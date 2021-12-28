Штаб территориальной обороны создают в Киеве (обновлено)

Первые командно-штабные учения должны пройти уже в январе 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, заявления и угрозы России, скопления войск на границах Украины побуждают подготовиться к разным возможным сценариям событий. "В частности, и к худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", - сказал он.

Систему территориальной обороны столицы должны развернуть в ближайшее время, а сейчас идет набор резервистов в бригаду.

Мэр напомнил, что в Киеве более 500 объектов критической инфраструктуры, защита которых требует особого внимания. Их, в случае чрезвычайной ситуации, примут под охрану Нацполиция, военные и подразделения терробороны.

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В Минобороны отметили, что местные государственные администрации не имеют права самостоятельно создавать штабы территориальной обороны - они могут только участвовать в их создании.

"Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и другим избранным лицам. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, которые политизируют дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном – защите нашей страны. Здесь не место пиару и передергиваниям", - заявил министр обороны Алексей Резников.

В министерстве отметили, что систему управления терробороной создает командование Сил территориальной обороны ВСУ. Но пообещали в ближайшее время организовать обучение местных руководителей "для недопущения ошибок и самопроизвольных действий (которые уже встречаются на местах)".