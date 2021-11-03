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Зеленский уволил начальника разведки Госпогранслужбы Демченко, - указ

Зеленский уволил начальника разведки Госпогранслужбы Демченко, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления разведки Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует указ №560/2021.

"Уволить Демченко Вячеслава Вадимовича с должности начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.

Читайте: Кабмин повторно уволил экс-замглавы ГСЧС Стоецкого, которого в 2015-м задержали на заседании правительства

Автор: 

Госпогранслужба (6641) разведка (4205) увольнение (2689)


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Топ комментарии
+26
Лучше бы Руслана Демченко уволил
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03.11.2021 17:36 Ответить
+23
Вона что!
А как бегал от повесток в армию, аж пыль столбом стояла!
А теперь - красота. Начальника - туда, начальника - сюда. С министрами обороны чехарда.
Вагнеровцев слил.
Закупки вооружений провалены.
Одно слово - Верховный Говнокомандующий!
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03.11.2021 17:34 Ответить
+18
Знаете, в действиях неадеквата уже ничего не вызывает удивления. Тем паче всем давно понятно, что убирает и назначает далеко не он. Его для того , чтобы не мешал и отправляют туда, где он теряется. Но в том то и дело, что Ермак иТатаров не за что не отвечают, да и главинквизитор Данилов тоже исчезнет. А вот Фунт останется.
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03.11.2021 17:38 Ответить
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Во активный уклонист)))
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03.11.2021 17:31 Ответить


Зеленський присвоїв звання генерала полковнику ДПСУ Демченку

21.10.2020 18:23


Президент Володимир Зеленський присвоїв начальнику Управління інформації Адміністрації Державної прикордонної служби В'ячеславу Демченку звання бригадного генерала.
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03.11.2021 18:55 Ответить
Теперь этим будет заниматься Лысый?
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03.11.2021 17:33 Ответить
Вона что!
А как бегал от повесток в армию, аж пыль столбом стояла!
А теперь - красота. Начальника - туда, начальника - сюда. С министрами обороны чехарда.
Вагнеровцев слил.
Закупки вооружений провалены.
Одно слово - Верховный Говнокомандующий!
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03.11.2021 17:34 Ответить
Лютует, однако, чапаев😂🤣😂
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03.11.2021 17:35 Ответить
Лучше бы Руслана Демченко уволил
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03.11.2021 17:36 Ответить
уж не родственник ли?
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03.11.2021 17:39 Ответить
Подоляк подсказал вове как на выборах - однофамильцем удовлетворить требования Блинкена уволить предателя
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03.11.2021 18:30 Ответить
Бутусов у Гордона -"Слив" спецоперации по "вагнеровцам" мог произойти только на очень высоком уровне. В списке подозреваемых есть президент Украины, есть глава Офиса президента Ермак, есть начальник комитета по разведке Демченко, есть зам главы Офиса президента Машовец.

Зараз йде мова про- "начальника Управления разведки Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко."
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03.11.2021 18:35 Ответить
С подачи главы Офиса президента https://rus.lb.ua/file/person/4585_ermak_andrey_borisovich.html Андрея Ермака президент https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html Владимир Зеленский принял решение о назначении https://rus.lb.ua/file/person/4519_demchenko_ruslan_mihaylovich.html Руслана Демченко вторым первым заместителем секретаря Совета национоалььной безопасности и обороны, а также главой Комитета по вопросам разведки при президенте.

Об этом сообщает https://rus.lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly96bi51YS9QT0xJVElDUy96ZWxlbnNraXktcmVzaGlsLW5hem5hY2hpdC1kZW1jaGVua28tdi1zbmJvLWkta29taXRldC1wby1yYXp2ZWRrZS1pc3RvY2huaWtpLXYtb3AtMzU2OTAwXy5odG1s ZN.ua со ссылкой на источники в ОП.
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03.11.2021 18:37 Ответить
обидва Демченки пов"язани з розвідкою... Вашингтону вирапортують про звільнення не того Демченка
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03.11.2021 18:43 Ответить
БСК , т.е. бред сивой кобьільі .
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03.11.2021 18:51 Ответить
Откуда столько негатива в комментариях? Вовке пришла команда из мацквы - вот он и старается
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03.11.2021 17:37 Ответить

Батя!! Я очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!!
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03.11.2021 18:31 Ответить
Знаете, в действиях неадеквата уже ничего не вызывает удивления. Тем паче всем давно понятно, что убирает и назначает далеко не он. Его для того , чтобы не мешал и отправляют туда, где он теряется. Но в том то и дело, что Ермак иТатаров не за что не отвечают, да и главинквизитор Данилов тоже исчезнет. А вот Фунт останется.
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03.11.2021 17:38 Ответить
В Москву срочно прилетел директор ЦРУ США Бернс на стрелку с Патрушевым...
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03.11.2021 17:43 Ответить
Сначала писали что части и подразделения вс рашки сосредотачиваются у границ Украины, потом что нет - они этого не делают, потом американцы написали что всё-таки сосредотачиваются…. Вот чувак и пострадал, войска рашки вдоль нашего кордона -это видимо его парафия.
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03.11.2021 17:44 Ответить
Интересно, а военкома, который зелёному недоразумению повестки слал, тоже уволил?
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03.11.2021 17:48 Ответить
Перевел в "Квартал".....
Билеты рассылает
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03.11.2021 17:52 Ответить
Знаєте чому Зе призначає нездар на посади у владу? Бо боїться призначати громадян рф, як це робив Янукович.
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03.11.2021 17:49 Ответить
Просто клован боїться, що хтось у його дегенератівній команді може виділятися розумом на його фоні
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03.11.2021 17:53 Ответить
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03.11.2021 17:57 Ответить
Интересно, а это не сфера полномочий Дейнеко???
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03.11.2021 18:07 Ответить
Не того Демченко звільнив... - тре було Руслана, агента ФСБ...
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03.11.2021 18:09 Ответить
Два поїзди зіткнулися в тунелі біля міста Солсбері. Це сталося одночасно із прибуттям до Британії Зеленського з дружиною на кліматичний саміт.
Боже бережи королеву та світовий клімат.
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03.11.2021 18:38 Ответить
Знов не вгадали з назначенням?
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03.11.2021 21:59 Ответить
Єдиного чого сцикунам не бракує, так це у нахабстві та цілеспрямованому руйнуванні основ держави Україна. На важливі посади можна і призначати зрадників чи засланців, а призначити тупе (хоч і з дипломом), амбітне, лайно...або Верещучку.
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03.11.2021 22:23 Ответить
 
 