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Кабмін призначив Демченка в.о. голови Митної служби

Кабмін призначив Демченка в.о. голови Митної служби

Кабінет Міністрів призначив В'ячеслава Демченка тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної митної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженні уряду, опублікованому на офіційному сайті Кабміну.

"Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 року до призначення в установленому порядку Голови Державної митної служби України виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної Служби Демченка Вячеслава Вадимовича", - йдеться в тексті документа.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 3 листопада, президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління розвідки Державної прикордонної служби України В'ячеслава Демченка.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6210) митниця (1885) Рябікін Павло (102) Державна митна служба (666)


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щуку кинули у річку
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05.11.2021 11:29 Відповісти
Контрабанду он уже поборол, осталось только деньги поделить.
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05.11.2021 11:32 Відповісти
 
 