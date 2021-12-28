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ЗСУ отримають у січні 2022 року мобільний госпіталь від Німеччини, - Резніков
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Українські збройні сили отримають у січні 2022 року від уряду Німеччини мобільний госпіталь.
Про це повідомив у твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"З 2014 року понад 160 наших військових пройшли лікування у Німеччині. Загалом з 2014 року Німеччина надала понад 13 мільйонів євро на фінансування медичних постачань та обладнання.
Також завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські збройні сили отримають мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це", – написав міністр.
Топ коментарі
+10 Lopik Kocur
показати весь коментар28.12.2021 17:36
+8 Слава Шустрий
показати весь коментар28.12.2021 17:29
+6 Макс Колесниченко
показати весь коментар28.12.2021 17:58
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Будь ласка, зачекайте...
будем подихати в моб. госпіталях.
класно.....
а проти безпілотників у нас є рогатки,
бо ж ці """партнери """ заблокували для України берданки проти бпла.
англійчани пришлють презервативи,
бо жінок в ВСУ скоро буде дохрена.
думають за нас партнери.
забули тільки за торбинки, що б гільзи збирати.
але нічого,
турки пошиють та привезуть.
вони ж у нас вторчермет скупляють.
так що все буде ОК!!!!!