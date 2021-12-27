28 тонн гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированные территории. ФОТО

Помощь направлена Управлением верховного комиссара Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Грузовики перевозили строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику", - говорится в сообщении.

Движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным оккупантами, отметили в Госпогранслужбе.

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