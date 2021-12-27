28 тонн гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированные территории. ФОТО
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Помощь направлена Управлением верховного комиссара Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Грузовики перевозили строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику", - говорится в сообщении.
Движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным оккупантами, отметили в Госпогранслужбе.
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показать весь комментарий27.12.2021 17:05
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На потреби орків? Хіба цей вантаж дійде до мирних людей?
https://sprotyv.info/news/aviakatastrofa-v-rf-pod-izhevskom-razbilsya-vertolet-mi-2
Я х - ею, вот сволочи.
Нужно бьіло все развернуть еще на границе!