, протестанты) мира сегодня празднуют Рождество Христово.

По социологическим опросам, 26% украинцев празднуют Рождество именно сегодня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил украинцев с Рождеством.

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праздник (1691) Рождество (381) христиане (55)


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Топ комментарии
+20
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25.12.2021 11:23
+20
До 1925 года в Украине праздновали Рождество всегда 25 декабря со сем Христианским Миром. .....потом влезли "православные комуняки-кацапы" и все переиграли...
С Рождеством Христовым !!!
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25.12.2021 11:34
+15
Христос народився!
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25.12.2021 11:54
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25.12.2021 11:09 Ответить
Безграмотная таблица.
Даты в юлианском календаре должны быть " раньше".
Это попы лоханулись и " перенесли" их не в ту сторону.
Правильно бы было "старый новый год" 19 декабря и соответственно старое рождество 12 декабря.
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25.12.2021 11:52 Ответить
зверніть увагу: Папа Григорій ввів поправки до календаря в 1582 році. З тих пір пройшло вже немалло часу. Коли помножити оті 11 хвилин на 2021 рік і поділити на 60 хвилин у годині а потім ще раз поділіити на 24 години на добу, то отримаємо в результаті 15,5 діб різниці. а не 12 як у григоріанському календарі. А отже Різдво Хрестове треба було святкувати 23 грудня. Бо саме тоді починає приростати день.
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25.12.2021 12:32 Ответить
Рождество Христово, как и всех "солнечных" божеств привязанно к зимнему солцестоянию, в ночь на 22 солнышко "умирает" и через три дня " рождается". Как ни крути календарем а астрономию не изменишь.
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25.12.2021 13:06 Ответить
А я про шо? Тільки Ви даремно вказали цифру саме 22. Бо і 21 грудня буває зимове сонцестояння. Дивіться уважно календар на 2021.
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25.12.2021 13:19 Ответить
в ночь с 21 на 22, все верно
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25.12.2021 13:46 Ответить
в яку ночь? в 15-40 здається 21.12.21
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25.12.2021 14:01 Ответить
Так само і дід Мороза, негативного персонажу росіских язичників, впіхнули замість Миколая.
А чому сталін постановив святкувати Різдво після Нового Року- а щоб люди порушували піст.
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25.12.2021 11:11 Ответить
какіє ваші доказатєльства? где бумажкі? ..
Согласен с Вами на 99.99%
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25.12.2021 11:39 Ответить
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25.12.2021 11:12 Ответить


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25.12.2021 11:15 Ответить
Тг новости кремля?
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25.12.2021 11:16 Ответить
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25.12.2021 11:19 Ответить
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25.12.2021 11:22 Ответить
Просто владі не вистачає часу, щоб зробити медійну презентацію Різдва саме 25 грудня.
Ще ж треба і державні свята скасовувати.
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25.12.2021 11:20 Ответить
Відосік зняти?
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25.12.2021 11:24 Ответить
Не лише.
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25.12.2021 11:29 Ответить
Спочатку ти брешеш собі, потім сусіду, потім знайомим, потім країні, потім всьому світу.
У кінці кінців ти вважаєш, що весь світ бреше тобі.
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25.12.2021 11:33 Ответить
Хто кому бреше ?
Весь притомний світ святкує Різдво сьогодні.
Наш же піпл звик до іншої дати. Треба започатковувати нові традиції.
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25.12.2021 11:41 Ответить
Тобі хтось заважає святкувати сьогодні?
Ні.
То ж не лізь до інших родин зі своїми нормами.
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25.12.2021 11:50 Ответить
А, то ти жив кацапом, таким і помреш..
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25.12.2021 12:26 Ответить
А ти жила дурою, дурою й здохнеш.
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25.12.2021 14:04 Ответить
Не за счёт налогов. За свои личные можете закладывать какие угодно традиции😉
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25.12.2021 12:27 Ответить
А безпека держави має фінансуватись теж з моєї кишені ?
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25.12.2021 12:29 Ответить
Ксения, вы не забыли , что у нас пока ещё светское государство? И церьковь, любая😁, от этого самого государства отделена.
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25.12.2021 12:24 Ответить
Благенька у вас відмазочка.
Скажіть, а РПЦ відділена від держави роіська ? Чи вона частина державної машини і також підточує мури нашого суверенітету ?
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25.12.2021 12:28 Ответить
Вы хотите как в России? Я не хочу и постараюсь вам не дать утащить страну в благословенный для вас 19 век. Уж извините, имею право.
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25.12.2021 12:33 Ответить
Я не хочу как в росії. Я вам натякаю про інформаційну та релігійну складову війни.
Не прикидайтесь дурником, бо ще хтось і повірить.
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25.12.2021 12:35 Ответить
Давайте уйдём от общих фраз в конкретику. Если поп любой церкви на проповедях призывает к действиям нарушающим закон, то он как и любой другой гражданин, именно как гражданин должен понести ответственность. И вся проблемма. У вас же какие то религиозные войны, вы так до крестовых походов дойдёте.
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25.12.2021 12:45 Ответить
И не нужно рассказывать про то, что одни веряне лучше других. Сегрегации по тому или иному признаку уже не раз были в истории. А как они заканчивались вы без сомнения знаете. Так ЗАЧЕМ наступать на грабли?
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25.12.2021 12:51 Ответить
Какая ещё медийная презентация ? И зачем ? 25 декабря уже сделали выходным днём. На этом всё. Верующие люди сами решают, когда им праздновать Рождество Христово. Что за совковые манеры ? Неужели не понятно, что чем больше власть будет что-то навязывать людям сверху (причём, в сугубо личных вопросах), тем большее отторжение это будет вызывать.
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25.12.2021 22:00 Ответить
Почему сегодня если вчера вечером от праздновали. Кто встречает 7 января, то и нг встречайте 13 января.
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25.12.2021 11:15 Ответить
шо ти мeлeш? учора був святвчiр a сьогоднi Рiздво.

так само як 6го Святвчiр а сьомого Рiздво
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25.12.2021 11:24 Ответить
А ми досі як совки.
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25.12.2021 11:19 Ответить
як коцапи
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25.12.2021 11:22 Ответить
Аби не з Порошенко.
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25.12.2021 11:23 Ответить
Аби не в шоколаді, зате в лайні.
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25.12.2021 12:37 Ответить
Це ти лайно за шоколад тримаєш.
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25.12.2021 14:02 Ответить
Знову Порох тобі під двері лайна підклав 😡
Згинь , наволоч😠
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25.12.2021 13:26 Ответить
Питання "Чий Крим?" вже не працює.
Зрадників треба виявляти питанням "Ти за Порошенко?".
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25.12.2021 14:00 Ответить
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25.12.2021 11:21 Ответить
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25.12.2021 11:23 Ответить
Григорианский календарь используется почти во всем мире!
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25.12.2021 11:28 Ответить
Григорианский и новоюлианский календари. До 2700 года они совпадают. После 2700 года новоюлианский окажется точнее.
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25.12.2021 11:47 Ответить
Так , це вірно , крім московітів!!
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25.12.2021 13:25 Ответить
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25.12.2021 11:30 Ответить
Расейская ортодоксальная церковь никогда не станет переходить на правильный календарь... Ибо тогда им придется распрощатся с главной своей хохмой. Сколько столетий верующих дурачат фокусом "схождение благодатного огня" ??? Нет! На это они не пойдут.
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25.12.2021 11:32 Ответить
Інерція - сильніща розуму!!!
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25.12.2021 11:33 Ответить
До 1925 года в Украине праздновали Рождество всегда 25 декабря со сем Христианским Миром. .....потом влезли "православные комуняки-кацапы" и все переиграли...
С Рождеством Христовым !!!
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25.12.2021 11:34 Ответить
Чего-чего ??? Шо ты наплел!?? Рождество ВСЕГДА и ВСЕ празднуют 25 ДЕКАБРЯ. Только по разным календарям.....по юлианскому 25 декабря наступит 7 января по григорианскому. А выдумка про какое-то особое празднование до 1925 года --чушь собачая!
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25.12.2021 12:08 Ответить
Слава Ісусу Христу!
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25.12.2021 11:36 Ответить
а кто это?
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25.12.2021 12:29 Ответить
А москалям и кацапам вообще начхать на свято Рождества - им лишь бы напиться 😀😀😀
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25.12.2021 11:38 Ответить
- Куме! Кажуть кацапи знову календар змінить вирішили?
- Ага! З 25 грудня по нашому календарю у них починається їх найбільше свято року - "Вдрабадан"! Він закінчується 14 січня за нашим календарем Під час нього вони відмічають (крім Нового року) роковини трьох святих власного канону: "Івана Рукотряса" "Марфи-Розсільниці" і "Святого Цитрамона" Тому вони в календарі визначили ТРИНАДЦЯТИЙ місяць І назвали його "Бухабрь"
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25.12.2021 12:12 Ответить
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25.12.2021 11:40 Ответить
Большинство населения Земли - не христиане.
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25.12.2021 11:41 Ответить
А кто ?
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25.12.2021 11:45 Ответить
5,5 миллиардов приверженцев других религий и атеистов. Гореть им в геене огненной веки вечные. Ой, я хотел сказать, Бог им судья
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25.12.2021 13:14 Ответить
За какие грехи Вас забанил Гугл?
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25.12.2021 15:15 Ответить
Причём абсолютное большинство😁
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25.12.2021 12:17 Ответить
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25.12.2021 11:49 Ответить
Сегодня все адекватные люди праздную Рождество, кстати всех поздравляю!
https://music.youtube.com/watch?v=oH4WG1x_KR8&feature=share для настроения!
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25.12.2021 11:53 Ответить
Христос народився!
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25.12.2021 11:54 Ответить
Славімо його!
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25.12.2021 12:32 Ответить
Саме цікаве то, що не зрозуміло, чому кацапська Снігурочка вештається з червононосим Дідом Морозом і хто власне її батьки?
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25.12.2021 11:57 Ответить
пісня Снігурочки "Отец мой - Ленин, а мать - Надежда Крупская" (ісполняєт путін вв)
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25.12.2021 12:05 Ответить
Сегодня по данным британской разведки Ми-6 должно было начаться вторжение России.
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25.12.2021 12:01 Ответить
И на старуху бывает проруха.
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25.12.2021 12:05 Ответить
Порошенко все зробив, щоб не допустити цього.
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25.12.2021 12:07 Ответить
Там было сказано "возможно", понимаешь значение этого слова кацапоид?!
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25.12.2021 12:34 Ответить
от мене турбує цікаве питання, чому сама правильна та чесна постсовкова церква святкує НР 31 грудня а не по старому юліанському календарю.....
питання звісно риторичне, та якщо для советів які палили церкви а ті що не знищили перетворювали на казарми та склади то було нормально, бо релігія взагалі була поза законом...а зараз коли у людей є гугол і можна сомому розібратись у календарях цей маразм із святкуванням Різдва після пянок новоріних то дійсно не по християнськи.
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25.12.2021 12:09 Ответить
У церквей нет нового года, это светский праздник.
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25.12.2021 12:15 Ответить
ЦЕРКВА то не будівля то спільнота людей.....
то чому постсовки відзначають НР по одному календарю а Різдво по іншому?.
"або хрестик зніми або штани одягни".
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25.12.2021 20:20 Ответить
С Рождеством Христовым, Украина !!!.
Но сегодня еще один праздник. Ровно 30 лет назад 25 декабря 1991 года в 19 часов 38 минут Горбчев обьявил об распаде Совка. и на Московии в Кремле был спущен серпасто-молоткастый флаг СеСеСеРа..
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25.12.2021 12:10 Ответить
Ось Зяма Вперший видасть Указ щоб вперше святкували Різдво 25 грудня.
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25.12.2021 12:14 Ответить
Сегодня большинство стран и церквей мира празднуют Рождество Христово.

Об этом сообщает .
-------------------------

Яка несподівана новина! А звідкіля така інфа?
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25.12.2021 12:28 Ответить
В Україні Нова ера від різдва Христового починається 1 січня, а Христос нродиться лише 7 січня.
Ну а у нас все через жопу.(Тальков)
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25.12.2021 12:29 Ответить
Це Петько так свят вечір відмічає 24 грудня? Так він його буде і 6 січня відмічати! А може, ще й краще! Краще б вдавився, якщо не вчора, то 6 січня!
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25.12.2021 12:35 Ответить
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25.12.2021 13:06 Ответить
Хорошо хоть перестали писать "католическое" рождество. Еще б в законе изменить єто идиотское название.
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25.12.2021 13:26 Ответить
Календар один і різдво одне. Всіх зі святом! 💖
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25.12.2021 14:58 Ответить
Надо сделать школьные каникулы с 22 декабря по 6 января. И всего и делов-то.
У ФСБшных попов часы отстают на две недели.
На самом деле Иоанна Крестителя (Ивана Купала) 24 июня, после самой короткой в году ночи, Покрова - 1 октября, Рождество - 25 декабря после самой длинной ночи, Меланки-Василя в новогоднюю ночь, а Благовещение сразу после весенного солнцестояния в марте, а не 7 по календарю Гая Юлия Цезаря.
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25.12.2021 15:26 Ответить


Щасливого Рiздва тим, хто святкує сьогоднi!
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25.12.2021 17:41 Ответить
Чому в заголовку лише григоріанський?
Більшість православних церков (крім ПЦУ, РПЦ, Сербської, Польської) користуються новоюліанським церковним календарем, який співпадає з григоріанським, тому святкують Різдво 25 грудня.
7 січня - це не канонічна дата Різдва. 3 431 року єдина дата Різдва для всіх християн 25 грудня. Коли на застарілому юліанському церковному календарі нарешті настане 25 грудня, на звичайному григоріанському буде 7 січня. ПЦУ треба переходити на новоюліанський церковний календар і святкувати разом з усім православним світом. Нам не по дорозі з РПЦ, для якої не існує України як окремої держави. Для терористично-церковного угруповування РПЦ ми є частиною русскава міра, який несе лише смерть і розруху.
Всіх вітаю з Різдвом Христовим!
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25.12.2021 19:31 Ответить
Різдво - це суто астрономічне явище і ніякий календар не здатний змінити нахил Земної та швидкість обертання Землі навколо власної осі та Сонця. І яке відношення до цього всього має неісторичний Цар Іудейський абсолютно не зрозуміло.
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25.12.2021 21:53 Ответить
НЕОБХОДИМО ДЕМОНОВ КОРРУПЦИОННЫХ ЭКЗОРЦИРОВАТЬ !)
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25.12.2021 22:00 Ответить
Різниця між Юліанським і Григоріанським календарями дуже невелика. Другий це зовсім трохи відкоректований перший. Тому зовсім пейменовувати календар нелогічно. Тому Вселенський патріархат логічно називає відкоректований календар Ново-Юліанським.
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26.12.2021 01:40 Ответить
Мы можем узнать примерное время рождения Иисуса, произведя обратный отсчет от дня его смерти, которая произошла весной, в Пасху, 14 нисана 33 года н. э. (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/nwt/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0/19/#v43019014-v43019016 Иоанна 19:14-16 ). Служение Иисуса началось, когда ему было около 30 лет, и продолжалось три с половиной года. Следовательно, он родился в начале осени 2 года до н. э. (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/nwt/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8/3/#v42003023 Луки 3:23 ).
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26.12.2021 01:59 Ответить
А я давно читала статтю: то за астрономічними викладками - у серпні.
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26.12.2021 02:31 Ответить
Якщо Ісус народився не 25 грудня (чи 7 січня), чому ж тоді Різдво святкують саме в цей день? Згідно з «Британською енциклопедією», церковні провідники «хотіли, аби цей день збігся із язичницьким святом римлян на честь "дня народження непереможного сонця"» («Encyclopædia Britannica»). Це язичницьке свято припадало на день зимового сонцестояння. У книжці «Дохристиянські вірування українського народу» митрополит Іларіон (професор Іван Огієнко) пише: «Християнство заступило перше Свято народження сонця (Dies natalis solis) Святом Народження Христа». Як зазначається в «Американській енциклопедії», так церква прагнула «зробити християнство привабливішим для новонавернених язичників» («The Encyclopedia Americana»).
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26.12.2021 03:04 Ответить
Так отож.
Це теж знаю.
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26.12.2021 03:19 Ответить
 
 