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Рада відправила у відставку віцепрем'єра - міністра стратегічних галузей промисловості Уруського. ВIДЕО

Верховна Рада відправила у відставку віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 342 народні депутати.

Питання відставки віцепрем'єра також розглядали за скороченою процедурою.

Також дивіться: Рада відправила у відставку міністра екології Абрамовського. ВIДЕО

Уруського в сесійній залі не було, він не звітував перед депутатами.

Рада призначила Уруського на цю посаду 16 липня 2021 року.

Автор: 

Кабмін (14181) відставка (1473) Уруський Олег (159) Мінстратегпром (137)


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Топ коментарі
+9
жаль, что отправляя в отставку не проводят полный независимый аудит деятельности/бездеятельности/вреда...
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03.11.2021 13:58 Відповісти
+6
Сокращенной процедурой должна называться гильотина.
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03.11.2021 14:03 Відповісти
+4
прибарахлился. Следующий.
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03.11.2021 14:04 Відповісти
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жаль, что отправляя в отставку не проводят полный независимый аудит деятельности/бездеятельности/вреда...
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03.11.2021 13:58 Відповісти
Урусского шкода, він був одним з адекватних міністрів який хоч щось розумів в питаннях якими займався. Маю надію наступник Урусского буде більшим професіоналом і більш досвідченим менеджером, хоча поки що не бачу достойних кандидатур. Хіба призначать міністром власника і директора Мотор Січ або когось з його заступників, вони дійсно зможуть відродити оборонку, бо вони професіонали в організації виробництва.
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03.11.2021 17:16 Відповісти
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03.11.2021 17:22 Відповісти
Ну а Зеленський взагалі з путіним хоче зустрітись і сфотографуватись і що?
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03.11.2021 18:13 Відповісти
там еще был "министр кабмнета минисров ...... кто то там", так шо хорошо шо минус один кто его там, св. Аваков назначил или Гнлнтей)
еще бы Агрохимию кто то выгнал
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03.11.2021 14:01 Відповісти
Редкая каша в голове у типичного зебила
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03.11.2021 14:02 Відповісти
совершенно верно - они ведь и не такое могут то
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03.11.2021 14:24 Відповісти
Зеклоуны обозначают борьбу , таким образом 😃
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03.11.2021 14:01 Відповісти
Сокращенной процедурой должна называться гильотина.
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03.11.2021 14:03 Відповісти
зєльоні порвали почті свєжій баян.
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03.11.2021 14:04 Відповісти
прибарахлился. Следующий.
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03.11.2021 14:04 Відповісти
- Кто это был?
- Не знаю, но бабок накосить он чуть-чуть успел.
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03.11.2021 14:05 Відповісти
Уруского нет, остались сруские.
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03.11.2021 14:06 Відповісти
Хоть кого-нибудь из этих экс министров посадят?
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03.11.2021 14:18 Відповісти
пришел хапнул ушел пришел хапнул ушел за все ПОРОХ ОТВЕТИТ
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03.11.2021 14:20 Відповісти
Еті паламалісь. Нєсітє нових!
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03.11.2021 14:23 Відповісти
"А вы, друзья, как ни садитесь,

вы все в министры не годитесь..."

Просто для того, чтобы руководить страной, мало уметь играть куем на рояле....
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03.11.2021 14:32 Відповісти
Клоун устроил кормушку, назначил на должность, чтоб наворовать, наворовал, пошёл в отставку без суда и следствия, а наказания за это никакого нету.
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03.11.2021 14:58 Відповісти
Пора вже і Зеленому Йолопу дати підсрачника.Давно вже пора.
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03.11.2021 15:24 Відповісти
Так швидко? Може хлоп і не встиг нічого спиз...и.
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03.11.2021 15:35 Відповісти
 
 