В "красной" зоне карантина остаются Волынская и Запорожская области, - Минздрав

В Украине на 26 декабря в "красной" зоне эпидемической опасности остаются две области - Волынская и Запорожская.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Другие регионы, среди которых, в частности, Киев и Киевская, Винницкая, Закарпатская, Львовская, Одесская области, отнесены к "желтому" уровню эпидопасности.

Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения по состоянию на 25 декабря по стране составил 226 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень заболеваемости – 490 на 100 тысяч населения.

По состоянию на 25 декабря уровень госпитализаций по стране составил 29,9 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В Киеве уровень госпитализаций – 26,3 на 100 тысяч населения.

Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 25 декабря не превышен ни в одной области.

Кроме этого, по состоянию на 25 декабря ни в одном регионе не превышены показатели загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19.

По всей стране этот показатель составляет 24,6% при определенном предельном уровне в 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом – 24,6%.