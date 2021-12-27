Наемники РФ не пропустили патруль наблюдателей ОБСЕ возле Горловки

Российские оккупационные войска не позволили патрулю СММ ОБСЕ проехать через линию столкновения возле Горловки в направлении подконтрольной правительству Украины территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в оперативном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ №49/2021.

"Днем 26 декабря в Донецкой области вооруженные формирования не пропустили наблюдателей в подконтрольные правительству районы. Патруль Миссии следовал из неподконтрольных правительству районов Луганской области. Запрет доступа произошел в 11:23 на блокпосте вооруженных формирований на северо-западной окраине Горловки. Явно вооруженный член вооруженных формирований мотивировал это "отсутствием предварительного уведомления". О своем пересечении СММ предварительно уведомила и сделала это в качестве временной меры по соображениям вежливости всвязи с COVID-19", - говорится в отчете.

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Наблюдатели констатируют, что "подобные запреты и задержки не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию соприкосновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения Миссии, которое является крайне важным для ее эффективной работы".