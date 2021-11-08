Начальника митного поста "Устилуг" Оникійчука спіймали п’яним за кермом. ВIДЕО

Начальника митного поста "Устилуг" Олександра Оникійчука спіймали п’яним за кермом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТРК Аверс, Оникійчук був у формі та в цей час мав перебувати на робочому місці. Нетверезим і за кермом Оникійчука зупинили патрульні 5-го листопада близько 21:30. Інцидент трапився біля магазину "Зодіак" в Устилузі. Відомо, що перед тим Оникійчук відпочивав у сауні.

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