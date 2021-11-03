УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9164 відвідувача онлайн
Новини
14 233 27

Зеленський звільнив начальника розвідки Держприкордонслужби Демченка, - указ

Зеленський звільнив начальника розвідки Держприкордонслужби Демченка, - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління розвідки Державної прикордонної служби України В'ячеслава Демченка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить указ №560/2021.

"Звільнити Демченка В'ячеслава Вадимовича з посади начальника Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України", - сказано у тексті указу.

Читайте також: Нардепи "Довіри" одержали повідомлення з проханням максимально підтримати звільнення міністрів, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6203) розвідка (3894) звільнення (2697)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Лучше бы Руслана Демченко уволил
показати весь коментар
03.11.2021 17:36 Відповісти
+23
Вона что!
А как бегал от повесток в армию, аж пыль столбом стояла!
А теперь - красота. Начальника - туда, начальника - сюда. С министрами обороны чехарда.
Вагнеровцев слил.
Закупки вооружений провалены.
Одно слово - Верховный Говнокомандующий!
показати весь коментар
03.11.2021 17:34 Відповісти
+18
Знаете, в действиях неадеквата уже ничего не вызывает удивления. Тем паче всем давно понятно, что убирает и назначает далеко не он. Его для того , чтобы не мешал и отправляют туда, где он теряется. Но в том то и дело, что Ермак иТатаров не за что не отвечают, да и главинквизитор Данилов тоже исчезнет. А вот Фунт останется.
показати весь коментар
03.11.2021 17:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Во активный уклонист)))
показати весь коментар
03.11.2021 17:31 Відповісти


Зеленський присвоїв звання генерала полковнику ДПСУ Демченку

21.10.2020 18:23


Президент Володимир Зеленський присвоїв начальнику Управління інформації Адміністрації Державної прикордонної служби В'ячеславу Демченку звання бригадного генерала.
показати весь коментар
03.11.2021 18:55 Відповісти
Теперь этим будет заниматься Лысый?
показати весь коментар
03.11.2021 17:33 Відповісти
Вона что!
А как бегал от повесток в армию, аж пыль столбом стояла!
А теперь - красота. Начальника - туда, начальника - сюда. С министрами обороны чехарда.
Вагнеровцев слил.
Закупки вооружений провалены.
Одно слово - Верховный Говнокомандующий!
показати весь коментар
03.11.2021 17:34 Відповісти
Лютует, однако, чапаев😂🤣😂
показати весь коментар
03.11.2021 17:35 Відповісти
Лучше бы Руслана Демченко уволил
показати весь коментар
03.11.2021 17:36 Відповісти
уж не родственник ли?
показати весь коментар
03.11.2021 17:39 Відповісти
Подоляк подсказал вове как на выборах - однофамильцем удовлетворить требования Блинкена уволить предателя
показати весь коментар
03.11.2021 18:30 Відповісти
Бутусов у Гордона -"Слив" спецоперации по "вагнеровцам" мог произойти только на очень высоком уровне. В списке подозреваемых есть президент Украины, есть глава Офиса президента Ермак, есть начальник комитета по разведке Демченко, есть зам главы Офиса президента Машовец.

Зараз йде мова про- "начальника Управления разведки Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко."
показати весь коментар
03.11.2021 18:35 Відповісти
С подачи главы Офиса президента https://rus.lb.ua/file/person/4585_ermak_andrey_borisovich.html Андрея Ермака президент https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html Владимир Зеленский принял решение о назначении https://rus.lb.ua/file/person/4519_demchenko_ruslan_mihaylovich.html Руслана Демченко вторым первым заместителем секретаря Совета национоалььной безопасности и обороны, а также главой Комитета по вопросам разведки при президенте.

Об этом сообщает https://rus.lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly96bi51YS9QT0xJVElDUy96ZWxlbnNraXktcmVzaGlsLW5hem5hY2hpdC1kZW1jaGVua28tdi1zbmJvLWkta29taXRldC1wby1yYXp2ZWRrZS1pc3RvY2huaWtpLXYtb3AtMzU2OTAwXy5odG1s ZN.ua со ссылкой на источники в ОП.
показати весь коментар
03.11.2021 18:37 Відповісти
обидва Демченки пов"язани з розвідкою... Вашингтону вирапортують про звільнення не того Демченка
показати весь коментар
03.11.2021 18:43 Відповісти
БСК , т.е. бред сивой кобьільі .
показати весь коментар
03.11.2021 18:51 Відповісти
Откуда столько негатива в комментариях? Вовке пришла команда из мацквы - вот он и старается
показати весь коментар
03.11.2021 17:37 Відповісти

Батя!! Я очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!!
показати весь коментар
03.11.2021 18:31 Відповісти
Знаете, в действиях неадеквата уже ничего не вызывает удивления. Тем паче всем давно понятно, что убирает и назначает далеко не он. Его для того , чтобы не мешал и отправляют туда, где он теряется. Но в том то и дело, что Ермак иТатаров не за что не отвечают, да и главинквизитор Данилов тоже исчезнет. А вот Фунт останется.
показати весь коментар
03.11.2021 17:38 Відповісти
В Москву срочно прилетел директор ЦРУ США Бернс на стрелку с Патрушевым...
показати весь коментар
03.11.2021 17:43 Відповісти
Сначала писали что части и подразделения вс рашки сосредотачиваются у границ Украины, потом что нет - они этого не делают, потом американцы написали что всё-таки сосредотачиваются…. Вот чувак и пострадал, войска рашки вдоль нашего кордона -это видимо его парафия.
показати весь коментар
03.11.2021 17:44 Відповісти
Интересно, а военкома, который зелёному недоразумению повестки слал, тоже уволил?
показати весь коментар
03.11.2021 17:48 Відповісти
Перевел в "Квартал".....
Билеты рассылает
показати весь коментар
03.11.2021 17:52 Відповісти
Знаєте чому Зе призначає нездар на посади у владу? Бо боїться призначати громадян рф, як це робив Янукович.
показати весь коментар
03.11.2021 17:49 Відповісти
Просто клован боїться, що хтось у його дегенератівній команді може виділятися розумом на його фоні
показати весь коментар
03.11.2021 17:53 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2021 17:57 Відповісти
Интересно, а это не сфера полномочий Дейнеко???
показати весь коментар
03.11.2021 18:07 Відповісти
Не того Демченко звільнив... - тре було Руслана, агента ФСБ...
показати весь коментар
03.11.2021 18:09 Відповісти
Два поїзди зіткнулися в тунелі біля міста Солсбері. Це сталося одночасно із прибуттям до Британії Зеленського з дружиною на кліматичний саміт.
Боже бережи королеву та світовий клімат.
показати весь коментар
03.11.2021 18:38 Відповісти
Знов не вгадали з назначенням?
показати весь коментар
03.11.2021 21:59 Відповісти
Єдиного чого сцикунам не бракує, так це у нахабстві та цілеспрямованому руйнуванні основ держави Україна. На важливі посади можна і призначати зрадників чи засланців, а призначити тупе (хоч і з дипломом), амбітне, лайно...або Верещучку.
показати весь коментар
03.11.2021 22:23 Відповісти
 
 