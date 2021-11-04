Рада призначила Рябікіна міністром стратегічних галузей промисловості
Верховна Рада призначила Павла Рябікіна міністром із питань стратегічних галузей промисловості України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення – 237 народних депутатів.
До цього призначення Рябікін очолював Державну митну службу. Перед цим він був генеральним директором міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Топ коментарі
+2 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар04.11.2021 13:49 Відповісти Посилання
+2 ТутАхламон
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+2 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар04.11.2021 15:03 Відповісти Посилання
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