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Рада отправила в отставку вице-премьера – министра стратегических отраслей промышленности Уруского. ВИДЕО

Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 342 народных депутата.

Вопрос отставки вице-премьера также рассматривали по сокращённой процедуре.

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Уруского в сессионном зале не было, он не отчитывался перед депутатами.

Рада назначила Уруского на указанную должность 16 июля 2021 года.

Автор: 

Кабмин (14041) отставка (3163) Уруский Олег (116) Минстратегпром (63)


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Топ комментарии
+9
жаль, что отправляя в отставку не проводят полный независимый аудит деятельности/бездеятельности/вреда...
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03.11.2021 13:58 Ответить
+6
Сокращенной процедурой должна называться гильотина.
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03.11.2021 14:03 Ответить
+4
прибарахлился. Следующий.
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03.11.2021 14:04 Ответить
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жаль, что отправляя в отставку не проводят полный независимый аудит деятельности/бездеятельности/вреда...
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03.11.2021 13:58 Ответить
Урусского шкода, він був одним з адекватних міністрів який хоч щось розумів в питаннях якими займався. Маю надію наступник Урусского буде більшим професіоналом і більш досвідченим менеджером, хоча поки що не бачу достойних кандидатур. Хіба призначать міністром власника і директора Мотор Січ або когось з його заступників, вони дійсно зможуть відродити оборонку, бо вони професіонали в організації виробництва.
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03.11.2021 17:16 Ответить
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03.11.2021 17:22 Ответить
Ну а Зеленський взагалі з путіним хоче зустрітись і сфотографуватись і що?
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03.11.2021 18:13 Ответить
там еще был "министр кабмнета минисров ...... кто то там", так шо хорошо шо минус один кто его там, св. Аваков назначил или Гнлнтей)
еще бы Агрохимию кто то выгнал
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03.11.2021 14:01 Ответить
Редкая каша в голове у типичного зебила
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03.11.2021 14:02 Ответить
совершенно верно - они ведь и не такое могут то
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03.11.2021 14:24 Ответить
Зеклоуны обозначают борьбу , таким образом 😃
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03.11.2021 14:01 Ответить
Сокращенной процедурой должна называться гильотина.
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03.11.2021 14:03 Ответить
зєльоні порвали почті свєжій баян.
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03.11.2021 14:04 Ответить
прибарахлился. Следующий.
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03.11.2021 14:04 Ответить
- Кто это был?
- Не знаю, но бабок накосить он чуть-чуть успел.
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03.11.2021 14:05 Ответить
Уруского нет, остались сруские.
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03.11.2021 14:06 Ответить
Хоть кого-нибудь из этих экс министров посадят?
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03.11.2021 14:18 Ответить
пришел хапнул ушел пришел хапнул ушел за все ПОРОХ ОТВЕТИТ
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03.11.2021 14:20 Ответить
Еті паламалісь. Нєсітє нових!
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03.11.2021 14:23 Ответить
"А вы, друзья, как ни садитесь,

вы все в министры не годитесь..."

Просто для того, чтобы руководить страной, мало уметь играть куем на рояле....
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03.11.2021 14:32 Ответить
Клоун устроил кормушку, назначил на должность, чтоб наворовать, наворовал, пошёл в отставку без суда и следствия, а наказания за это никакого нету.
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03.11.2021 14:58 Ответить
Пора вже і Зеленому Йолопу дати підсрачника.Давно вже пора.
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03.11.2021 15:24 Ответить
Так швидко? Може хлоп і не встиг нічого спиз...и.
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03.11.2021 15:35 Ответить
 
 