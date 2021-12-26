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В одесском СИЗО ранен заключенный при попытке побега, - Нацполиция

В одесском СИЗО ранен заключенный при попытке побега, - Нацполиция

В Одессе охранник следственного изолятора предотвратил попытку побега заключенного, ранив его в ногу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Отмечается, что около семи утра дежурный сообщил постовому о правонарушителе, который бежал к стенам следственного изолятора.

"Обнаружив беглеца, работник внутренней службы предупредил о применении огнестрельного оружия в рамках закона Украины "О Национальной полиции" и выстрелил в воздух, однако мужчина на законные требования не реагировал. Тогда постовой произвел выстрел в сторону злоумышленника, ранив его в ногу. Правонарушителю вызвали" скорую", он доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Также начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового. Сотрудниками Государственного бюро расследований Одесской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины.

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Одесса (7868) побег (379) Нацполиция (16431) ранение (3376) СИЗО (1360)


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Топ комментарии
+2
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26.12.2021 19:04
+1
Во! А говорят что полицейские стрелять не умеют. Ещё как умеют! В движущуюся мишень, при этом, куда надо- в ногу! Так что- умеют, если захотят.
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26.12.2021 18:36
+1
Правонарушителю вызвали" скорую", он доставлен в больницу"

То, шо ему и надо было...
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26.12.2021 18:37
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Во! А говорят что полицейские стрелять не умеют. Ещё как умеют! В движущуюся мишень, при этом, куда надо- в ногу! Так что- умеют, если захотят.
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26.12.2021 18:36 Ответить
Правонарушителю вызвали" скорую", он доставлен в больницу"

То, шо ему и надо было...
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26.12.2021 18:37 Ответить
Обоим повезло .
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26.12.2021 18:45 Ответить
поранено в'язня при спробі втечі
=======================
втікав новий рік посв"яткувати?
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26.12.2021 18:46 Ответить
Важко було поцілити в повітря, але для цього і є приціл.
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26.12.2021 18:49 Ответить
Ага, шедеврально.
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26.12.2021 20:21 Ответить
Ситуация конечно печальная, у охранника есть ружжо, а у порядочного жулика нет? Надо разрешить оружие заключенным для самозащиты.
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26.12.2021 18:50 Ответить
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26.12.2021 19:04 Ответить
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26.12.2021 19:06 Ответить
ну тут всё по чесному)
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26.12.2021 19:18 Ответить
Він просто промазав....
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26.12.2021 19:57 Ответить
От мені цікаво: що, поліцаї прямо так і кажуть: стій, стрілятиму у рамках закону про поліцію ?
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26.12.2021 20:23 Ответить
- "Стой! Стрелять буду!"
- "Стою"
- "Стреляю!"
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26.12.2021 20:33 Ответить
- Стой, кто идет?!
- Ша! Уже никто никуда не идет....
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26.12.2021 20:40 Ответить
комменты - огонь, который показывает уровень того, насколько их авторы "в теме":
1. Полиция не охраняет СИЗО - этим занимается пенитенциарная служба минюста.
2. В случае, если беглый преодолел определенную линию - караульный обязан стрелять.
3. При стрельбе из АК, которыми вооружены караульные, намного проще попасть в цель (в данном случае в ногу), чем из пистолета, из которго по неподвижной мишени непросто попасть уже с 25 метров, не говоря уже о бегущем.
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26.12.2021 23:59 Ответить
 
 