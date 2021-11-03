ВР отправила в отставку министра экономики Любченко. ВИДЕО
Верховная Рада отправила в отставку первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение проголосовали 320 народных депутатов.
Вопрос отставки первого-вице-премьера, министра экономики рассматривали по сокращенной процедуре. Любченко в Раду не пришел, поэтому не отчитывался перед депутатами.
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- Не знаю, но бабок накосить он чуть-чуть успел.