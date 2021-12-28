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Новости Экономика
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НАБУ (4026) Наливайченко (893) Гарантированный покупатель (37)

НАБУ проверит семейный энергетический бизнес руководителя "ГарПока"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

НАБУ проверит семейный энергетический бизнес руководителя

В этой схеме вся классика украинской коррупции, считает нардеп.

Народный депутат Валентин Наливайченко обратился к НАБУ с требованием расследовать конфликт интересов руководителя ГП "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко из-за его семейного энергетического бизнеса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его обращение в Facebook.

"Факты, которые были установлены нашей парламентской ВСК, должны немедленно расследовать правоохранители, а виновные должны понести наказание. Коротко напомню: руководитель ГП "Гарантированный покупатель" господин Пилипенко имеет непосредственное отношение к как минимум двум проектам в "зеленой" энергетике. Это значит, что руководитель государственной компании сам у себя покупает электроэнергию и сам себе за нее платит", - сообщил нардеп.

По его словам, в этой схеме вся классика украинской коррупции - компании, которые получат средства от госпредприятия, оформлены на ближайших родственников руководителя этого госпредприятия.

"Ожидаю немедленной реакции НАБУ. О результатах сразу сообщу вам", - подчеркнул нардеп.

Напомним, новый руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко 14 декабря задекларировал прямое и опосредованное право собственности на 2 солнечных электростанции и энергетического трейдера, которые являются контрагентами возглавляемого им госпредприятия.

Как сообщалось, ранее временно исполняющий обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко причастен к нанесению 15 млн грн убытков государственной энергокомпании Хмельницкоблэнерго, поскольку в отношении него открыто несколько уголовных дел за махинации во время работы в компании.

Автор: Наталя Джума
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Ану починайте. Депутат Юльки-вароффки! А я послухаю.
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28.12.2021 12:55 Ответить
а тут не перевірите?

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28.12.2021 13:01 Ответить
Он коммунист!
Себе заплатит мало и в последнюю очередь!
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28.12.2021 13:02 Ответить
Руководитель ГарПока работает там всего один месяц. Вся эта комедия разгонялась ярым приверженцем СН -премьером. Он запреил предыдущему директору ГарПока оплачивать счета за Зел.Энергию-а тот оказался выполнять его приказ, а потом взял и уволилися. Наливайченко неинтересно расследовать, а почему уволился месяц назад предыдущий директор ГарПока ?
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28.12.2021 13:04 Ответить
А Хламидию по поставкам с Беларуси когда проверять будут?
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28.12.2021 13:16 Ответить
нет
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28.12.2021 13:19 Ответить
все продолжается, перейнята эстафета, потому и народ нищий
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28.12.2021 13:19 Ответить
 
 