Зеленський звільнив начальника розвідки Держприкордонслужби Демченка, - указ
Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління розвідки Державної прикордонної служби України В'ячеслава Демченка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить указ №560/2021.
"Звільнити Демченка В'ячеслава Вадимовича з посади начальника Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України", - сказано у тексті указу.
Топ коментарі
+26 Хамелеон Владимир
показати весь коментар03.11.2021 17:36 Відповісти Посилання
+23 Oleg Smirnov #383362
показати весь коментар03.11.2021 17:34 Відповісти Посилання
+18 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар03.11.2021 17:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленський присвоїв звання генерала полковнику ДПСУ Демченку
21.10.2020 18:23
Президент Володимир Зеленський присвоїв начальнику Управління інформації Адміністрації Державної прикордонної служби В'ячеславу Демченку звання бригадного генерала.
А как бегал от повесток в армию, аж пыль столбом стояла!
А теперь - красота. Начальника - туда, начальника - сюда. С министрами обороны чехарда.
Вагнеровцев слил.
Закупки вооружений провалены.
Одно слово - Верховный Говнокомандующий!
Зараз йде мова про- "начальника Управления разведки Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко."
Об этом сообщает https://rus.lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly96bi51YS9QT0xJVElDUy96ZWxlbnNraXktcmVzaGlsLW5hem5hY2hpdC1kZW1jaGVua28tdi1zbmJvLWkta29taXRldC1wby1yYXp2ZWRrZS1pc3RvY2huaWtpLXYtb3AtMzU2OTAwXy5odG1s ZN.ua со ссылкой на источники в ОП.
Батя!! Я очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!!
Билеты рассылает
Боже бережи королеву та світовий клімат.