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ВСУ получат в январе 2022 года мобильный госпиталь от Германии, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские вооруженные силы получат в январе 2022 г. от правительства Германии мобильный госпиталь.
Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ
"С 2014 года более 160 наших военных прошли лечение в Германии. Всего с 2014 года Германия предоставила более 13 миллионов евро на финансирование медицинских поставок и оборудования".
Также благодаря нашим партнерам в январе 2022 украинские вооруженные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это", – написал министр.
Топ комментарии
+10 Lopik Kocur
показать весь комментарий28.12.2021 17:36
+8 Слава Шустрий
показать весь комментарий28.12.2021 17:29
+6 Макс Колесниченко
показать весь комментарий28.12.2021 17:58
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Пожалуйста, подождите...
будем подихати в моб. госпіталях.
класно.....
а проти безпілотників у нас є рогатки,
бо ж ці """партнери """ заблокували для України берданки проти бпла.
англійчани пришлють презервативи,
бо жінок в ВСУ скоро буде дохрена.
думають за нас партнери.
забули тільки за торбинки, що б гільзи збирати.
але нічого,
турки пошиють та привезуть.
вони ж у нас вторчермет скупляють.
так що все буде ОК!!!!!