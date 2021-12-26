У "червоній" зоні карантину залишаються Волинська та Запорізька області, - МОЗ

В Україні станом на 26 грудня в червоній зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області - Волинська та Запорізька.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Інші регіони, серед яких, зокрема, Київ та Київська, Вінницька, Закарпатська, Львівська, Одеська області віднесено до жовтого рівня епіднебезпеки.

Рівень захворюваності на COVID-19 при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення станом на 25 грудня по країні становив 226 на 100 тисяч населення.

У Києві рівень захворюваності - 490 на 100 тисяч населення.

Станом на 25 грудня рівень госпіталізацій по країні становив 29,9 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. В Києві рівень госпіталізацій - 26,3 на 100 тисяч населення.

Так, показник рівня госпіталізацій станом на 25 грудня не перевищено в жодній області.

Окрім цього, станом на 25 грудня в жодному регіоні не перевищено показники завантаженості ліжок із киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.

Зазначається, що по всій країні цей показник становить 24,6% при визначеному граничному рівні у 65%. У столиці показник завантаженості ліжок із киснем - 24,6%.