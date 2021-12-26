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В одеському СІЗО поранено в'язня при спробі втечі, - Нацполіція

В одеському СІЗО поранено в'язня при спробі втечі, - Нацполіція

В Одесі охоронець слідчого ізолятора запобіг спробі втечі в'язня, поранивши його в ногу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Зазначається, що близько сьомої години ранку черговий повідомив постовому про правопорушника, який біг до стін слідчого ізолятора.

"Виявивши втікача, працівник внутрішньої служби попередив про застосування вогнепальної зброї у рамках закону України "Про Національну поліцію" та поцілив у повітря, проте чоловік на законні вимоги не реагував. Тоді постовий здійснив постріл у бік зловмисника, поранивши його у ногу. Правопорушнику викликали "швидку", його доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

За фактом замаху на втечу з-під варти розпочате досудове розслідування за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.393 Кримінального кодексу України, зараз встановлюються всі обставини події. Правопорушнику загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Також розпочате службове розслідування, у рамках якого буде надана правова оцінка діям постового. Співробітниками Державного бюро розслідувань Одеської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України.

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Автор: 

Одеса (5437) втеча (220) Нацполіція (15136) поранення (2795) СІЗО (723)


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Топ коментарі
+2
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26.12.2021 19:04
+1
Во! А говорят что полицейские стрелять не умеют. Ещё как умеют! В движущуюся мишень, при этом, куда надо- в ногу! Так что- умеют, если захотят.
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26.12.2021 18:36
+1
Правонарушителю вызвали" скорую", он доставлен в больницу"

То, шо ему и надо было...
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26.12.2021 18:37
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Во! А говорят что полицейские стрелять не умеют. Ещё как умеют! В движущуюся мишень, при этом, куда надо- в ногу! Так что- умеют, если захотят.
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26.12.2021 18:36 Відповісти
Правонарушителю вызвали" скорую", он доставлен в больницу"

То, шо ему и надо было...
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26.12.2021 18:37 Відповісти
Обоим повезло .
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26.12.2021 18:45 Відповісти
поранено в'язня при спробі втечі
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втікав новий рік посв"яткувати?
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26.12.2021 18:46 Відповісти
Важко було поцілити в повітря, але для цього і є приціл.
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26.12.2021 18:49 Відповісти
Ага, шедеврально.
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26.12.2021 20:21 Відповісти
Ситуация конечно печальная, у охранника есть ружжо, а у порядочного жулика нет? Надо разрешить оружие заключенным для самозащиты.
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26.12.2021 18:50 Відповісти
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26.12.2021 19:04 Відповісти
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26.12.2021 19:06 Відповісти
ну тут всё по чесному)
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26.12.2021 19:18 Відповісти
Він просто промазав....
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26.12.2021 19:57 Відповісти
От мені цікаво: що, поліцаї прямо так і кажуть: стій, стрілятиму у рамках закону про поліцію ?
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26.12.2021 20:23 Відповісти
- "Стой! Стрелять буду!"
- "Стою"
- "Стреляю!"
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26.12.2021 20:33 Відповісти
- Стой, кто идет?!
- Ша! Уже никто никуда не идет....
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26.12.2021 20:40 Відповісти
комменты - огонь, который показывает уровень того, насколько их авторы "в теме":
1. Полиция не охраняет СИЗО - этим занимается пенитенциарная служба минюста.
2. В случае, если беглый преодолел определенную линию - караульный обязан стрелять.
3. При стрельбе из АК, которыми вооружены караульные, намного проще попасть в цель (в данном случае в ногу), чем из пистолета, из которго по неподвижной мишени непросто попасть уже с 25 метров, не говоря уже о бегущем.
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26.12.2021 23:59 Відповісти
 
 