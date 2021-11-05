Кабмин назначил Демченко и.о. главы Таможенной службы
Кабинет министров назначил Вячеслава Демченко временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжение правительства, опубликованном на официальном сайте Кабмина.
"Возложить временно с 5 ноября 2021 года до назначения в установленном порядке председателя Государственной таможенной службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил указанной Службы Демченко Вячеслава Вадимовича", - говорится в тексте документа.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 3 ноября президент Владимир Зеленский уволил начальника Управления разведки Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко.
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