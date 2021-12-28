Начальнику Івано-Франківської митниці повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру начальнику Івано-Франківської митниці Державної митної служби України та його спільникові в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурору.

За даними слідства, начальник регіональної митниці організував схему вимагання та одержання коштів від суб’єктів господарської діяльності за безперешкодне митне оформлення вантажів. Створивши умови, за яких підприємці вимушені надавати неправомірну вигоду, щоб уникнути тривалого митного контролю, начальник регіональної митниці через посередників отримував від одного суб’єкта господарювання близько 10 000 доларів США.

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Під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 2 400 доларів США правоохоронці затримали посередника, який мав передати ці кошти керівнику регіональної митниці через його помічника.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Полтава, оперативний супровід – Служба безпеки України.

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Як повідомлялося, раніше на Івано-Франківській митниці викрили схему вимагання хабарів. У керівника знайшли понад $230 тис., коштовності та колекцію дорогих годинників.