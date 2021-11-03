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Рада отправила в отставку вице-премьера – министра стратегических отраслей промышленности Уруского. ВИДЕО
Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 342 народных депутата.
Вопрос отставки вице-премьера также рассматривали по сокращённой процедуре.
Уруского в сессионном зале не было, он не отчитывался перед депутатами.
Рада назначила Уруского на указанную должность 16 июля 2021 года.
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+9 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий03.11.2021 13:58 Ответить Ссылка
+6 Viktor Turchanikov
показать весь комментарий03.11.2021 14:03 Ответить Ссылка
+4 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий03.11.2021 14:04 Ответить Ссылка
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еще бы Агрохимию кто то выгнал
- Не знаю, но бабок накосить он чуть-чуть успел.
вы все в министры не годитесь..."
Просто для того, чтобы руководить страной, мало уметь играть куем на рояле....