Сегодня христиане празднуют Рождество по Григорианскому календарю
Сегодня большинство стран и церквей мира празднуют Рождество Христово.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Большинство стран и церквей (православные, католики, протестанты) мира сегодня празднуют Рождество Христово.
По социологическим опросам, 26% украинцев празднуют Рождество именно сегодня.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил украинцев с Рождеством.
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+20 Ksenia VB
показать весь комментарий25.12.2021 11:23
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показать весь комментарий25.12.2021 11:54
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Даты в юлианском календаре должны быть " раньше".
Это попы лоханулись и " перенесли" их не в ту сторону.
Правильно бы было "старый новый год" 19 декабря и соответственно старое рождество 12 декабря.
А чому сталін постановив святкувати Різдво після Нового Року- а щоб люди порушували піст.
Согласен с Вами на 99.99%
Ще ж треба і державні свята скасовувати.
У кінці кінців ти вважаєш, що весь світ бреше тобі.
Весь притомний світ святкує Різдво сьогодні.
Наш же піпл звик до іншої дати. Треба започатковувати нові традиції.
Ні.
То ж не лізь до інших родин зі своїми нормами.
Скажіть, а РПЦ відділена від держави роіська ? Чи вона частина державної машини і також підточує мури нашого суверенітету ?
Не прикидайтесь дурником, бо ще хтось і повірить.
так само як 6го Святвчiр а сьомого Рiздво
Згинь , наволоч😠
Зрадників треба виявляти питанням "Ти за Порошенко?".
С Рождеством Христовым !!!
- Ага! З 25 грудня по нашому календарю у них починається їх найбільше свято року - "Вдрабадан"! Він закінчується 14 січня за нашим календарем Під час нього вони відмічають (крім Нового року) роковини трьох святих власного канону: "Івана Рукотряса" "Марфи-Розсільниці" і "Святого Цитрамона" Тому вони в календарі визначили ТРИНАДЦЯТИЙ місяць І назвали його "Бухабрь"
https://music.youtube.com/watch?v=oH4WG1x_KR8&feature=share для настроения!
питання звісно риторичне, та якщо для советів які палили церкви а ті що не знищили перетворювали на казарми та склади то було нормально, бо релігія взагалі була поза законом...а зараз коли у людей є гугол і можна сомому розібратись у календарях цей маразм із святкуванням Різдва після пянок новоріних то дійсно не по християнськи.
то чому постсовки відзначають НР по одному календарю а Різдво по іншому?.
"або хрестик зніми або штани одягни".
Но сегодня еще один праздник. Ровно 30 лет назад 25 декабря 1991 года в 19 часов 38 минут Горбчев обьявил об распаде Совка. и на Московии в Кремле был спущен серпасто-молоткастый флаг СеСеСеРа..
Об этом сообщает .
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Яка несподівана новина! А звідкіля така інфа?
Ну а у нас все через жопу.(Тальков)
У ФСБшных попов часы отстают на две недели.
На самом деле Иоанна Крестителя (Ивана Купала) 24 июня, после самой короткой в году ночи, Покрова - 1 октября, Рождество - 25 декабря после самой длинной ночи, Меланки-Василя в новогоднюю ночь, а Благовещение сразу после весенного солнцестояния в марте, а не 7 по календарю Гая Юлия Цезаря.
Щасливого Рiздва тим, хто святкує сьогоднi!
Більшість православних церков (крім ПЦУ, РПЦ, Сербської, Польської) користуються новоюліанським церковним календарем, який співпадає з григоріанським, тому святкують Різдво 25 грудня.
7 січня - це не канонічна дата Різдва. 3 431 року єдина дата Різдва для всіх християн 25 грудня. Коли на застарілому юліанському церковному календарі нарешті настане 25 грудня, на звичайному григоріанському буде 7 січня. ПЦУ треба переходити на новоюліанський церковний календар і святкувати разом з усім православним світом. Нам не по дорозі з РПЦ, для якої не існує України як окремої держави. Для терористично-церковного угруповування РПЦ ми є частиною русскава міра, який несе лише смерть і розруху.
Всіх вітаю з Різдвом Христовим!
Це теж знаю.