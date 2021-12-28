УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10420 відвідувачів онлайн
Новини Події
3 154 2
хабар (3982) корупція (4055) митниця (1028) Івано-Франківська область (725) підозра (355) Офіс Генпрокурора (2359)

Начальнику Івано-Франківської митниці повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Начальнику Івано-Франківської митниці повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру начальнику Івано-Франківської митниці Державної митної служби України та його спільникові в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурору.

За даними слідства, начальник регіональної митниці організував схему вимагання та одержання коштів від суб’єктів господарської діяльності за безперешкодне митне оформлення вантажів. Створивши умови, за яких підприємці вимушені надавати неправомірну вигоду, щоб уникнути тривалого митного контролю, начальник регіональної митниці через посередників отримував від одного суб’єкта господарювання близько 10 000 доларів США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Схеми" на Київській митниці: Підакцизні товари під виглядом несупроводжуваного багажу оформляли в "Борисполі". Затримано двох осіб, сума хабаря - $5 тис. ФОТО

Під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 2 400 доларів США правоохоронці затримали посередника, який мав передати ці кошти керівнику регіональної митниці через його помічника.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Полтава, оперативний супровід – Служба безпеки України.

Також читайте: Начальника митного поста "Устилуг" Оникійчука спіймали п’яним за кермом. ВIДЕО

Як повідомлялося, раніше на Івано-Франківській митниці викрили схему вимагання хабарів. У керівника знайшли понад $230 тис., коштовності та колекцію дорогих годинників.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
$3 млрд крадут на таможне.-Саакашвили. Новый глава Одесской таможни Пудрик, против которого выступил Саакашвили, является зятем доверенного лица Ермака. /Зеленский уже два месяца не подписывает свой указ о санкциях против контрабандиста Акста, которого "крышует" его партнер, глава СБУ Баканов/В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП.
показати весь коментар
28.12.2021 12:25 Відповісти
Да когда же это ******** закончится? Хотя бы не расстреляли по законам военного времени...
показати весь коментар
04.05.2022 15:53 Відповісти
 
 