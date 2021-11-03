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ВР відправила у відставку міністра економіки Любченка. ВIДЕО

Верховна Рада відправила у відставку першого віцепрем'єра, міністра економіки Олексія Любченка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосувало 320 народних депутатів.

Питання відставки першого віцепрем'єра, міністра економіки розглядали за скороченою процедурою. Любченко до Ради не прийшов, тому не звітував перед депутатами.

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Автор: 

ВР (15073) відставка (1473) Любченко Олексій (114)


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Хто призначав міністрів? Півшостий. Ось він і повинен піти у відставку.
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03.11.2021 13:33 Відповісти
Самое большое наказание, отставка! Наворовался, поделился по схематозу и....на отдых, в резерв, до новых назначений! Ни аудита, ни отчета о деятельности за период воровства.
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03.11.2021 13:36 Відповісти
- Кто это был?
- Не знаю, но бабок накосить он чуть-чуть успел.
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03.11.2021 13:43 Відповісти
Сидел на потоках в налоговой, потом попёрся в министры и попытался дальше хапать с налоговой, но зелёные ушлые и нафиг конкурента с пляжа - эту корову будут доить сами !
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03.11.2021 13:52 Відповісти
Если экономики нету, то и министр экономики не нужен.
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03.11.2021 14:00 Відповісти
Развалил экономику, денег нахапал, шо и внукам хватит и благополучно свалил за горизонт.
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03.11.2021 14:15 Відповісти
Даже,если(случайно)пришёл бы спец из зелёных или примазавшихся,то как работать,когда в любой момент можешь слететь с министерского стула
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03.11.2021 15:42 Відповісти
Так трубили власть имущие во все щели что ВВП росте, економіка росте, 500 мільйонів нових робочих місць
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03.11.2021 16:49 Відповісти
 
 