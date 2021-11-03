Зеленский уволил начальника разведки Госпогранслужбы Демченко, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления разведки Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует указ №560/2021.
"Уволить Демченко Вячеслава Вадимовича с должности начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.
Топ комментарии
+26 Хамелеон Владимир
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+23 Oleg Smirnov #383362
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+18 Alexey Chernyavsky
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Зеленський присвоїв звання генерала полковнику ДПСУ Демченку
21.10.2020 18:23
Президент Володимир Зеленський присвоїв начальнику Управління інформації Адміністрації Державної прикордонної служби В'ячеславу Демченку звання бригадного генерала.
А как бегал от повесток в армию, аж пыль столбом стояла!
А теперь - красота. Начальника - туда, начальника - сюда. С министрами обороны чехарда.
Вагнеровцев слил.
Закупки вооружений провалены.
Одно слово - Верховный Говнокомандующий!
Зараз йде мова про- "начальника Управления разведки Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко."
Об этом сообщает https://rus.lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly96bi51YS9QT0xJVElDUy96ZWxlbnNraXktcmVzaGlsLW5hem5hY2hpdC1kZW1jaGVua28tdi1zbmJvLWkta29taXRldC1wby1yYXp2ZWRrZS1pc3RvY2huaWtpLXYtb3AtMzU2OTAwXy5odG1s ZN.ua со ссылкой на источники в ОП.
Батя!! Я очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!!
Билеты рассылает
Боже бережи королеву та світовий клімат.