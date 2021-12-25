Данілов закликав застосувати проти Кремля превентивні санкції

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав країни Заходу надати Україні військову допомогу, а проти Росії застосувати превентивні санкції за агресію на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ДТ, про це він заявив під час інтерв'ю AFP.

Данілов нагадав, що наразі питанням номер один є забезпечення нашої держави оборонною зброєю.

"Коли наша країна буде зруйнована, проти кого ви маєте намір запроваджувати санкції?", - аргументував Данілов.

Секретар Радбезу, як і президент Естонії, закликав НАТО ігнорувати "гарантії безпеки", яких від Альянсу вимагає Москва, без погоджень з українською стороною. Він переконаний, що результат цих переговорів, яким би він не був, не працюватиме.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Данілов виступає за озброєння тероборони: "Легкої прогулянки для Росії не буде". ВIДЕО