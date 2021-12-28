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Новини Економіка
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НАБУ (3420) Наливайченко (98) Гарантований покупець (45)

НАБУ перевірить сімейний енергетичний бізнес керівника "ГарПоку"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

НАБУ перевірить сімейний енергетичний бізнес керівника

В цій схемі вся класика української корупції, вважає нардеп.

Народний депутат Валентин Наливайченко звернувся до НАБУ з вимогою розслідувати конфлікт інтересів керівника ДП "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка через його сімейний енергетичний бізнес.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його звернення в Facebook.

"Факти, що були встановлені нашою парламентською ТСК, мають негайно розслідувати правоохоронці, а винні мають понести покарання. Коротко нагадаю: керівник ДП "Гарантований покупець" пан Пилипенко має безпосереднє відношення до як мінімум двох проектів у "зеленій" енергетиці. Це означає, що керівник державної компанії сам у себе купує електроенергію і сам собі за неї платить", - повідомив нардеп.

За його словами, в цій схемі вся класика української корупції - компанії, які отримають кошти з держпідприємства, оформлені на найближчих родичів керівника такого держпідприємства.

"Очікую негайної реакції НАБУ. Про результати одразу повідомлю вам", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, новий керівник ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко 14 грудня задекларував пряме та опосередковане право власності на 2 сонячні електростанції і енергетичного трейдера, які є контрагентами держпідприємства, яке він очолює.

Як повідомлялось, тимчасово виконуючий обов'язки директора ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко причетний до завдання 15 млн грн збитків державної енергокомпанії Хмельницькобленерго, оскільки стосовно нього порушено кілька кримінальних справ за махінації під час роботи в компанії.
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Ану починайте. Депутат Юльки-вароффки! А я послухаю.
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28.12.2021 12:55 Відповісти
а тут не перевірите?

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28.12.2021 13:01 Відповісти
Он коммунист!
Себе заплатит мало и в последнюю очередь!
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28.12.2021 13:02 Відповісти
Руководитель ГарПока работает там всего один месяц. Вся эта комедия разгонялась ярым приверженцем СН -премьером. Он запреил предыдущему директору ГарПока оплачивать счета за Зел.Энергию-а тот оказался выполнять его приказ, а потом взял и уволилися. Наливайченко неинтересно расследовать, а почему уволился месяц назад предыдущий директор ГарПока ?
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28.12.2021 13:04 Відповісти
А Хламидию по поставкам с Беларуси когда проверять будут?
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28.12.2021 13:16 Відповісти
нет
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28.12.2021 13:19 Відповісти
все продолжается, перейнята эстафета, потому и народ нищий
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28.12.2021 13:19 Відповісти
 
 