В одесском СИЗО ранен заключенный при попытке побега, - Нацполиция
В Одессе охранник следственного изолятора предотвратил попытку побега заключенного, ранив его в ногу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Отмечается, что около семи утра дежурный сообщил постовому о правонарушителе, который бежал к стенам следственного изолятора.
"Обнаружив беглеца, работник внутренней службы предупредил о применении огнестрельного оружия в рамках закона Украины "О Национальной полиции" и выстрелил в воздух, однако мужчина на законные требования не реагировал. Тогда постовой произвел выстрел в сторону злоумышленника, ранив его в ногу. Правонарушителю вызвали" скорую", он доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Также начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового. Сотрудниками Государственного бюро расследований Одесской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины.
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втікав новий рік посв"яткувати?
- "Стою"
- "Стреляю!"
- Ша! Уже никто никуда не идет....
1. Полиция не охраняет СИЗО - этим занимается пенитенциарная служба минюста.
2. В случае, если беглый преодолел определенную линию - караульный обязан стрелять.
3. При стрельбе из АК, которыми вооружены караульные, намного проще попасть в цель (в данном случае в ногу), чем из пистолета, из которго по неподвижной мишени непросто попасть уже с 25 метров, не говоря уже о бегущем.