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Рада призначила Рябікіна міністром стратегічних галузей промисловості

Рада призначила Рябікіна міністром стратегічних галузей промисловості

Верховна Рада призначила Павла Рябікіна міністром із питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення – 237 народних депутатів. 

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До цього призначення Рябікін очолював Державну митну службу. Перед цим він був генеральним директором міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Автор: 

ВР (15073) Кабмін (14184) призначення (2307) Рябікін Павло (102) Мінстратегпром (137)


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Топ коментарі
+2
Черговий маланєц.
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04.11.2021 13:49 Відповісти
+2
100% обрізаний.
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04.11.2021 14:18 Відповісти
+2
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
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04.11.2021 15:03 Відповісти
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Черговий маланєц.
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04.11.2021 13:49 Відповісти
100% обрізаний.
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04.11.2021 14:18 Відповісти
По его кандидатуре у меня коментариев пока нет.Терра инкогнита. По полету узнаем.
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04.11.2021 13:55 Відповісти
Умение стратегически мыслить у него на физиономии нарисовано.
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04.11.2021 14:22 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
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04.11.2021 15:03 Відповісти
И что сможет сделать на этом посту этот напуганный , немыт и небритый Рябикин??? Н анего даже неприятно смотреть не то , чтобы с ним общаться!!7Где его выкопали!! В какой гробнице??
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04.11.2021 16:12 Відповісти
Аэропорт борисполь. Чисто бенина кандидатура. На таможне успел отметиться десятком зашкваров
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04.11.2021 16:46 Відповісти
посмотреть его биографию - такой многогранный. всё равно, что возглавлять.
летун.
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04.11.2021 18:24 Відповісти
По всем этим назначениям на ключевые должности государства новых лиц видно, что Украину сливают
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04.11.2021 19:05 Відповісти
квартальный зевыродок окончательно пгосгет страну.
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04.11.2021 20:07 Відповісти
самое бесполезное министерство пытающееся регулировать рыночные отношения и тем самым тратя бюджетные деньги налогоплатильщиков.
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04.11.2021 21:33 Відповісти
 
 