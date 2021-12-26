В одесском СИЗО ранен заключенный при попытке побега, - Нацполиция

В Одессе охранник следственного изолятора предотвратил попытку побега заключенного, ранив его в ногу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Отмечается, что около семи утра дежурный сообщил постовому о правонарушителе, который бежал к стенам следственного изолятора.

"Обнаружив беглеца, работник внутренней службы предупредил о применении огнестрельного оружия в рамках закона Украины "О Национальной полиции" и выстрелил в воздух, однако мужчина на законные требования не реагировал. Тогда постовой произвел выстрел в сторону злоумышленника, ранив его в ногу. Правонарушителю вызвали" скорую", он доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Также начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового. Сотрудниками Государственного бюро расследований Одесской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины.

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