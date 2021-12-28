Карачунівське водосховище на Дніпропетровщині повернули державі, - Офіс Генпрокурора
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Карачунівське водосховище, що знаходиться поблизу Кривого Рогу, повернули державі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, повернення домоглися прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури.
Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позовні вимоги прокуратури і заборонив товариству з обмеженою відповідальністю використовувати водосховище площею 4500 га вартістю майже 407 млн грн для рибогосподарської діяльності.
Крім того, товариство зобов’язано повернути водний об’єкт державі.
Топ коментарі
+6 Орест Орест
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+3 Alexander Bereznuk e6baafd3
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+3 siveryanin
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Директор естественно государственную рыбу украдёт и по чёрному на базаре будет толкать по дешёвке
А может...? Да какой ты Онегин? Так. Халтура. Поддделка. Дешеееевая.
Мафия наигралась, дайте людям тепло по нормальной цене.