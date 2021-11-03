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ВР отправила в отставку министра экономики Любченко. ВИДЕО

Верховная Рада отправила в отставку первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 320 народных депутатов.

Вопрос отставки первого-вице-премьера, министра экономики рассматривали по сокращенной процедуре. Любченко в Раду не пришел, поэтому не отчитывался перед депутатами.

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Автор: 

ВР (29302) отставка (3163) Любченко Алексей (80)


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Хто призначав міністрів? Півшостий. Ось він і повинен піти у відставку.
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03.11.2021 13:33 Ответить
Самое большое наказание, отставка! Наворовался, поделился по схематозу и....на отдых, в резерв, до новых назначений! Ни аудита, ни отчета о деятельности за период воровства.
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03.11.2021 13:36 Ответить
- Кто это был?
- Не знаю, но бабок накосить он чуть-чуть успел.
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03.11.2021 13:43 Ответить
Сидел на потоках в налоговой, потом попёрся в министры и попытался дальше хапать с налоговой, но зелёные ушлые и нафиг конкурента с пляжа - эту корову будут доить сами !
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03.11.2021 13:52 Ответить
Если экономики нету, то и министр экономики не нужен.
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03.11.2021 14:00 Ответить
Развалил экономику, денег нахапал, шо и внукам хватит и благополучно свалил за горизонт.
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03.11.2021 14:15 Ответить
Даже,если(случайно)пришёл бы спец из зелёных или примазавшихся,то как работать,когда в любой момент можешь слететь с министерского стула
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03.11.2021 15:42 Ответить
Так трубили власть имущие во все щели что ВВП росте, економіка росте, 500 мільйонів нових робочих місць
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03.11.2021 16:49 Ответить
 
 