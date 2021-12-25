Данилов призвал применить против Кремля превентивные санкции
Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал страны Запада предоставить Украине военную помощь, а против России применить превентивные санкции за агрессию на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЗН, об этом он заявил во время интервью AFP.
Данилов напомнил, что вопросом номер один является обеспечение нашего государства оборонным оружием.
"Когда наша страна будет разрушена, против кого вы намерены вводить санкции?", - аргументировал Данилов.
Секретарь Совбеза, как и президент Эстонии, призвал НАТО игнорировать "гарантии безопасности", которые от Альянса требует Москва, без согласований с украинской стороной. Он убежден, что результат этих переговоров, каким бы он ни был, не будет работать.
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Сейчас её ставленник на троне, а русский зомбоящик гэбня превратила в огромную собачью будку, в сборище бешеных псов, лающих с ксенофобским оскалом на другие страны, на противников, критиков гэбни и её криминальных проделок, по команде "фас" из гэбни
Ракетные полки уже заступили на боевое дежурство!
Международная политика это обязанности СНБО!
А! У нас Министр иностранных дел под санкциями !!!
Понял!
А что поэтому поводу скахзал Президент Офиса Президента или его внештатный советник???
Потрібно робити все в свій час.
Дай, Боже, щоб існуючі санкції не похерили...
Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине оперативных разведданных в реальном времени, которые касаются возможного вторжения РФ. Однако Вашингтон опасается, что это приведет к тому, что Украина нанесет удар первой.
Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.
Речь идет о том, чтобы предоставлять Украине информацию, движутся ли российские войска для перехода через украинскую границу, в реальном времени. В США полагают, что если передать ее вовремя, это может позволить украинским военным хорошо подготовиться к атаке.
"Спецслужбы США уже предоставляют Киеву доступ к большему количеству материалов, чем они имели до наращивания российской армии", - пишет газета.
При этом, американские официальные лица, пишет газета, признают, что "одна из потенциальных проблем, связанных с предоставлением действенных разведданных, заключается в том, что это может привести к тому, что Украина нанесет удар первой. И именно такой сценарий Владимир Путин пытается "продать" российской публике".
Издание напоминает, что США уже предоставляют Украине военную помощь, в том числе поставками летальных вооружений. В частности, с 2018 года Украине поставляются противотанковые ракетные комплексы Javelin. В этом году президент Джо Байден санкционировал их дополнительные поставки.
В список возможных потенциальных военных поставок входит перенаправление на Украину вертолетов и другой военной техники, ранее выделенной афганским военным.
А бестолковым клоунам с кротом в офисе никто ничего не даст.
кухарка бл...