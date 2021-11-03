ВР відправила у відставку міністра економіки Любченка. ВIДЕО

Верховна Рада відправила у відставку першого віцепрем'єра, міністра економіки Олексія Любченка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосувало 320 народних депутатів.

Питання відставки першого віцепрем'єра, міністра економіки розглядали за скороченою процедурою. Любченко до Ради не прийшов, тому не звітував перед депутатами.

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