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Карачуновское водохранилище в Днепропетровской области вернули государству, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Карачуновское водохранилище в Днепропетровской области вернули государству, - Офис Генпрокурора

Карачуновское водохранилище, находящееся вблизи Кривого Рога, было возвращено государству.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, возвращения добились прокуроры Специализированной экологической прокуратуры.

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил исковые требования прокуратуры и запретил обществу с ограниченной ответственностью использовать водохранилище площадью 4500 га стоимостью около 407 млн ​​грн для рыбохозяйственной деятельности.

Кроме того, общество обязано вернуть водный объект государству.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Значит не будет...
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28.12.2021 14:04
+3
після такої ж операції на водосховищі в радушному, місто кривий ріг з усім металургійним комплексом буде у продавців води в заложниках
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28.12.2021 14:16
+3
Повернули,щоб віддати Юзіку.Може хоча б там його срака вміститься,раз у депутатське крісло не влазить.
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28.12.2021 14:32
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отже, риби там вже не буде
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28.12.2021 14:01 Ответить
Буде , але державна , по розумних цінах
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28.12.2021 14:03 Ответить
Значит не будет...
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28.12.2021 14:04 Ответить
Естемтвенно!
Директор естественно государственную рыбу украдёт и по чёрному на базаре будет толкать по дешёвке
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28.12.2021 17:46 Ответить
И нафига Зеленскому столько воды?
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28.12.2021 14:10 Ответить
після такої ж операції на водосховищі в радушному, місто кривий ріг з усім металургійним комплексом буде у продавців води в заложниках
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28.12.2021 14:16 Ответить
Онегин. Лучше застрелись. Чем задавать такие глупые вопросы.
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28.12.2021 16:29 Ответить
Застрелись сам. А еще лучше утопись в собственной желчи.
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28.12.2021 16:36 Ответить
Онегин. Это не по тексту. По тексту. Застрелят тебя.
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28.12.2021 16:38 Ответить
Твоим пуком?
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28.12.2021 17:27 Ответить
Каким , каким пуком? Онегин. Если бы тебя Пушкин услышал, он бы застрелился. И лишил этой чести Дантеса.
А может...? Да какой ты Онегин? Так. Халтура. Поддделка. Дешеееевая.
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28.12.2021 19:29 Ответить
Повернули,щоб віддати Юзіку.Може хоча б там його срака вміститься,раз у депутатське крісло не влазить.
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28.12.2021 14:32 Ответить
Газодобывающте скважины пусть вернут государству.
Мафия наигралась, дайте людям тепло по нормальной цене.
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28.12.2021 15:11 Ответить
не надо было собаку породистую продавать , с ней было-бы теплей
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28.12.2021 17:21 Ответить
навіть калюжі зараз мають своїх хазяїв і орендаторів. половити рибку пенсіонерам вже не по кишені.
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28.12.2021 15:22 Ответить
это водохранилище не "вблизи" Кривого Рога, а в самом городе! p.s. и да, упоминать водохранилище "в Днепропетровской области" не корректно - Карачуновское водохранилище находится в Кривом Роге и служит городу!
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28.12.2021 16:16 Ответить
 
 