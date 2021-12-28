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ВСУ получат в январе 2022 года мобильный госпиталь от Германии, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ получат в январе 2022 года мобильный госпиталь от Германии, - Резников

Украинские вооруженные силы получат в январе 2022 г. от правительства Германии мобильный госпиталь.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ

"С 2014 года более 160 наших военных прошли лечение в Германии. Всего с 2014 года Германия предоставила более 13 миллионов евро на финансирование медицинских поставок и оборудования".

Также благодаря нашим партнерам в январе 2022 украинские вооруженные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это", – написал министр.

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Топ комментарии
+10
Не брав би від них нічого.щоб потім не бути ім чимось зобовязаним. Кидають об'ідки з барського столу
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28.12.2021 17:36
+8
Це замість протидронових гвинтівок щоб на кінець року у бухгалтерів дебет з кредитом зійшлися ? ((
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28.12.2021 17:29
+6
Вот немчура, хотят вместо оружия откупиться надувными палатками.
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28.12.2021 17:58
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Це замість протидронових гвинтівок щоб на кінець року у бухгалтерів дебет з кредитом зійшлися ? ((
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28.12.2021 17:29 Ответить
хоча би гроші повернуть... вірніше, матеріальні цінності на вартість оплоченого... Бо ж інакше - сшкандаль
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28.12.2021 17:32 Ответить
Не брав би від них нічого.щоб потім не бути ім чимось зобовязаним. Кидають об'ідки з барського столу
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28.12.2021 17:36 Ответить
А где бы ты брал при заваленном гособоронзаказе? А где бы брал такие мобильные госпитали, на асфальтном заводе за бабло ковидного фонда? Ты хоть немного понимаешь сколько жизней спасет такой госпиталь, когда от банальной перевязки и укола обезболивающего тебя везут за 200 километров по разбитым дорогам и каждый ухаб тебя возвращает в сознание от боли? Не брать? Иди воевать, потом дойдет...
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28.12.2021 18:54 Ответить
Вот виділяє США 300млн для Украіни - і в них же купити.
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28.12.2021 23:22 Ответить
читай внимательно, рашотроллик. Это не рабссейский кредит под 300%.
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28.12.2021 23:25 Ответить
А что не так? Оружие в США производится в частных компаниях и правительство США покупает у них за бюджетные деньги оружие для нас. В чем проблема? Мы не будем воевать с помощью этого неправильно закупленного оружия, да, кацапчик?
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28.12.2021 23:34 Ответить
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28.12.2021 19:05 Ответить
20-го сторіччя??
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28.12.2021 17:36 Ответить
сколько нам поставили уже госпиталей и американцы и читаешь разворовали растащили на больше у них нет желания что то давать серьезней
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28.12.2021 17:39 Ответить
щира допога від німців.
будем подихати в моб. госпіталях.
класно.....
а проти безпілотників у нас є рогатки,
бо ж ці """партнери """ заблокували для України берданки проти бпла.
англійчани пришлють презервативи,
бо жінок в ВСУ скоро буде дохрена.
думають за нас партнери.
забули тільки за торбинки, що б гільзи збирати.
але нічого,
турки пошиють та привезуть.
вони ж у нас вторчермет скупляють.
так що все буде ОК!!!!!
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28.12.2021 17:40 Ответить
Вот немчура, хотят вместо оружия откупиться надувными палатками.
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28.12.2021 17:58 Ответить
Будемо сподіватися що це початок,бо раніше нічого взагалі не було.
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28.12.2021 19:07 Ответить
після того, як ворог народу України , завербована окупантами ,екс канцлер Меркель заблокувала постачання в Україну снайперської зброї .фріців разом із їх мобільним шпиталем потрібно посилати прямо на столицю рашистської орди- макваабад.
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28.12.2021 18:05 Ответить
Уміїм ми буть бдагодарними,нам усі так багато задолжали?Чи ми самі всі сили кинули на армію,уставші од войни?!
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28.12.2021 18:14 Ответить
Спасибо" благодетеди" евроаатные , поставляющие двигатели в рашистские дроны и блоквнувшие нам элементарное оружие. Твари .
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28.12.2021 18:38 Ответить
Оружия для защиты не дали, а дают госпитали с намеком на то, что будут Украинцы калечится. Это на какой-то стеб фашистский похоже. Они бы еще крематории прислали. Черти фашистские!
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28.12.2021 18:49 Ответить
Скоты, вместо оружия причем литовского они нам госпиталя шлют, хорошо хоть не мобильные крематории. Германия и Россия враги цивиллизации. Точка!
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28.12.2021 19:18 Ответить
меркель в очко пусть его засунут...
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28.12.2021 19:47 Ответить
Хотілось би пану Резнікову нагадати нарону мудрість: не говори "Гоп", доки не пе5рескочиш! Ми вже чули про поставки рушниць по ьоротьбі з дронами. Від пана иміністра.
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28.12.2021 20:37 Ответить
Вічно озабочєна німчура дозріла до подачки.
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28.12.2021 20:45 Ответить
Тільки з таким міністром оборони воювати з Московієй
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28.12.2021 21:10 Ответить
Від добра добра не шукають. Запропонували допомогу - міністр із вдячністю приймає. Це - правило хорошого тону та правильного виховання. Україні, враховуючи наше становище, все буде у нагоді - і німецький шпиталь, і американські Джавеліни, і турецькі Байрактари. А скільки наших покалічених хлопців у Німеччині на ноги поставили. Тож, будемо вдячними. Не слід шукати багато ворогів. Ворог - один: руцкі орки у Мордорі.
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29.12.2021 10:27 Ответить
Пан Рєзніков, напевно, забув, що то спільний дарунок від Німеччини та Естонії. Але то таке.
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29.12.2021 10:40 Ответить
 
 