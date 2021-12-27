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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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28 тонн гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированные территории. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

28 тонн гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированные территории. ФОТО

Помощь направлена Управлением верховного комиссара Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Грузовики перевозили строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику", - говорится в сообщении.

Движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным оккупантами, отметили в Госпогранслужбе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданин Нигерии вплавь пытался пересечь украинско-словацкую границу, - Госпогранслужба. ФОТО

28 тонн гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированные территории 01
28 тонн гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированные территории 02
28 тонн гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированные территории 03
28 тонн гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированные территории 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Они же всю Украину кормили.Нафиг им помощь.
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27.12.2021 17:05
+17
ООН шлёт пожрать, РФ пострелять... уверены что всё разумно в мире?
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27.12.2021 17:09
+17
Террористы вас благодарят и готовы совершать новые теракты в том числе и в Европе чтобы вы их еще больше благодарили
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27.12.2021 17:13
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Они же всю Украину кормили.Нафиг им помощь.
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27.12.2021 17:05 Ответить
У них много денег уходит на водку. Генетический дефект...
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27.12.2021 17:09 Ответить
Они доставили туда гуманитарную собаку? Зачем?
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27.12.2021 17:07 Ответить
йяду им побольше
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27.12.2021 17:08 Ответить
из рф-ии "йад" уже завезли. орки готовят "провокации ВСУ".
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27.12.2021 17:18 Ответить
ООН шлёт пожрать, РФ пострелять... уверены что всё разумно в мире?
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27.12.2021 17:09 Ответить
Вы знаете, ООН не шлёт мне пожрать, а РФ пострелять, но я бы не поменялся с ними местами
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27.12.2021 17:13 Ответить
"Вантажівки перевозили будівельні матеріали, товари медичного призначення і комп'ютерну техніку"

На потреби орків? Хіба цей вантаж дійде до мирних людей?
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27.12.2021 17:10 Ответить
я вот не пойму зачем в бантустане комп нужен?
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28.12.2021 04:56 Ответить
Террористы вас благодарят и готовы совершать новые теракты в том числе и в Европе чтобы вы их еще больше благодарили
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27.12.2021 17:13 Ответить
"ну это же совсем другое. вы не понимаете" (С)
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27.12.2021 17:14 Ответить
собако-свинарник?
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27.12.2021 17:30 Ответить
ООН потрібно прийти до тями та припинити годувати окупантів та колаборантів...
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27.12.2021 17:14 Ответить
Впевнені, що будматеріали не підуть на будівництво військових об'єктів, а комп'ютерна техніка не буде використана в штабах орків чи ще десь проти нас??
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27.12.2021 17:14 Ответить
Даже не сомневайся, что медикаменты пойдут на лечение раненных орков а стройматериалы на блиндажи.
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27.12.2021 17:19 Ответить
А шо так мало? Как теперь всю Украину кормить и пол Росиси в придачу? Садисты из ООН издеваются над тонкой и ранимой душой шахтеров, трактористов и впопучленцев Донбасса.
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27.12.2021 17:15 Ответить
Подождите, такими темпами скоро ООН будет в Крым воду в бочках возить...
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27.12.2021 17:15 Ответить
Зашибись, бурятам на Новый год привалило! И стройматериалы для блиндажей, класс.
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27.12.2021 17:22 Ответить
Мир сошол с ума ! США и Европа выполняют требования террористов !!!
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27.12.2021 17:27 Ответить
Давно пора убраться ООН с Нью Йорка и переместиться в Китай или Россию,а предпочтительнее в Северную Корею ...поближе к реальной жизни!!!
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27.12.2021 17:24 Ответить
Свинарник напал на Донбасс, а потом слал туда гумконвои? Ну это в стиле свинособак
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27.12.2021 17:37 Ответить
конечно знают. Рашке от этого никогда не отмыться.
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27.12.2021 17:39 Ответить
Предлогаю после очердных терактов в Европе тоже собрать и выслать гуманитарную помощь террористам
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27.12.2021 17:30 Ответить
Спокойно, Миша сейчас пойдёт дожёвывать свой ягель.
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27.12.2021 17:39 Ответить
Молодці, продовжуйте й надалі годувати кацапських військових та постачати все необхідне терористам.
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27.12.2021 17:42 Ответить
Украина платит взносы в ООН!! Т.е. мы сами оплачиваем поставки колаборантам!
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27.12.2021 18:21 Ответить
Вертолёт Ми-2 рухнул под Ижевском

https://sprotyv.info/news/aviakatastrofa-v-rf-pod-izhevskom-razbilsya-vertolet-mi-2
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27.12.2021 18:09 Ответить
Ну спрашивается и на хера это делать . Они думают это дойдет , до простых людей
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27.12.2021 18:14 Ответить
если террористы захватят банк с заложниками, ООН будет посылать им пиццу, пепси-колу и теплую одежду или оставит это на рассмотрение местной полиции?
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27.12.2021 18:38 Ответить
Обработнная доска для блиндажа окопа .а наших с брусом менты пыжать по дороге. Это ******* когда закончится?
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27.12.2021 19:32 Ответить
ООН шлет поддержку оккупантам!!!
Я х - ею, вот сволочи.
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27.12.2021 21:14 Ответить
Почему пропустили єти машиньі с грузом?
Нужно бьіло все развернуть еще на границе!
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27.12.2021 21:19 Ответить
 
 