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Начальника таможенного поста "Устилуг" Оникийчука поймали пьяным за рулем. ВИДЕО

Начальника таможенного поста "Устилуг" Александра Оникийчука поймали пьяным за рулем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТРК Аверс, Оникийчук был в форме и в это время должен был находиться на рабочем месте. Нетрезвым и за рулем Оникийчука остановили патрульные 5 ноября около 21:30. Инцидент произошел возле магазина "Зодиак" в Устилуге. Известно, что прежде Оникийчук отдыхал в сауне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил Демченко и.о. главы Таможенной службы

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алкоголь (1666) задержание (6675) таможня (1959) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+15
Патрульних звільнять,а це лайно піде на підвищення...
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08.11.2021 17:27
+8
ничего не меняется.. ничего.....этих ублюдков , ьруьней, воровских только отстреливать пачаси, вместе с родственниками...
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08.11.2021 17:35
+5
в одну камеру с нардепами Юрченком, Брагарем и Трухиным.... А ну да...
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08.11.2021 19:05
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Патрульних звільнять,а це лайно піде на підвищення...
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08.11.2021 17:27 Ответить
ничего не меняется.. ничего.....этих ублюдков , ьруьней, воровских только отстреливать пачаси, вместе с родственниками...
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08.11.2021 17:35 Ответить
Обязательно с родственниками и детьми чтобы прервать генетический код.
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09.11.2021 13:57 Ответить
ну их можно сравнить с сорняко, опухолью, пока все не удалишь толку никакого...
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09.11.2021 14:04 Ответить
Может себе позволить.
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08.11.2021 17:47 Ответить
небожитель, млять
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08.11.2021 17:57 Ответить
У нас небожители только евреи на гос службе.
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08.11.2021 19:42 Ответить
https://lenta.ua/deputaty-hotyat-navsegda-lishat-prav-zlostnyh-narushiteley-pdd-110814/ Депутаты хотят навсегда лишать прав злостных нарушителей ПДД
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08.11.2021 18:01 Ответить
таможенник.... начальник! кто не служит на таможне,я считаю жизнь не удалась и тот (лох)! хахахахаха таможня,граница .это золотой клондайк а не служба....хочешь не хочешь а бабло само в карман напрашивается и лезит люди стоят себе там светлое будующее на поборах и взятках....спешат это сделать как можно быстро пока вдруг не попались...
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08.11.2021 18:04 Ответить
и шо?.... уже извинились?
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08.11.2021 18:28 Ответить
Саме довбонута митниця...
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08.11.2021 18:40 Ответить
Коли піде на підвищення???
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08.11.2021 18:48 Ответить
в одну камеру с нардепами Юрченком, Брагарем и Трухиным.... А ну да...
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08.11.2021 19:05 Ответить
по новому случаю - вольные хлеба и лишение прав, а по празднованию - надо быть конченным дебилом, чтобы пойти на день рождения, где пьяные люди, задрачивать именинника и не понимать, что такими действиями они провоцируют драку
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08.11.2021 19:41 Ответить
Все гуд! Типовий Зе пацан!
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08.11.2021 19:44 Ответить
в інформаціі. інцендент стався близько 21г.30 хв. А це суцільна темрява...... Але на фоторепортажі.... світлий день.......?????????????////////... Щось не так..... або хтось бреше..... Або це якийсь фотомонтаж.......
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08.11.2021 20:16 Ответить
агаварили святошу...
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08.11.2021 21:19 Ответить
Я нікого не захищаю ..... Але Ви хоч дуйте в одну сопілку...,,,,,
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08.11.2021 20:19 Ответить
А ви продовжуєте НАМ 72,5 %.,вішати ЛОКШИНУ на вуха..... МИ ж ВАС ВИБРАЛИ а ВИ ,,,,,???????????///////
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08.11.2021 20:28 Ответить
на скільки відомо робочий день на посаді ,,НАЧАЛЬНИК МИТНОГО ПОСТА,, з 8.00 до 18.00. з вихідними ,субота та неділя... А 21.30. ЦЕ НІЯК НЕ РОБОЧИЙ ЙОГО ЧАС.... КРІМ ТОГО ЦЕ ПЯТНИЦЯ.......,,,,,,,...????????//.. у ФОРМІ ВІН МОЖЕ БУТИ І В НЕРОБОЧИЙ ЧАС......
Тож якось, ДУМАЙТЕ, що пишете,,,,,,
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08.11.2021 21:41 Ответить
 
 