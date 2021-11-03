Рада відправила у відставку міністра екології Абрамовського. ВIДЕО
Верховна Рада відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення проголосували 322 народні депутати.
Питання відставки міністра розглядали за скороченою процедурою. Абрамовський не звітував перед депутатами у сесійній залі.
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- Не знаю, но бабок накосить он чуть-чуть успел.