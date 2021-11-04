Рада назначила Рябикина министром стратегических отраслей промышленности
Верховная Рада назначила Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 237 народных депутатов.
После этого Рябикин принял присягу члена Кабмина.
До этого назначения Рябикин возглавлял Государственную таможенную службу. Перед этим он был генеральным директором международного аэропорта "Борисполь".
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Все в музыканты не годитесь.
летун.