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Сьогодні християни святкують Різдво за Григоріанським календарем

Сьогодні християни святкують Різдво за Григоріанським календарем

Сьогодні більшість країн та церков світу святкують Різдво Христове.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Переважна більшість країн та церков (православні, католики, протестанти) світу сьогодні святкують Різдво Христове.

За соціологічними опитуваннями 26% українців святкують Різдво саме сьогодні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже привітав українців із Різдвом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим несення служби

Автор: 

свято (682) Різдво (262) християни (26)


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Топ коментарі
+20
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25.12.2021 11:23
+20
До 1925 года в Украине праздновали Рождество всегда 25 декабря со сем Христианским Миром. .....потом влезли "православные комуняки-кацапы" и все переиграли...
С Рождеством Христовым !!!
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25.12.2021 11:34
+15
Христос народився!
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25.12.2021 11:54
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25.12.2021 11:09 Відповісти
Безграмотная таблица.
Даты в юлианском календаре должны быть " раньше".
Это попы лоханулись и " перенесли" их не в ту сторону.
Правильно бы было "старый новый год" 19 декабря и соответственно старое рождество 12 декабря.
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25.12.2021 11:52 Відповісти
зверніть увагу: Папа Григорій ввів поправки до календаря в 1582 році. З тих пір пройшло вже немалло часу. Коли помножити оті 11 хвилин на 2021 рік і поділити на 60 хвилин у годині а потім ще раз поділіити на 24 години на добу, то отримаємо в результаті 15,5 діб різниці. а не 12 як у григоріанському календарі. А отже Різдво Хрестове треба було святкувати 23 грудня. Бо саме тоді починає приростати день.
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25.12.2021 12:32 Відповісти
Рождество Христово, как и всех "солнечных" божеств привязанно к зимнему солцестоянию, в ночь на 22 солнышко "умирает" и через три дня " рождается". Как ни крути календарем а астрономию не изменишь.
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25.12.2021 13:06 Відповісти
А я про шо? Тільки Ви даремно вказали цифру саме 22. Бо і 21 грудня буває зимове сонцестояння. Дивіться уважно календар на 2021.
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25.12.2021 13:19 Відповісти
в ночь с 21 на 22, все верно
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25.12.2021 13:46 Відповісти
в яку ночь? в 15-40 здається 21.12.21
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25.12.2021 14:01 Відповісти
Так само і дід Мороза, негативного персонажу росіских язичників, впіхнули замість Миколая.
А чому сталін постановив святкувати Різдво після Нового Року- а щоб люди порушували піст.
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25.12.2021 11:11 Відповісти
какіє ваші доказатєльства? где бумажкі? ..
Согласен с Вами на 99.99%
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25.12.2021 11:39 Відповісти
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25.12.2021 11:12 Відповісти


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25.12.2021 11:15 Відповісти
Тг новости кремля?
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25.12.2021 11:16 Відповісти
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25.12.2021 11:19 Відповісти
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25.12.2021 11:22 Відповісти
Просто владі не вистачає часу, щоб зробити медійну презентацію Різдва саме 25 грудня.
Ще ж треба і державні свята скасовувати.
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25.12.2021 11:20 Відповісти
Відосік зняти?
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25.12.2021 11:24 Відповісти
Не лише.
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25.12.2021 11:29 Відповісти
Спочатку ти брешеш собі, потім сусіду, потім знайомим, потім країні, потім всьому світу.
У кінці кінців ти вважаєш, що весь світ бреше тобі.
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25.12.2021 11:33 Відповісти
Хто кому бреше ?
Весь притомний світ святкує Різдво сьогодні.
Наш же піпл звик до іншої дати. Треба започатковувати нові традиції.
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25.12.2021 11:41 Відповісти
Тобі хтось заважає святкувати сьогодні?
Ні.
То ж не лізь до інших родин зі своїми нормами.
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25.12.2021 11:50 Відповісти
А, то ти жив кацапом, таким і помреш..
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25.12.2021 12:26 Відповісти
А ти жила дурою, дурою й здохнеш.
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25.12.2021 14:04 Відповісти
Не за счёт налогов. За свои личные можете закладывать какие угодно традиции😉
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25.12.2021 12:27 Відповісти
А безпека держави має фінансуватись теж з моєї кишені ?
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25.12.2021 12:29 Відповісти
Ксения, вы не забыли , что у нас пока ещё светское государство? И церьковь, любая😁, от этого самого государства отделена.
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25.12.2021 12:24 Відповісти
Благенька у вас відмазочка.
Скажіть, а РПЦ відділена від держави роіська ? Чи вона частина державної машини і також підточує мури нашого суверенітету ?
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25.12.2021 12:28 Відповісти
Вы хотите как в России? Я не хочу и постараюсь вам не дать утащить страну в благословенный для вас 19 век. Уж извините, имею право.
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25.12.2021 12:33 Відповісти
Я не хочу как в росії. Я вам натякаю про інформаційну та релігійну складову війни.
Не прикидайтесь дурником, бо ще хтось і повірить.
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25.12.2021 12:35 Відповісти
Давайте уйдём от общих фраз в конкретику. Если поп любой церкви на проповедях призывает к действиям нарушающим закон, то он как и любой другой гражданин, именно как гражданин должен понести ответственность. И вся проблемма. У вас же какие то религиозные войны, вы так до крестовых походов дойдёте.
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25.12.2021 12:45 Відповісти
И не нужно рассказывать про то, что одни веряне лучше других. Сегрегации по тому или иному признаку уже не раз были в истории. А как они заканчивались вы без сомнения знаете. Так ЗАЧЕМ наступать на грабли?
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25.12.2021 12:51 Відповісти
Какая ещё медийная презентация ? И зачем ? 25 декабря уже сделали выходным днём. На этом всё. Верующие люди сами решают, когда им праздновать Рождество Христово. Что за совковые манеры ? Неужели не понятно, что чем больше власть будет что-то навязывать людям сверху (причём, в сугубо личных вопросах), тем большее отторжение это будет вызывать.
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25.12.2021 22:00 Відповісти
Почему сегодня если вчера вечером от праздновали. Кто встречает 7 января, то и нг встречайте 13 января.
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25.12.2021 11:15 Відповісти
шо ти мeлeш? учора був святвчiр a сьогоднi Рiздво.

так само як 6го Святвчiр а сьомого Рiздво
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25.12.2021 11:24 Відповісти
А ми досі як совки.
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25.12.2021 11:19 Відповісти
як коцапи
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25.12.2021 11:22 Відповісти
Аби не з Порошенко.
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25.12.2021 11:23 Відповісти
Аби не в шоколаді, зате в лайні.
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25.12.2021 12:37 Відповісти
Це ти лайно за шоколад тримаєш.
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25.12.2021 14:02 Відповісти
Знову Порох тобі під двері лайна підклав 😡
Згинь , наволоч😠
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25.12.2021 13:26 Відповісти
Питання "Чий Крим?" вже не працює.
Зрадників треба виявляти питанням "Ти за Порошенко?".
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25.12.2021 14:00 Відповісти
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25.12.2021 11:21 Відповісти
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25.12.2021 11:23 Відповісти
Григорианский календарь используется почти во всем мире!
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25.12.2021 11:28 Відповісти
Григорианский и новоюлианский календари. До 2700 года они совпадают. После 2700 года новоюлианский окажется точнее.
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25.12.2021 11:47 Відповісти
Так , це вірно , крім московітів!!
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25.12.2021 13:25 Відповісти
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25.12.2021 11:30 Відповісти
Расейская ортодоксальная церковь никогда не станет переходить на правильный календарь... Ибо тогда им придется распрощатся с главной своей хохмой. Сколько столетий верующих дурачат фокусом "схождение благодатного огня" ??? Нет! На это они не пойдут.
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25.12.2021 11:32 Відповісти
Інерція - сильніща розуму!!!
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25.12.2021 11:33 Відповісти
До 1925 года в Украине праздновали Рождество всегда 25 декабря со сем Христианским Миром. .....потом влезли "православные комуняки-кацапы" и все переиграли...
С Рождеством Христовым !!!
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25.12.2021 11:34 Відповісти
Чего-чего ??? Шо ты наплел!?? Рождество ВСЕГДА и ВСЕ празднуют 25 ДЕКАБРЯ. Только по разным календарям.....по юлианскому 25 декабря наступит 7 января по григорианскому. А выдумка про какое-то особое празднование до 1925 года --чушь собачая!
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25.12.2021 12:08 Відповісти
Слава Ісусу Христу!
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25.12.2021 11:36 Відповісти
а кто это?
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25.12.2021 12:29 Відповісти
А москалям и кацапам вообще начхать на свято Рождества - им лишь бы напиться 😀😀😀
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25.12.2021 11:38 Відповісти
- Куме! Кажуть кацапи знову календар змінить вирішили?
- Ага! З 25 грудня по нашому календарю у них починається їх найбільше свято року - "Вдрабадан"! Він закінчується 14 січня за нашим календарем Під час нього вони відмічають (крім Нового року) роковини трьох святих власного канону: "Івана Рукотряса" "Марфи-Розсільниці" і "Святого Цитрамона" Тому вони в календарі визначили ТРИНАДЦЯТИЙ місяць І назвали його "Бухабрь"
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25.12.2021 12:12 Відповісти
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25.12.2021 11:40 Відповісти
Большинство населения Земли - не христиане.
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25.12.2021 11:41 Відповісти
А кто ?
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25.12.2021 11:45 Відповісти
5,5 миллиардов приверженцев других религий и атеистов. Гореть им в геене огненной веки вечные. Ой, я хотел сказать, Бог им судья
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25.12.2021 13:14 Відповісти
За какие грехи Вас забанил Гугл?
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25.12.2021 15:15 Відповісти
Причём абсолютное большинство😁
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25.12.2021 12:17 Відповісти
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25.12.2021 11:49 Відповісти
Сегодня все адекватные люди праздную Рождество, кстати всех поздравляю!
https://music.youtube.com/watch?v=oH4WG1x_KR8&feature=share для настроения!
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25.12.2021 11:53 Відповісти
Христос народився!
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25.12.2021 11:54 Відповісти
Славімо його!
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25.12.2021 12:32 Відповісти
Саме цікаве то, що не зрозуміло, чому кацапська Снігурочка вештається з червононосим Дідом Морозом і хто власне її батьки?
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25.12.2021 11:57 Відповісти
пісня Снігурочки "Отец мой - Ленин, а мать - Надежда Крупская" (ісполняєт путін вв)
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25.12.2021 12:05 Відповісти
Сегодня по данным британской разведки Ми-6 должно было начаться вторжение России.
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25.12.2021 12:01 Відповісти
И на старуху бывает проруха.
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25.12.2021 12:05 Відповісти
Порошенко все зробив, щоб не допустити цього.
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25.12.2021 12:07 Відповісти
Там было сказано "возможно", понимаешь значение этого слова кацапоид?!
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25.12.2021 12:34 Відповісти
от мене турбує цікаве питання, чому сама правильна та чесна постсовкова церква святкує НР 31 грудня а не по старому юліанському календарю.....
питання звісно риторичне, та якщо для советів які палили церкви а ті що не знищили перетворювали на казарми та склади то було нормально, бо релігія взагалі була поза законом...а зараз коли у людей є гугол і можна сомому розібратись у календарях цей маразм із святкуванням Різдва після пянок новоріних то дійсно не по християнськи.
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25.12.2021 12:09 Відповісти
У церквей нет нового года, это светский праздник.
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25.12.2021 12:15 Відповісти
ЦЕРКВА то не будівля то спільнота людей.....
то чому постсовки відзначають НР по одному календарю а Різдво по іншому?.
"або хрестик зніми або штани одягни".
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25.12.2021 20:20 Відповісти
С Рождеством Христовым, Украина !!!.
Но сегодня еще один праздник. Ровно 30 лет назад 25 декабря 1991 года в 19 часов 38 минут Горбчев обьявил об распаде Совка. и на Московии в Кремле был спущен серпасто-молоткастый флаг СеСеСеРа..
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25.12.2021 12:10 Відповісти
Ось Зяма Вперший видасть Указ щоб вперше святкували Різдво 25 грудня.
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25.12.2021 12:14 Відповісти
Сегодня большинство стран и церквей мира празднуют Рождество Христово.

Об этом сообщает .
-------------------------

Яка несподівана новина! А звідкіля така інфа?
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25.12.2021 12:28 Відповісти
В Україні Нова ера від різдва Христового починається 1 січня, а Христос нродиться лише 7 січня.
Ну а у нас все через жопу.(Тальков)
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25.12.2021 12:29 Відповісти
Це Петько так свят вечір відмічає 24 грудня? Так він його буде і 6 січня відмічати! А може, ще й краще! Краще б вдавився, якщо не вчора, то 6 січня!
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25.12.2021 12:35 Відповісти
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25.12.2021 13:06 Відповісти
Хорошо хоть перестали писать "католическое" рождество. Еще б в законе изменить єто идиотское название.
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25.12.2021 13:26 Відповісти
Календар один і різдво одне. Всіх зі святом! 💖
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25.12.2021 14:58 Відповісти
Надо сделать школьные каникулы с 22 декабря по 6 января. И всего и делов-то.
У ФСБшных попов часы отстают на две недели.
На самом деле Иоанна Крестителя (Ивана Купала) 24 июня, после самой короткой в году ночи, Покрова - 1 октября, Рождество - 25 декабря после самой длинной ночи, Меланки-Василя в новогоднюю ночь, а Благовещение сразу после весенного солнцестояния в марте, а не 7 по календарю Гая Юлия Цезаря.
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25.12.2021 15:26 Відповісти


Щасливого Рiздва тим, хто святкує сьогоднi!
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25.12.2021 17:41 Відповісти
Чому в заголовку лише григоріанський?
Більшість православних церков (крім ПЦУ, РПЦ, Сербської, Польської) користуються новоюліанським церковним календарем, який співпадає з григоріанським, тому святкують Різдво 25 грудня.
7 січня - це не канонічна дата Різдва. 3 431 року єдина дата Різдва для всіх християн 25 грудня. Коли на застарілому юліанському церковному календарі нарешті настане 25 грудня, на звичайному григоріанському буде 7 січня. ПЦУ треба переходити на новоюліанський церковний календар і святкувати разом з усім православним світом. Нам не по дорозі з РПЦ, для якої не існує України як окремої держави. Для терористично-церковного угруповування РПЦ ми є частиною русскава міра, який несе лише смерть і розруху.
Всіх вітаю з Різдвом Христовим!
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25.12.2021 19:31 Відповісти
Різдво - це суто астрономічне явище і ніякий календар не здатний змінити нахил Земної та швидкість обертання Землі навколо власної осі та Сонця. І яке відношення до цього всього має неісторичний Цар Іудейський абсолютно не зрозуміло.
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25.12.2021 21:53 Відповісти
НЕОБХОДИМО ДЕМОНОВ КОРРУПЦИОННЫХ ЭКЗОРЦИРОВАТЬ !)
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25.12.2021 22:00 Відповісти
Різниця між Юліанським і Григоріанським календарями дуже невелика. Другий це зовсім трохи відкоректований перший. Тому зовсім пейменовувати календар нелогічно. Тому Вселенський патріархат логічно називає відкоректований календар Ново-Юліанським.
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26.12.2021 01:40 Відповісти
Мы можем узнать примерное время рождения Иисуса, произведя обратный отсчет от дня его смерти, которая произошла весной, в Пасху, 14 нисана 33 года н. э. (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/nwt/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0/19/#v43019014-v43019016 Иоанна 19:14-16 ). Служение Иисуса началось, когда ему было около 30 лет, и продолжалось три с половиной года. Следовательно, он родился в начале осени 2 года до н. э. (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/nwt/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8/3/#v42003023 Луки 3:23 ).
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26.12.2021 01:59 Відповісти
А я давно читала статтю: то за астрономічними викладками - у серпні.
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26.12.2021 02:31 Відповісти
Якщо Ісус народився не 25 грудня (чи 7 січня), чому ж тоді Різдво святкують саме в цей день? Згідно з «Британською енциклопедією», церковні провідники «хотіли, аби цей день збігся із язичницьким святом римлян на честь "дня народження непереможного сонця"» («Encyclopædia Britannica»). Це язичницьке свято припадало на день зимового сонцестояння. У книжці «Дохристиянські вірування українського народу» митрополит Іларіон (професор Іван Огієнко) пише: «Християнство заступило перше Свято народження сонця (Dies natalis solis) Святом Народження Христа». Як зазначається в «Американській енциклопедії», так церква прагнула «зробити християнство привабливішим для новонавернених язичників» («The Encyclopedia Americana»).
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26.12.2021 03:04 Відповісти
Так отож.
Це теж знаю.
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26.12.2021 03:19 Відповісти
 
 