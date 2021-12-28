Штаб территориальной обороны создают в Киеве (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Первые командно-штабные учения должны пройти уже в январе 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, заявления и угрозы России, скопления войск на границах Украины побуждают подготовиться к разным возможным сценариям событий. "В частности, и к худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", - сказал он.
Систему территориальной обороны столицы должны развернуть в ближайшее время, а сейчас идет набор резервистов в бригаду.
Мэр напомнил, что в Киеве более 500 объектов критической инфраструктуры, защита которых требует особого внимания. Их, в случае чрезвычайной ситуации, примут под охрану Нацполиция, военные и подразделения терробороны.
В Минобороны отметили, что местные государственные администрации не имеют права самостоятельно создавать штабы территориальной обороны - они могут только участвовать в их создании.
"Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и другим избранным лицам. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, которые политизируют дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном – защите нашей страны. Здесь не место пиару и передергиваниям", - заявил министр обороны Алексей Резников.
В министерстве отметили, что систему управления терробороной создает командование Сил территориальной обороны ВСУ. Но пообещали в ближайшее время организовать обучение местных руководителей "для недопущения ошибок и самопроизвольных действий (которые уже встречаются на местах)".
Пожалуйста, подождите...
Мол, летом лучше чем зимой,
Трындеть зимой меня бесило:
"Взяла шинель - иду домой... "
Щойно ситуація гарячішала, приїздили американці на навчання.
О тер. обороне еще в 2015 вопрос подьімался - не поддержали.
Все .....занавес. В этой доктрине места для народной инициативы и теробороны НЕТ! Она там существовала только для галочки . Как мобилизационный резерв для регулярной армии .А она в свою очередь приоритетная цель для врага в первые часы и дни после полномасштабной агрессии
Ведь он не только не допустил ***** Верещук к власти в Киеве, он еще "имеет наглость" нормально управлять этим самым Киевом!
Любимая "стратегия" ботов вроде тебя, поливать людей грязью, копаясь в их биографии.
Він кращий за зелених. Але перш за все тому, що зелені, здебільшого, моральні виродки.
Оцените то, как работают коммунальные службы сейчас и как работали ранее.
Что делалось при этих "хозяйственниках" и что сейчас.
А после, можно и о дифирамбах поговорить.
что не привел примеров по Омельченко?!
Вот вам вполне конкретный пример: периодическое обслуживание теплотрасс (они на балансе Киева, если что), началось только при мэре Кличко.
Регулярное обслуживание ливневой канализации, началось тоже при Кличко.
Приватизированные за копейки "Киевгаз" и "Киевэнерго", что происходило при Омельченко и Черновецком, это пример "эффективного" управления инфраструктурой?
Може це комуналізоване Київенерго стало більш ефективним постачальником для киян і знизило тарифи після повернення? Може змінена концепція теплопостачання для підвищення його ефективності? Ні! вони гроші в землю заривають у ремонт теплотрас. Ви знаєте, який відсоток тепла, з того за який вони центрально-заплатили реально доходить до киян?
Може Кличко став у перший ряд поборників місцевого самоврядування і повернення районних рад? Він про децентралізацію згадував лише щодо своєї посади. Наразі, солідаризувався з зеленими, щоби повернути місцеві адміністрації, а не права громадам.
Як там метро
на Троєщинухоч куди небудь?
Може, Кличко повернувся до виконання генплану, на який два болта поклали за Черновецького?
Чи будівництво за його мерства стало цивілізованим, проходить належні експертизи, зокрема, транспортні, з водопостачання, відведення, і громадські обговорення?
Часу нема шукати усіх його бліх. Не кожна дворова собака має їх стільки ж. Кличко є випадковою людиною в якості мера. Хоча я не кажу, що його треба зняти негайно, з огляду на зелену пошесть на Печерську. Але майте совість називати його ефективнним.
- не лякайтесь.. заходьте...він ручний
- хто? кіт?
- і кіт також )))
Сколько их продали ?
скласти списки військовозобов,язаних по алфавіту!
не по здоров,ю, не по статусу, а по алфавіту і брати кожного шостого чи десятого,
а про фізичний стан мають казати не купляні медики а односельці чи люди проживаючі на одних територіях, знайомі, сусіди
якщо хворий їздить на хорошій машині, веде активний образ життя, бухає та веселиться то хай засуне свою справку в дупу, бо сусіди та знайомі все бачать.
за "отмаз" саджати воєнкомів до в,язниці, зразу ж.
от тоді буде діло. а бумага, то все херня...
https://www.youtube.com/watch?v=qGzTb7d1iX0&list=RDqGzTb7d1iX0&index=1
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