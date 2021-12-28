Штаб територіальної оборони створюють у Києві (оновлено)
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Перші командно-штабні навчання мають відбутися вже в січні 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, заяви і погрози Росії, скупчення військ на кордонах України спонукають підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. "Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів", - сказав він.
Систему територіальної оборони столиці мають розгорнути найближчим часом, а нині триває набір резервістів у бригаду.
Мер нагадав, що у Києві понад 500 об'єктів критичної інфраструктури, захист яких потребує особливої уваги. Їх, у разі надзвичайної ситуації, візьмуть під охорону Нацполіція, військові та підрозділи тероборони.
(ОНОВЛЕНО)
У Міноборони тим часов зазначили, що місцеві державні адміністрації не мають права самостійно створювати штаби територіальної оборони - вони можуть лише брати участь у їх створенні.
"Звертаюся до всіх керівників органів місцевого самоврядування й інших обраних осіб. Я закликаю вас утриматися від дій і висловлювань, які політизують справу організації територіальної оборони. Мова йде про найважливіше – захист нашої країни. Тут не місце піару і пересмикуванням", - завявив міністр оборони Олексій Резніков.
У міністерстві зазначили, що систему управління теробороною створює командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Та пообіцяли найближчим часом організувати навчання місцевих керівників "для недопущення помилок і самовільних дій (які вже зустрічаються на місцях)".
Будь ласка, зачекайте...
Мол, летом лучше чем зимой,
Трындеть зимой меня бесило:
"Взяла шинель - иду домой... "
Щойно ситуація гарячішала, приїздили американці на навчання.
О тер. обороне еще в 2015 вопрос подьімался - не поддержали.
Все .....занавес. В этой доктрине места для народной инициативы и теробороны НЕТ! Она там существовала только для галочки . Как мобилизационный резерв для регулярной армии .А она в свою очередь приоритетная цель для врага в первые часы и дни после полномасштабной агрессии
Ведь он не только не допустил ***** Верещук к власти в Киеве, он еще "имеет наглость" нормально управлять этим самым Киевом!
Любимая "стратегия" ботов вроде тебя, поливать людей грязью, копаясь в их биографии.
Він кращий за зелених. Але перш за все тому, що зелені, здебільшого, моральні виродки.
Оцените то, как работают коммунальные службы сейчас и как работали ранее.
Что делалось при этих "хозяйственниках" и что сейчас.
А после, можно и о дифирамбах поговорить.
что не привел примеров по Омельченко?!
Вот вам вполне конкретный пример: периодическое обслуживание теплотрасс (они на балансе Киева, если что), началось только при мэре Кличко.
Регулярное обслуживание ливневой канализации, началось тоже при Кличко.
Приватизированные за копейки "Киевгаз" и "Киевэнерго", что происходило при Омельченко и Черновецком, это пример "эффективного" управления инфраструктурой?
Може це комуналізоване Київенерго стало більш ефективним постачальником для киян і знизило тарифи після повернення? Може змінена концепція теплопостачання для підвищення його ефективності? Ні! вони гроші в землю заривають у ремонт теплотрас. Ви знаєте, який відсоток тепла, з того за який вони центрально-заплатили реально доходить до киян?
Може Кличко став у перший ряд поборників місцевого самоврядування і повернення районних рад? Він про децентралізацію згадував лише щодо своєї посади. Наразі, солідаризувався з зеленими, щоби повернути місцеві адміністрації, а не права громадам.
Як там метро
на Троєщинухоч куди небудь?
Може, Кличко повернувся до виконання генплану, на який два болта поклали за Черновецького?
Чи будівництво за його мерства стало цивілізованим, проходить належні експертизи, зокрема, транспортні, з водопостачання, відведення, і громадські обговорення?
Часу нема шукати усіх його бліх. Не кожна дворова собака має їх стільки ж. Кличко є випадковою людиною в якості мера. Хоча я не кажу, що його треба зняти негайно, з огляду на зелену пошесть на Печерську. Але майте совість називати його ефективнним.
- не лякайтесь.. заходьте...він ручний
- хто? кіт?
- і кіт також )))
Сколько их продали ?
скласти списки військовозобов,язаних по алфавіту!
не по здоров,ю, не по статусу, а по алфавіту і брати кожного шостого чи десятого,
а про фізичний стан мають казати не купляні медики а односельці чи люди проживаючі на одних територіях, знайомі, сусіди
якщо хворий їздить на хорошій машині, веде активний образ життя, бухає та веселиться то хай засуне свою справку в дупу, бо сусіди та знайомі все бачать.
за "отмаз" саджати воєнкомів до в,язниці, зразу ж.
от тоді буде діло. а бумага, то все херня...
https://www.youtube.com/watch?v=qGzTb7d1iX0&list=RDqGzTb7d1iX0&index=1
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