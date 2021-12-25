Сьогодні християни святкують Різдво за Григоріанським календарем
Сьогодні більшість країн та церков світу святкують Різдво Христове.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Переважна більшість країн та церков (православні, католики, протестанти) світу сьогодні святкують Різдво Христове.
За соціологічними опитуваннями 26% українців святкують Різдво саме сьогодні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже привітав українців із Різдвом.
Топ коментарі
+20 Ksenia VB
показати весь коментар25.12.2021 11:23
+20 Игорь Монахов
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+15 Mykola Vovk
показати весь коментар25.12.2021 11:54
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Даты в юлианском календаре должны быть " раньше".
Это попы лоханулись и " перенесли" их не в ту сторону.
Правильно бы было "старый новый год" 19 декабря и соответственно старое рождество 12 декабря.
А чому сталін постановив святкувати Різдво після Нового Року- а щоб люди порушували піст.
Согласен с Вами на 99.99%
Ще ж треба і державні свята скасовувати.
У кінці кінців ти вважаєш, що весь світ бреше тобі.
Весь притомний світ святкує Різдво сьогодні.
Наш же піпл звик до іншої дати. Треба започатковувати нові традиції.
Ні.
То ж не лізь до інших родин зі своїми нормами.
Скажіть, а РПЦ відділена від держави роіська ? Чи вона частина державної машини і також підточує мури нашого суверенітету ?
Не прикидайтесь дурником, бо ще хтось і повірить.
так само як 6го Святвчiр а сьомого Рiздво
Згинь , наволоч😠
Зрадників треба виявляти питанням "Ти за Порошенко?".
С Рождеством Христовым !!!
- Ага! З 25 грудня по нашому календарю у них починається їх найбільше свято року - "Вдрабадан"! Він закінчується 14 січня за нашим календарем Під час нього вони відмічають (крім Нового року) роковини трьох святих власного канону: "Івана Рукотряса" "Марфи-Розсільниці" і "Святого Цитрамона" Тому вони в календарі визначили ТРИНАДЦЯТИЙ місяць І назвали його "Бухабрь"
https://music.youtube.com/watch?v=oH4WG1x_KR8&feature=share для настроения!
питання звісно риторичне, та якщо для советів які палили церкви а ті що не знищили перетворювали на казарми та склади то було нормально, бо релігія взагалі була поза законом...а зараз коли у людей є гугол і можна сомому розібратись у календарях цей маразм із святкуванням Різдва після пянок новоріних то дійсно не по християнськи.
то чому постсовки відзначають НР по одному календарю а Різдво по іншому?.
"або хрестик зніми або штани одягни".
Но сегодня еще один праздник. Ровно 30 лет назад 25 декабря 1991 года в 19 часов 38 минут Горбчев обьявил об распаде Совка. и на Московии в Кремле был спущен серпасто-молоткастый флаг СеСеСеРа..
Об этом сообщает .
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Яка несподівана новина! А звідкіля така інфа?
Ну а у нас все через жопу.(Тальков)
У ФСБшных попов часы отстают на две недели.
На самом деле Иоанна Крестителя (Ивана Купала) 24 июня, после самой короткой в году ночи, Покрова - 1 октября, Рождество - 25 декабря после самой длинной ночи, Меланки-Василя в новогоднюю ночь, а Благовещение сразу после весенного солнцестояния в марте, а не 7 по календарю Гая Юлия Цезаря.
Щасливого Рiздва тим, хто святкує сьогоднi!
Більшість православних церков (крім ПЦУ, РПЦ, Сербської, Польської) користуються новоюліанським церковним календарем, який співпадає з григоріанським, тому святкують Різдво 25 грудня.
7 січня - це не канонічна дата Різдва. 3 431 року єдина дата Різдва для всіх християн 25 грудня. Коли на застарілому юліанському церковному календарі нарешті настане 25 грудня, на звичайному григоріанському буде 7 січня. ПЦУ треба переходити на новоюліанський церковний календар і святкувати разом з усім православним світом. Нам не по дорозі з РПЦ, для якої не існує України як окремої держави. Для терористично-церковного угруповування РПЦ ми є частиною русскава міра, який несе лише смерть і розруху.
Всіх вітаю з Різдвом Христовим!
Це теж знаю.