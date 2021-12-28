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Карачуновское водохранилище в Днепропетровской области вернули государству, - Офис Генпрокурора
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Карачуновское водохранилище, находящееся вблизи Кривого Рога, было возвращено государству.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, возвращения добились прокуроры Специализированной экологической прокуратуры.
Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил исковые требования прокуратуры и запретил обществу с ограниченной ответственностью использовать водохранилище площадью 4500 га стоимостью около 407 млн грн для рыбохозяйственной деятельности.
Кроме того, общество обязано вернуть водный объект государству.
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+6 Орест Орест
показать весь комментарий28.12.2021 14:04
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Директор естественно государственную рыбу украдёт и по чёрному на базаре будет толкать по дешёвке
А может...? Да какой ты Онегин? Так. Халтура. Поддделка. Дешеееевая.
Мафия наигралась, дайте людям тепло по нормальной цене.