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Минобороны работает над переведением воинского учета в онлайн-формат, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны работает над переведением воинского учета в онлайн-формат, - Маляр

В Министерстве обороны работают над тем, чтобы перевести в онлайн-формат и автоматизировать процесс воинского учета украинцев.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в утреннем эфире на 1+1 говорили о воинском учете женщин. Учет – это НЕ призыв и НЕ мобилизация! Приказ 313 не неожиданный. В марте этого года был принят Закон, введший именно такой учет. Поддержали абсолютное большинство фракций – то есть это совместное парламентское решение направлено на обновление, усовершенствование системы воинского учета. Приказ является исполнением этого закона. Воинский учет женщин был и раньше. Например, постановлением КМУ от 1994 г. предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые являлись основанием для взятия женщин на воинский учет. Интересно, что до 2008 года было запрещено обнародовать это постановление", - рассказала она.

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"С тех пор часть профессий исчезла, другие - появились. Порядок взятия на воинский учет требует обновления и усовершенствования. Зачем государство это делает? Чтобы навести порядок в воинском учете и знать потенциал. Ведь одна из многих проблем, которая стала очевидной в 2014 году, - это разрушенная система воинского учета. Нужно ли уже завтра идти в Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы).Нет. Это целый 2022 год. Выполнение закона об обновлении системы воинского учета будет продолжаться в течение всего года. В течение 2022 года Генеральный Штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс воинского учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться действующие нормы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс - в части, в которой это будет технически возможно", - добавила Маляр.

Автор: Анастасія Потіха
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28.12.2021 11:59 Ответить
Это Ленка зеленская в камуфляже?
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28.12.2021 12:03 Ответить
Сначала батальоны депутаток. деток депутатов, кабминовских. *********************, налоговиков, таможенников, прокурворов... и прчих трутней уклонистов. Во главе с Четырежды Уклонистом Зеленским!
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28.12.2021 12:02 Ответить
Херсонський Морський Possum (вакцинований) @wulfhere2000



У похмурому небі гудуть працьовиті турецькі байрактари.
Іноді пролетають невелички зграї джавелінів та дронів.
Чути сміх та натівську мову...
Тихо падає сніг...
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28.12.2021 12:06 Ответить
От это правильно, от это по-госуларственному!
И обязательно заграничные диаспоры оцифровать!
И никакого паспорта пока на учет в Печерский военкомат не станут.
И честный конкурс на должность ПЕчерского военкома - доступную для всех! Кто может больше 10 лямов зелени заплатить в фонд Олены Зеленской - "Доступноисчезающее пространство и материя"
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28.12.2021 12:48 Ответить
А потом встечайте базы данных военных в сети...
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28.12.2021 18:06 Ответить
 
 