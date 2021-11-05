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Кабмин назначил Демченко и.о. главы Таможенной службы

Кабмин назначил Демченко и.о. главы Таможенной службы

Кабинет министров назначил Вячеслава Демченко временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжение правительства, опубликованном на официальном сайте Кабмина.

"Возложить временно с 5 ноября 2021 года до назначения в установленном порядке председателя Государственной таможенной службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил указанной Службы Демченко Вячеслава Вадимовича", - говорится в тексте документа.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 3 ноября президент Владимир Зеленский уволил начальника Управления разведки Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко.

Госпогранслужба (6646) таможня (1962) Рябикин Павел (69) Государственная таможенная служба (170)


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щуку кинули у річку
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05.11.2021 11:29 Ответить
Контрабанду он уже поборол, осталось только деньги поделить.
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05.11.2021 11:32 Ответить
 
 