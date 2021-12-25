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Данілов закликав застосувати проти Кремля превентивні санкції

Данілов закликав застосувати проти Кремля превентивні санкції

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав країни Заходу надати Україні військову допомогу, а проти Росії застосувати превентивні санкції за агресію на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ДТ, про це він заявив під час інтерв'ю AFP.

Данілов нагадав, що наразі питанням номер один є забезпечення нашої держави оборонною зброєю.

"Коли наша країна буде зруйнована, проти кого ви маєте намір запроваджувати санкції?", - аргументував Данілов.

Секретар Радбезу, як і президент Естонії, закликав НАТО ігнорувати "гарантії безпеки", яких від Альянсу вимагає Москва, без погоджень з українською стороною. Він переконаний, що результат цих переговорів, яким би він не був, не працюватиме.

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Данілов Олексій (1259) росія (64923) санкції (11768)


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Топ коментарі
+16
альо, вєтєрінар данілов, в тебе в оп сидить представник крємля єрмак. вижени спочатку його, закликає воно, чючєло.
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25.12.2021 12:32
+13
Ой, ви стільки разів кидали західних партнерів, вже не кажучи про останній фарс з обранням голови САП....Здається санкції вже будете ви самі отримувати. Данілов в тому числі.
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25.12.2021 12:32
+13
Данілов, де санкції проти Коломойського... ??? Чи "друзі зеленського " не доторкані???
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25.12.2021 12:43
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альо, вєтєрінар данілов, в тебе в оп сидить представник крємля єрмак. вижени спочатку його, закликає воно, чючєло.
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25.12.2021 12:32 Відповісти
Что сейчас происходит в Гондуашке? Гэбня проиграла "холодную войну", а теперь пытается взять реванш, взяв в заложники для своих игрищ всю Гондурашку и её валенкообразное стадо, в очередной раз препарируемое и понукаемое бандитским тоталитарным режимом, точнее - мафиозно-авторитарным. Брежнев хоть и был маразматиком в конце своего правления, но был не дурак и старался прижимать гэбню. А потом гэбня среднего поколения, путинско-сечинского, поддержала "перестройку", почуяв вкус наживы на этом, имея в виду, что после реформ она будет так же править, только уже без жёстких ограничений советского строя в плане обогащения, роскоши и наличия собственности.
Сейчас её ставленник на троне, а русский зомбоящик гэбня превратила в огромную собачью будку, в сборище бешеных псов, лающих с ксенофобским оскалом на другие страны, на противников, критиков гэбни и её криминальных проделок, по команде "фас" из гэбни
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25.12.2021 13:13 Відповісти
А как там оборонный Заказ ?
Ракетные полки уже заступили на боевое дежурство!
Международная политика это обязанности СНБО!
А! У нас Министр иностранных дел под санкциями !!!
Понял!
А что поэтому поводу скахзал Президент Офиса Президента или его внештатный советник???
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25.12.2021 14:14 Відповісти
Ой, ви стільки разів кидали західних партнерів, вже не кажучи про останній фарс з обранням голови САП....Здається санкції вже будете ви самі отримувати. Данілов в тому числі.
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25.12.2021 12:32 Відповісти
Привинтивный ядерный удар был бы эффективнее ..
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25.12.2021 12:32 Відповісти
Это ненормально, что во время войны оккупированное государство вводит санкции к оккупанту. Данилову не кажется, что он нелепо и глупо выглядит? Разве санкции надо вводить? Надо прекращать любую торговлю и любые отношения с врагом. Разве что оставить транспортировку газа для ЕС и все. Почему олигархическая власть Украины не делает это? Для олигархата и его власти война не война , а мать родна? Народ воюет, погибает, женщин собираются мобилизировать на фронт, а им торговля и бабло? Геть олигархическую предательскую зеленую власть из Украины!
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25.12.2021 13:54 Відповісти
хто би пистів, як не амеба юдьки сракатої, варовки газової, ляді лазаренківської, тої самої алігаторші
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25.12.2021 14:22 Відповісти
А це що вилізло з рогами і нашкрябало своє брудне шкряботіння? Геть, олігархічна гидота.
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25.12.2021 17:06 Відповісти
Данілов, твої крики в сраку вже нікому не потрібні.
Потрібно робити все в свій час.
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25.12.2021 12:42 Відповісти
В сраку ты кричишь!!! А пан Данилов - мужик умный!!
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25.12.2021 13:08 Відповісти
Данилов, ти шо лі? Ще не вечір а ти вже бухий в сраку.
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25.12.2021 13:26 Відповісти
Данілов, де санкції проти Коломойського... ??? Чи "друзі зеленського " не доторкані???
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25.12.2021 12:43 Відповісти
Нина - где твоя картина??? Спиз....дили?
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25.12.2021 13:09 Відповісти
Санкции должны вводиться за захват территорий. Нет освобождения - усиливать каждые полгода.
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25.12.2021 12:49 Відповісти
Что с терр обороной, женщин регистрируете? Раздайте оружие тем кто имеет оф разрешение на ношение и применение нарезного оружия, у кого дома есть соотв. условия для хранения, это десятки тысяч человек. И хрен кто в Украину сунется, нет, трёп, трёп, и трёп..
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25.12.2021 12:50 Відповісти
Цирк від ОБ . Данілов вимагає від Заходу зброю і санкцій проти раши, але Ермак в той час, веде таємні перемовини з Козаком про втілення домовленостей, яки вони підписали ще у 2019 році (10 кроків), але кровожадні "нацики" не дали їм цього зробити. Зе каже не допустити замороження війни, і робе все для того, щоб війна почалася по всій країні. Тому потрібно прибрати Порошенко, а далі піде Турчинов "за здачу Криму", потім Ярош "за створювання незаконного озброєного угрупування" і так далі за списком з раши, але через це війна нікуди не подінеться, а Україна краще жити не стане.
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25.12.2021 12:53 Відповісти
реальність зовсім інша єрмаки і шефіри "підготували" преЗедента до прямих переговорів з ворогом....
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25.12.2021 12:58 Відповісти
реальність одна, чи до раши, чи зустріч на Майдані
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25.12.2021 14:47 Відповісти
Тебе, Данілов, ніхто з Європи стосовно санкцій на касапів не підтримає. Тому що - в нас є "бубочка", як явище.
Дай, Боже, щоб існуючі санкції не похерили...
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25.12.2021 12:53 Відповісти
Вашингтон опасается, что Украина может ударить по России первой - New York Times

Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине оперативных разведданных в реальном времени, которые касаются возможного вторжения РФ. Однако Вашингтон опасается, что это приведет к тому, что Украина нанесет удар первой.



Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.



Речь идет о том, чтобы предоставлять Украине информацию, движутся ли российские войска для перехода через украинскую границу, в реальном времени. В США полагают, что если передать ее вовремя, это может позволить украинским военным хорошо подготовиться к атаке.



"Спецслужбы США уже предоставляют Киеву доступ к большему количеству материалов, чем они имели до наращивания российской армии", - пишет газета.



При этом, американские официальные лица, пишет газета, признают, что "одна из потенциальных проблем, связанных с предоставлением действенных разведданных, заключается в том, что это может привести к тому, что Украина нанесет удар первой. И именно такой сценарий Владимир Путин пытается "продать" российской публике".



Издание напоминает, что США уже предоставляют Украине военную помощь, в том числе поставками летальных вооружений. В частности, с 2018 года Украине поставляются противотанковые ракетные комплексы Javelin. В этом году президент Джо Байден санкционировал их дополнительные поставки.



В список возможных потенциальных военных поставок входит перенаправление на Украину вертолетов и другой военной техники, ранее выделенной афганским военным.
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25.12.2021 12:54 Відповісти
В первую очередь нужно начать с себя, хотя бы вернуться до прежнего уровня финансирования армии.
А бестолковым клоунам с кротом в офисе никто ничего не даст.
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25.12.2021 12:55 Відповісти
Це мають бути не "превентивні" заходи, а заходи у "відповідь" на розв'язування ще більш масштабної війни (яка в Україні йде з 2014, в Грузії - з 2008) та захоплення ще більше території України (на додаток до вже захоплених)!
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25.12.2021 12:56 Відповісти
ветеринар рулит!
кухарка бл...
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25.12.2021 13:01 Відповісти
Быдло Мавзолейное ток с Нолрд Остом научилось воевать да с детьми Беслана...Плешивый не зря же говорил....мы будем стояьб не спереди детей и женщин...а сзади...вояки долбанные...
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25.12.2021 13:03 Відповісти
мерзопакость из питерской подворотни...вояка пля...
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25.12.2021 13:04 Відповісти
Данилов мудрый!!!! Хорошо, что он рядом с президентом!!!
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25.12.2021 13:07 Відповісти
Данилов корефан Ефремова,копанки на Донбассе делил.... Типа решала...
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25.12.2021 13:09 Відповісти
Лет через 10 много чего раскроется по поводу захвата Донбасса...,кто кому бабло возил на Мацковию...ГОДАМИ возил Дань....фамилию адресатов знаю...Йосиф Кабздон и Семен Могилевич... типа не миллиардеры РАБссии....а нищеброды... а по нормальному Крысы и ВОРы...
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25.12.2021 13:14 Відповісти
Секретар РНБО Олексій Данілов, як я розумію, порушує Указ Зеленського про те, що "з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем'єр-міністр України і Міністр закордонних справ України."
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25.12.2021 13:17 Відповісти
Премьер-министр не может..а вот Спикер Стефанчук может...то Голобородька дурака включил типа шо он тоже ЮРЫСТ...
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25.12.2021 13:21 Відповісти
СНБО совещательный Орган не имеющий по факту юридических полномочий принимать кардинальные решения согласно Конституции Украины...,рекомендовать может...не более того...
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25.12.2021 13:19 Відповісти
28 декабря улетаю в одну из стран ЕС...Сенаторша каже...давай дома встрнетим Новый год...кажу не...не хочу видеть эти 73% рожи... Гордона и доктора Кошмаровского жравших шашлык с Голобородькой и оравших : МЫ их сделали....быдло оно и в Африке Гондон...
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25.12.2021 13:34 Відповісти
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25.12.2021 14:24 Відповісти
не издевайтесь над убогими.
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25.12.2021 14:37 Відповісти
И ШОУ ЭКСТРАСЕНСОВ !!!
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25.12.2021 21:30 Відповісти
 
 