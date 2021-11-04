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Рада назначила Рябикина министром стратегических отраслей промышленности

Рада назначила Рябикина министром стратегических отраслей промышленности

Верховная Рада назначила Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 237 народных депутатов.

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После этого Рябикин принял присягу члена Кабмина.

До этого назначения Рябикин возглавлял Государственную таможенную службу. Перед этим он был генеральным директором международного аэропорта "Борисполь".

Автор: 

ВР (29302) Кабмин (14043) назначение (2185) Рябикин Павел (69) Минстратегпром (63)


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Топ комментарии
+2
Черговий маланєц.
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04.11.2021 13:49 Ответить
+2
100% обрізаний.
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04.11.2021 14:18 Ответить
+2
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
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04.11.2021 15:03 Ответить
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Черговий маланєц.
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04.11.2021 13:49 Ответить
100% обрізаний.
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04.11.2021 14:18 Ответить
По его кандидатуре у меня коментариев пока нет.Терра инкогнита. По полету узнаем.
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04.11.2021 13:55 Ответить
Умение стратегически мыслить у него на физиономии нарисовано.
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04.11.2021 14:22 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
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04.11.2021 15:03 Ответить
И что сможет сделать на этом посту этот напуганный , немыт и небритый Рябикин??? Н анего даже неприятно смотреть не то , чтобы с ним общаться!!7Где его выкопали!! В какой гробнице??
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04.11.2021 16:12 Ответить
Аэропорт борисполь. Чисто бенина кандидатура. На таможне успел отметиться десятком зашкваров
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04.11.2021 16:46 Ответить
посмотреть его биографию - такой многогранный. всё равно, что возглавлять.
летун.
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04.11.2021 18:24 Ответить
По всем этим назначениям на ключевые должности государства новых лиц видно, что Украину сливают
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04.11.2021 19:05 Ответить
квартальный зевыродок окончательно пгосгет страну.
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04.11.2021 20:07 Ответить
самое бесполезное министерство пытающееся регулировать рыночные отношения и тем самым тратя бюджетные деньги налогоплатильщиков.
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04.11.2021 21:33 Ответить
 
 