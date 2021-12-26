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Новости Коронавирус и карантин
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В "красной" зоне карантина остаются Волынская и Запорожская области, - Минздрав

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В Украине на 26 декабря в "красной" зоне эпидемической опасности остаются две области - Волынская и Запорожская.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Другие регионы, среди которых, в частности, Киев и Киевская, Винницкая, Закарпатская, Львовская, Одесская области, отнесены к "желтому" уровню эпидопасности.

Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения по состоянию на 25 декабря по стране составил 226 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень заболеваемости – 490 на 100 тысяч населения.

По состоянию на 25 декабря уровень госпитализаций по стране составил 29,9 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В Киеве уровень госпитализаций – 26,3 на 100 тысяч населения.

Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 25 декабря не превышен ни в одной области.

Кроме этого, по состоянию на 25 декабря ни в одном регионе не превышены показатели загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19.

По всей стране этот показатель составляет 24,6% при определенном предельном уровне в 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом – 24,6%.

В красной зоне карантина остаются Волынская и Запорожская области, - Минздрав 01

Автор: 

Минздрав (4899) эпидемия (789)


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Видаліть це чортове слово ЗОНА, на московії зони!!!!
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26.12.2021 10:39 Ответить
Пропонуй замінник.
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26.12.2021 11:37 Ответить
Начались праздники, больше половины народа чихают на всякие запреты и маски.
И всё равно, какая зона.
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26.12.2021 10:51 Ответить
Вот таки после того как узнал ,что правительство Израиля официально освобождено от обязательной вакцинации в отличии от простых евреев очень интересно читать завакцинаторов
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26.12.2021 12:08 Ответить
Ждем зеленые зоны
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26.12.2021 12:20 Ответить
Ой не смешите! И в чём она заключается?
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26.12.2021 20:57 Ответить
 
 