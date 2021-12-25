Данилов призвал применить против Кремля превентивные санкции

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал страны Запада предоставить Украине военную помощь, а против России применить превентивные санкции за агрессию на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЗН, об этом он заявил во время интервью AFP.

Данилов напомнил, что вопросом номер один является обеспечение нашего государства оборонным оружием.

"Когда наша страна будет разрушена, против кого вы намерены вводить санкции?", - аргументировал Данилов.

Секретарь Совбеза, как и президент Эстонии, призвал НАТО игнорировать "гарантии безопасности", которые от Альянса требует Москва, без согласований с украинской стороной. Он убежден, что результат этих переговоров, каким бы он ни был, не будет работать.

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