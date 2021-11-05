Кабмін призначив Демченка в.о. голови Митної служби

Кабінет Міністрів призначив В'ячеслава Демченка тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної митної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженні уряду, опублікованому на офіційному сайті Кабміну.

"Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 року до призначення в установленому порядку Голови Державної митної служби України виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної Служби Демченка Вячеслава Вадимовича", - йдеться в тексті документа.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 3 листопада, президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління розвідки Державної прикордонної служби України В'ячеслава Демченка.