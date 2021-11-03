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Рада відправила у відставку міністра екології Абрамовського. ВIДЕО

Верховна Рада відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосували 322 народні депутати.

Питання відставки міністра розглядали за скороченою процедурою. Абрамовський не звітував перед депутатами у сесійній залі.

Також читайте: Відставка п'яти міністрів та усунення неточностей у законі про олігархів - порядок денний сьогоднішньої роботи Ради

Автор: 

ВР (15073) відставка (1473) Абрамовський Роман (59)


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Наверное честно сказал ослу...что сократить выбросы парниковых газов на 65% к 3030-му году...возможно только в случае полной остановки всех предприятий в Украине...
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03.11.2021 13:23 Відповісти
Шура, скажу Вам, как эколог экологу: "Ну какой из Абрамовского министр экологии???"
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03.11.2021 13:31 Відповісти
Міняють шило на мило...З тією різницею що шило іде вже багате,а мило приходить ще бідне...Але вже друге шило чекає своєї черги щоб попрацювати на благо,добробут і щастя народу...Така наша зелена дєйствітєльность,просто якась лісова казка...
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03.11.2021 13:38 Відповісти
- Кто это был?
- Не знаю, но бабок накосить он чуть-чуть успел.
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03.11.2021 13:42 Відповісти
 
 