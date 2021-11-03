Рада відправила у відставку віцепрем'єра - міністра стратегічних галузей промисловості Уруського. ВIДЕО

Верховна Рада відправила у відставку віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 342 народні депутати.

Питання відставки віцепрем'єра також розглядали за скороченою процедурою.

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Уруського в сесійній залі не було, він не звітував перед депутатами.

Рада призначила Уруського на цю посаду 16 липня 2021 року.