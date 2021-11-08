Начальника таможенного поста "Устилуг" Оникийчука поймали пьяным за рулем. ВИДЕО

Начальника таможенного поста "Устилуг" Александра Оникийчука поймали пьяным за рулем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТРК Аверс, Оникийчук был в форме и в это время должен был находиться на рабочем месте. Нетрезвым и за рулем Оникийчука остановили патрульные 5 ноября около 21:30. Инцидент произошел возле магазина "Зодиак" в Устилуге. Известно, что прежде Оникийчук отдыхал в сауне.

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