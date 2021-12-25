Сьогодні християни святкують Різдво за Григоріанським календарем

Сьогодні більшість країн та церков світу святкують Різдво Христове.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Переважна більшість країн та церков (православні, католики, протестанти) світу сьогодні святкують Різдво Христове.

За соціологічними опитуваннями 26% українців святкують Різдво саме сьогодні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже привітав українців із Різдвом.

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