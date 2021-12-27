УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14430 відвідувачів онлайн
Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
2 655 40
Держприкордонслужба (4361) гуманітарна допомога (729) ОРДЛО (299)

28 тонн гуманітарної допомоги ООН доправлено на окуповані території. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

28 тонн гуманітарної допомоги ООН доправлено на окуповані території. ФОТО

Допомога вдіправлена Управлінням верховного комісара Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вантажівки перевозили будівельні матеріали, товари медичного призначення і комп'ютерну техніку", - йдеться у повідомленні.

Рух дорожнім коридором через КПВВ "Щастя" для громадян, які мають намір перетнути лінію розмежування, залишається заблокованим окупантами, наголосили в Держприкордонслужбі.

Також читайте: Червоний Хрест та Верховний комісар ООН у справах біженців направили на окуповану територію Донбасу понад 136 т гуманітарної допомоги

28 тонн гуманітарної допомоги ООН доправлено на окуповані території 01
28 тонн гуманітарної допомоги ООН доправлено на окуповані території 02
28 тонн гуманітарної допомоги ООН доправлено на окуповані території 03
28 тонн гуманітарної допомоги ООН доправлено на окуповані території 04

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Они же всю Украину кормили.Нафиг им помощь.
показати весь коментар
27.12.2021 17:05
+17
ООН шлёт пожрать, РФ пострелять... уверены что всё разумно в мире?
показати весь коментар
27.12.2021 17:09
+17
Террористы вас благодарят и готовы совершать новые теракты в том числе и в Европе чтобы вы их еще больше благодарили
показати весь коментар
27.12.2021 17:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они же всю Украину кормили.Нафиг им помощь.
показати весь коментар
27.12.2021 17:05 Відповісти
У них много денег уходит на водку. Генетический дефект...
показати весь коментар
27.12.2021 17:09 Відповісти
Они доставили туда гуманитарную собаку? Зачем?
показати весь коментар
27.12.2021 17:07 Відповісти
йяду им побольше
показати весь коментар
27.12.2021 17:08 Відповісти
из рф-ии "йад" уже завезли. орки готовят "провокации ВСУ".
показати весь коментар
27.12.2021 17:18 Відповісти
ООН шлёт пожрать, РФ пострелять... уверены что всё разумно в мире?
показати весь коментар
27.12.2021 17:09 Відповісти
Вы знаете, ООН не шлёт мне пожрать, а РФ пострелять, но я бы не поменялся с ними местами
показати весь коментар
27.12.2021 17:13 Відповісти
"Вантажівки перевозили будівельні матеріали, товари медичного призначення і комп'ютерну техніку"

На потреби орків? Хіба цей вантаж дійде до мирних людей?
показати весь коментар
27.12.2021 17:10 Відповісти
я вот не пойму зачем в бантустане комп нужен?
показати весь коментар
28.12.2021 04:56 Відповісти
Террористы вас благодарят и готовы совершать новые теракты в том числе и в Европе чтобы вы их еще больше благодарили
показати весь коментар
27.12.2021 17:13 Відповісти
"ну это же совсем другое. вы не понимаете" (С)
показати весь коментар
27.12.2021 17:14 Відповісти
собако-свинарник?
показати весь коментар
27.12.2021 17:30 Відповісти
ООН потрібно прийти до тями та припинити годувати окупантів та колаборантів...
показати весь коментар
27.12.2021 17:14 Відповісти
Впевнені, що будматеріали не підуть на будівництво військових об'єктів, а комп'ютерна техніка не буде використана в штабах орків чи ще десь проти нас??
показати весь коментар
27.12.2021 17:14 Відповісти
Даже не сомневайся, что медикаменты пойдут на лечение раненных орков а стройматериалы на блиндажи.
показати весь коментар
27.12.2021 17:19 Відповісти
А шо так мало? Как теперь всю Украину кормить и пол Росиси в придачу? Садисты из ООН издеваются над тонкой и ранимой душой шахтеров, трактористов и впопучленцев Донбасса.
показати весь коментар
27.12.2021 17:15 Відповісти
Подождите, такими темпами скоро ООН будет в Крым воду в бочках возить...
показати весь коментар
27.12.2021 17:15 Відповісти
Зашибись, бурятам на Новый год привалило! И стройматериалы для блиндажей, класс.
показати весь коментар
27.12.2021 17:22 Відповісти
Мир сошол с ума ! США и Европа выполняют требования террористов !!!
показати весь коментар
27.12.2021 17:27 Відповісти
Давно пора убраться ООН с Нью Йорка и переместиться в Китай или Россию,а предпочтительнее в Северную Корею ...поближе к реальной жизни!!!
показати весь коментар
27.12.2021 17:24 Відповісти
Свинарник напал на Донбасс, а потом слал туда гумконвои? Ну это в стиле свинособак
показати весь коментар
27.12.2021 17:37 Відповісти
конечно знают. Рашке от этого никогда не отмыться.
показати весь коментар
27.12.2021 17:39 Відповісти
Предлогаю после очердных терактов в Европе тоже собрать и выслать гуманитарную помощь террористам
показати весь коментар
27.12.2021 17:30 Відповісти
Спокойно, Миша сейчас пойдёт дожёвывать свой ягель.
показати весь коментар
27.12.2021 17:39 Відповісти
Молодці, продовжуйте й надалі годувати кацапських військових та постачати все необхідне терористам.
показати весь коментар
27.12.2021 17:42 Відповісти
Украина платит взносы в ООН!! Т.е. мы сами оплачиваем поставки колаборантам!
показати весь коментар
27.12.2021 18:21 Відповісти
Вертолёт Ми-2 рухнул под Ижевском

https://sprotyv.info/news/aviakatastrofa-v-rf-pod-izhevskom-razbilsya-vertolet-mi-2
показати весь коментар
27.12.2021 18:09 Відповісти
Ну спрашивается и на хера это делать . Они думают это дойдет , до простых людей
показати весь коментар
27.12.2021 18:14 Відповісти
если террористы захватят банк с заложниками, ООН будет посылать им пиццу, пепси-колу и теплую одежду или оставит это на рассмотрение местной полиции?
показати весь коментар
27.12.2021 18:38 Відповісти
Обработнная доска для блиндажа окопа .а наших с брусом менты пыжать по дороге. Это ******* когда закончится?
показати весь коментар
27.12.2021 19:32 Відповісти
ООН шлет поддержку оккупантам!!!
Я х - ею, вот сволочи.
показати весь коментар
27.12.2021 21:14 Відповісти
Почему пропустили єти машиньі с грузом?
Нужно бьіло все развернуть еще на границе!
показати весь коментар
27.12.2021 21:19 Відповісти
 
 