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Карачунівське водосховище на Дніпропетровщині повернули державі, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Карачунівське водосховище на Дніпропетровщині повернули державі, - Офіс Генпрокурора

Карачунівське водосховище, що знаходиться поблизу Кривого Рогу, повернули державі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, повернення домоглися прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позовні вимоги прокуратури і заборонив товариству з обмеженою відповідальністю використовувати водосховище площею 4500 га вартістю майже 407 млн грн для рибогосподарської діяльності.

Крім того, товариство зобов’язано повернути водний об’єкт державі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Значит не будет...
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28.12.2021 14:04
+3
після такої ж операції на водосховищі в радушному, місто кривий ріг з усім металургійним комплексом буде у продавців води в заложниках
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28.12.2021 14:16
+3
Повернули,щоб віддати Юзіку.Може хоча б там його срака вміститься,раз у депутатське крісло не влазить.
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28.12.2021 14:32
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отже, риби там вже не буде
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28.12.2021 14:01 Відповісти
Буде , але державна , по розумних цінах
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28.12.2021 14:03 Відповісти
Значит не будет...
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28.12.2021 14:04 Відповісти
Естемтвенно!
Директор естественно государственную рыбу украдёт и по чёрному на базаре будет толкать по дешёвке
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28.12.2021 17:46 Відповісти
И нафига Зеленскому столько воды?
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28.12.2021 14:10 Відповісти
після такої ж операції на водосховищі в радушному, місто кривий ріг з усім металургійним комплексом буде у продавців води в заложниках
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28.12.2021 14:16 Відповісти
Онегин. Лучше застрелись. Чем задавать такие глупые вопросы.
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28.12.2021 16:29 Відповісти
Застрелись сам. А еще лучше утопись в собственной желчи.
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28.12.2021 16:36 Відповісти
Онегин. Это не по тексту. По тексту. Застрелят тебя.
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28.12.2021 16:38 Відповісти
Твоим пуком?
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28.12.2021 17:27 Відповісти
Каким , каким пуком? Онегин. Если бы тебя Пушкин услышал, он бы застрелился. И лишил этой чести Дантеса.
А может...? Да какой ты Онегин? Так. Халтура. Поддделка. Дешеееевая.
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28.12.2021 19:29 Відповісти
Повернули,щоб віддати Юзіку.Може хоча б там його срака вміститься,раз у депутатське крісло не влазить.
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28.12.2021 14:32 Відповісти
Газодобывающте скважины пусть вернут государству.
Мафия наигралась, дайте людям тепло по нормальной цене.
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28.12.2021 15:11 Відповісти
не надо было собаку породистую продавать , с ней было-бы теплей
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28.12.2021 17:21 Відповісти
навіть калюжі зараз мають своїх хазяїв і орендаторів. половити рибку пенсіонерам вже не по кишені.
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28.12.2021 15:22 Відповісти
это водохранилище не "вблизи" Кривого Рога, а в самом городе! p.s. и да, упоминать водохранилище "в Днепропетровской области" не корректно - Карачуновское водохранилище находится в Кривом Роге и служит городу!
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28.12.2021 16:16 Відповісти
 
 