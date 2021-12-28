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Киев (24542) Кличко (4517) оборона (1539)

Штаб территориальной обороны создают в Киеве (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Штаб территориальной обороны создают в Киеве (обновлено)

Первые командно-штабные учения должны пройти уже в январе 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, заявления и угрозы России, скопления войск на границах Украины побуждают подготовиться к разным возможным сценариям событий. "В частности, и к худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", - сказал он.

Систему территориальной обороны столицы должны развернуть в ближайшее время, а сейчас идет набор резервистов в бригаду.

Мэр напомнил, что в Киеве более 500 объектов критической инфраструктуры, защита которых требует особого внимания. Их, в случае чрезвычайной ситуации, примут под охрану Нацполиция, военные и подразделения терробороны.

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В Минобороны отметили, что местные государственные администрации не имеют права самостоятельно создавать штабы территориальной обороны - они могут только участвовать в их создании.

"Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и другим избранным лицам. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, которые политизируют дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном – защите нашей страны. Здесь не место пиару и передергиваниям", - заявил министр обороны Алексей Резников.

В министерстве отметили, что систему управления терробороной создает командование Сил территориальной обороны ВСУ. Но пообещали в ближайшее время организовать обучение местных руководителей "для недопущения ошибок и самопроизвольных действий (которые уже встречаются на местах)".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Пригадую, що за часів Порошенка в нас постійно відбувались навчання.
Щойно ситуація гарячішала, приїздили американці на навчання.
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27.12.2021 19:58
+13
***
- не лякайтесь.. заходьте...він ручний
- хто? кіт?
- і кіт також )))

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27.12.2021 20:29
+10
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27.12.2021 19:54
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може хоч сюди лохдаун увійде; не весь же час ухилятися від призову...
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27.12.2021 19:48 Ответить
теперь и рабиновичу будет работа...
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27.12.2021 19:53 Ответить
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27.12.2021 19:54 Ответить
а ты стала или зассала?
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27.12.2021 19:57 Ответить
А ты на швабре стала или зассала? Чмо мордовское
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27.12.2021 21:04 Ответить
пьянь соевая ты что сказать хотела?
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27.12.2021 21:39 Ответить
Петушок, под шконку
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27.12.2021 22:42 Ответить
порохонедоумок ты без методички только пукнуть можешь Давай лучше я тебе на язык сгущенки собственного производства наложу.Ты в гей клубе привык к этому вкусу
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28.12.2021 08:32 Ответить
кацап, ты тут заблудился со своими ********** замашками сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
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28.12.2021 14:55 Ответить
лапоть дырявый ты тоже участник гей клуба 25?Такой грозный от того что х.ев блатных пересосал ?
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28.12.2021 17:31 Ответить
в рот тебе насцать, зепил тупой, а что есть возражения? Так они не принимаются
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27.12.2021 22:45 Ответить
чтож здесь смешного если 25 % порохоскота умственно отсталые извращенцы.Насцы в пасть тому животному который тебя на свет божий произвел.а что есть возражения? Так они не принимаются
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28.12.2021 08:24 Ответить
непородистая. всего 6 штук. но в 2 ряда ))
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27.12.2021 20:05 Ответить
Та не гальмуй -набреши Светлані ,що у країнах НАТО усі жінки в армії -навить 60річні)))))
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27.12.2021 20:17 Ответить
Так тьі ж хрень несешь а не Валерия. Ты чмо навіть не розумієш что все женщины созданы для любви. Но если нужно то они сами пойдут помогать и защищать своих любимых. Фу 6 лять тебе даже писать противно, не мужик а какое то дерьмо...
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27.12.2021 21:02 Ответить
Зєльша.
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27.12.2021 20:17 Ответить
Мы от войны все так косили ,
Мол, летом лучше чем зимой,
Трындеть зимой меня бесило:
"Взяла шинель - иду домой... "
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27.12.2021 21:57 Ответить
Пригадую, що за часів Порошенка в нас постійно відбувались навчання.
Щойно ситуація гарячішала, приїздили американці на навчання.
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27.12.2021 19:58 Ответить
Конкретнее можно, где это у вас? Понятие, у нас, растяжимое. Брэшэш наверное.
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27.12.2021 20:11 Ответить
Тоді чому тероборона,тільки зараз почала формуватись?ще та по-це два брати.
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27.12.2021 21:29 Ответить
ТерОборона, це система, якої ніколи не існувало. Її треба створювати з початку. Добробати і були її першим втіленням. Погано, що були розформовані, а не переформатовані у нову структуру. Але там була практично партизанка. А ЗСУ діяли і були здатні мобілізуватися. Нехай і значно меншою кількістю, аніж це було на папері.
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27.12.2021 22:37 Ответить
Вони нікуди не ділись. І в Херсоні, діяли інструктори, а на Яворіві, то прописалися. Одні їдуть, інші заїжджають Це частина тих коштів, що виділяє Конгрес.
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27.12.2021 22:31 Ответить
это эту дэушку кравец из квартала крестила?
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27.12.2021 19:59 Ответить
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27.12.2021 20:03 Ответить
Я как-то попробовал пострелять из Desert Eaglе 44 Магнум....сомнительное удовольствие, мягко говоря.
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27.12.2021 20:36 Ответить
ну даже Грязный Гари бегал с 44 магнумом правда то рефольфер и да и то злые языки говорили что то 357
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27.12.2021 20:40 Ответить
У револьвера 44 Магнум отдача гораздо мягче, все-таки часть газов выходит между цилиндром и стволом. А Desert Eaglе всю ее тебе в руку передает. Ледь запястье не вывихнул...
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27.12.2021 20:46 Ответить
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27.12.2021 21:41 Ответить
Да уж, жёсткая штука
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27.12.2021 22:43 Ответить
криворогие крестят шестигранных и наоборот...и,блин,бэз пытань...
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27.12.2021 20:04 Ответить
Нужно Швейцарские реформы в Украине проводить, чтобы Армия была из всех граждан. И больше тиров нужно строить, где народ тренировать стрельбе. И нужно закупать у Словакии роботизированные мишени Trainshot. Это вообщем мишени, которые сверху типа манекенов, а снизу они типа, как на гироскутерах и они вообщем программируются с планшетов и могут не повторять движений и выглядывать типа из за Укрытий. В общем штука отличная и она нужна Украине однозначно!
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27.12.2021 20:09 Ответить
Швейцарские реформы ? Это вы шыкаладным пэдриотам и зеленому кварталу расскажите , а то они в Швейцарии были неоднократно а про реформы и слушать не хотят . Лучше поинтересуйтесь как их фракции голосовали за законы ,,про оборот гражданского оружия в Украине,, Тут и точку можно ставить . Их задача заключается в том чтобы имитировать бурную деятельность по созданию теробороны в стране и НЕ более того. Они ВСЕ вместе взятые вооруженного Народа Украины боятся больше чем х.йла со всей его ордой.
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27.12.2021 20:19 Ответить
Если они бояться своего народа, то это плохие правители.
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27.12.2021 20:21 Ответить
БоятЬся? Всё, дальше не продолжай
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27.12.2021 22:47 Ответить
реформа зарплаты тоже швейцарская? тогда сначала реформа зп
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27.12.2021 20:33 Ответить
не занимайся софистикой - это вещи не зависят друг от друга. Украина может вооружить тоже свое население и без зарплат. А вообще у Швейцарии много всего можно перенять. Например прямую демократию. Швейцарцы не отдают свои голоса представителям - депутатам, а сами пользуются своими голосами и голосуют напрямую всем народом на референдумах. Эту реформу тоже нужно перенять. Ибо Украинцы дают свои голоса бандитам и актерам олигархов, которые являются все депутаты без исключения.
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27.12.2021 20:50 Ответить
Вы правы Дмитрий
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27.12.2021 21:41 Ответить
Медленно прозреваете... восьмой год пошел...
О тер. обороне еще в 2015 вопрос подьімался - не поддержали.
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27.12.2021 21:11 Ответить
Печерский суд запретит.
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27.12.2021 22:11 Ответить
При Порошенко такого не було...
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27.12.2021 20:10 Ответить
Тогда другая военная доктрина доминировала
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27.12.2021 20:22 Ответить
чия?
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27.12.2021 21:10 Ответить
Торгуем и не провоцируем . НАТОнампоможет если что , санкции ЕС добьют рашку за 1-2 года а новая- старая полиция унеможливіть навіть саму можливість ((
Все .....занавес. В этой доктрине места для народной инициативы и теробороны НЕТ! Она там существовала только для галочки . Как мобилизационный резерв для регулярной армии .А она в свою очередь приоритетная цель для врага в первые часы и дни после полномасштабной агрессии
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27.12.2021 21:51 Ответить
Конечно ты зебильное чмо, будешь срать на Кличко!
Ведь он не только не допустил ***** Верещук к власти в Киеве, он еще "имеет наглость" нормально управлять этим самым Киевом!
Любимая "стратегия" ботов вроде тебя, поливать людей грязью, копаясь в их биографии.
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27.12.2021 20:19 Ответить
Не співайте Кличку дифірамби. До його мерства вистачає претензій.
Він кращий за зелених. Але перш за все тому, що зелені, здебільшого, моральні виродки.
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27.12.2021 22:26 Ответить
Просто сравните Кличко с Поповым, Черновецким и Омельченко.
Оцените то, как работают коммунальные службы сейчас и как работали ранее.
Что делалось при этих "хозяйственниках" и что сейчас.
А после, можно и о дифирамбах поговорить.
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27.12.2021 23:00 Ответить
А що ви знаєте про Омельченка? Як мера, а не як водія-убивцю, звісно. Тут Кличко дає йому фору. Але не в управлінні інфраструктурою. Якщо ви вже питаєте "что делалась", то маєте наводити якісь аргументи, а не струшувати повітря.
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27.12.2021 23:04 Ответить
То есть, вы претензии конкретные к Кличко не предъявили, а я вот неправ
что не привел примеров по Омельченко?!
Вот вам вполне конкретный пример: периодическое обслуживание теплотрасс (они на балансе Киева, если что), началось только при мэре Кличко.
Регулярное обслуживание ливневой канализации, началось тоже при Кличко.
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27.12.2021 23:16 Ответить
PS
Приватизированные за копейки "Киевгаз" и "Киевэнерго", что происходило при Омельченко и Черновецком, это пример "эффективного" управления инфраструктурой?
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27.12.2021 23:18 Ответить
Де я згадав Черновецького? Не приписуйте мені власні думки.

Може це комуналізоване Київенерго стало більш ефективним постачальником для киян і знизило тарифи після повернення? Може змінена концепція теплопостачання для підвищення його ефективності? Ні! вони гроші в землю заривають у ремонт теплотрас. Ви знаєте, який відсоток тепла, з того за який вони центрально-заплатили реально доходить до киян?
Може Кличко став у перший ряд поборників місцевого самоврядування і повернення районних рад? Він про децентралізацію згадував лише щодо своєї посади. Наразі, солідаризувався з зеленими, щоби повернути місцеві адміністрації, а не права громадам.
Як там метро на Троєщину хоч куди небудь?
Може, Кличко повернувся до виконання генплану, на який два болта поклали за Черновецького?
Чи будівництво за його мерства стало цивілізованим, проходить належні експертизи, зокрема, транспортні, з водопостачання, відведення, і громадські обговорення?
Часу нема шукати усіх його бліх. Не кожна дворова собака має їх стільки ж. Кличко є випадковою людиною в якості мера. Хоча я не кажу, що його треба зняти негайно, з огляду на зелену пошесть на Печерську. Але майте совість називати його ефективнним.
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27.12.2021 23:58 Ответить
Так, буду срати на кличко. Бо я в Києві приймав участь як активіст захищаючи киян від свавілля забудовників. А такі як ти підгавкували владі. Ти порожнє місце в цьому житті.
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13.01.2022 05:34 Ответить
*Слуги народа залезли в бункер*
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27.12.2021 20:23 Ответить
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27.12.2021 20:24 Ответить
***
- не лякайтесь.. заходьте...він ручний
- хто? кіт?
- і кіт також )))

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27.12.2021 20:29 Ответить
Не, организация это хорошо. Но главное ......это РЭБ. И еще раз РЭБ. Все Калибры на конечном участке траектории наводятся АРГС - 14 э, т.е. активной!!! головкой самонаведения. Это все мосты, заводы, аэродромы, школы и больницы .....Сирии, до которых они не долетали. Задача сделать РЭБ наших городов просто массовой. Для этого просто нужна......связь с провайдерами мобильной связи. Именно ихние вышки и должны использовать....в идеале резервные( ну спецы понимают о чем я, нужен белый шум в широком спектре частот!) каналы, чтобы помешать наведению ракет на конечные объекты....вот ЭТО!...актуально. и вот здесь нужна очень четкая слаженность, вплоть до минут.....
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27.12.2021 20:35 Ответить
Ммммм....я бы в идеале еще добавил бы в спектр сильные импульсные помехи по псевдослучайности. Помогает, проверено.....разумеется помимо шума. Шум обязательно....
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27.12.2021 20:53 Ответить
Нужно в каждом маленьком городке подобные штабы!
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27.12.2021 20:40 Ответить
Ну єто правильно, Виталька! А то токо беременные или с детьми. Набирай и нас, мо даже для спарринга кого найдьошь.
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27.12.2021 20:49 Ответить
Надо проанализировать бомбоубежища и оповещение граждан
Сколько их продали ?
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27.12.2021 21:27 Ответить
в кожен воєнкомат завезти десятки тисяч одиниць зброї.
скласти списки військовозобов,язаних по алфавіту!
не по здоров,ю, не по статусу, а по алфавіту і брати кожного шостого чи десятого,
а про фізичний стан мають казати не купляні медики а односельці чи люди проживаючі на одних територіях, знайомі, сусіди
якщо хворий їздить на хорошій машині, веде активний образ життя, бухає та веселиться то хай засуне свою справку в дупу, бо сусіди та знайомі все бачать.
за "отмаз" саджати воєнкомів до в,язниці, зразу ж.
от тоді буде діло. а бумага, то все херня...
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27.12.2021 21:32 Ответить
Вы хоть представляете. какая охрана должна быть у таких военкоматов?... А то шо ватные соседи могут коллективно оклеветать патриота, вы - не знаете?
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27.12.2021 22:10 Ответить
Кличко он в Німеччину втік, яка самооборона?
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27.12.2021 22:16 Ответить
свинособака, как тебе на швабре, не муляет?
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27.12.2021 22:49 Ответить
...может все же его ударить. все равно ж не заработает. даже и в 2200 году
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27.12.2021 22:25 Ответить
всем военнообязанным Жінкам, беременным, с детьми и просто, посвящается:
https://www.youtube.com/watch?v=qGzTb7d1iX0&list=RDqGzTb7d1iX0&index=1
Мы Вас любим и уважаем.
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28.12.2021 01:23 Ответить
слушать нужно на полную громкость
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28.12.2021 01:51 Ответить
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28.12.2021 08:40 Ответить
 
 