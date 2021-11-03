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Рада відправила у відставку віцепрем'єра - міністра стратегічних галузей промисловості Уруського. ВIДЕО
Верховна Рада відправила у відставку віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 342 народні депутати.
Питання відставки віцепрем'єра також розглядали за скороченою процедурою.
Уруського в сесійній залі не було, він не звітував перед депутатами.
Рада призначила Уруського на цю посаду 16 липня 2021 року.
Топ коментарі
+9 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар03.11.2021 13:58 Відповісти Посилання
+6 Viktor Turchanikov
показати весь коментар03.11.2021 14:03 Відповісти Посилання
+4 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар03.11.2021 14:04 Відповісти Посилання
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еще бы Агрохимию кто то выгнал
- Не знаю, но бабок накосить он чуть-чуть успел.
вы все в министры не годитесь..."
Просто для того, чтобы руководить страной, мало уметь играть куем на рояле....