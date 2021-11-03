Рада отправила в отставку вице-премьера – министра стратегических отраслей промышленности Уруского. ВИДЕО

Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 342 народных депутата.

Вопрос отставки вице-премьера также рассматривали по сокращённой процедуре.

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Уруского в сессионном зале не было, он не отчитывался перед депутатами.

Рада назначила Уруского на указанную должность 16 июля 2021 года.