В одеському СІЗО поранено в'язня при спробі втечі, - Нацполіція

В Одесі охоронець слідчого ізолятора запобіг спробі втечі в'язня, поранивши його в ногу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Зазначається, що близько сьомої години ранку черговий повідомив постовому про правопорушника, який біг до стін слідчого ізолятора.

"Виявивши втікача, працівник внутрішньої служби попередив про застосування вогнепальної зброї у рамках закону України "Про Національну поліцію" та поцілив у повітря, проте чоловік на законні вимоги не реагував. Тоді постовий здійснив постріл у бік зловмисника, поранивши його у ногу. Правопорушнику викликали "швидку", його доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

За фактом замаху на втечу з-під варти розпочате досудове розслідування за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.393 Кримінального кодексу України, зараз встановлюються всі обставини події. Правопорушнику загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Також розпочате службове розслідування, у рамках якого буде надана правова оцінка діям постового. Співробітниками Державного бюро розслідувань Одеської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України.

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