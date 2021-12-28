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ЗСУ отримають у січні 2022 року мобільний госпіталь від Німеччини, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ отримають у січні 2022 року мобільний госпіталь від Німеччини, - Резніков

Українські збройні сили отримають у січні 2022 року від уряду Німеччини мобільний госпіталь.

Про це повідомив у твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"З 2014 року понад 160 наших військових пройшли лікування у Німеччині. Загалом з 2014 року Німеччина надала понад 13 мільйонів євро на фінансування медичних постачань та обладнання.

Також завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські збройні сили отримають мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це", – написав міністр.

Також читайте: Резніков дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні та роботу над запуском "Північного потоку-2", - Financial Times

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Не брав би від них нічого.щоб потім не бути ім чимось зобовязаним. Кидають об'ідки з барського столу
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28.12.2021 17:36
+8
Це замість протидронових гвинтівок щоб на кінець року у бухгалтерів дебет з кредитом зійшлися ? ((
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28.12.2021 17:29
+6
Вот немчура, хотят вместо оружия откупиться надувными палатками.
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28.12.2021 17:58
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Це замість протидронових гвинтівок щоб на кінець року у бухгалтерів дебет з кредитом зійшлися ? ((
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28.12.2021 17:29 Відповісти
хоча би гроші повернуть... вірніше, матеріальні цінності на вартість оплоченого... Бо ж інакше - сшкандаль
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28.12.2021 17:32 Відповісти
Не брав би від них нічого.щоб потім не бути ім чимось зобовязаним. Кидають об'ідки з барського столу
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28.12.2021 17:36 Відповісти
А где бы ты брал при заваленном гособоронзаказе? А где бы брал такие мобильные госпитали, на асфальтном заводе за бабло ковидного фонда? Ты хоть немного понимаешь сколько жизней спасет такой госпиталь, когда от банальной перевязки и укола обезболивающего тебя везут за 200 километров по разбитым дорогам и каждый ухаб тебя возвращает в сознание от боли? Не брать? Иди воевать, потом дойдет...
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28.12.2021 18:54 Відповісти
Вот виділяє США 300млн для Украіни - і в них же купити.
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28.12.2021 23:22 Відповісти
читай внимательно, рашотроллик. Это не рабссейский кредит под 300%.
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28.12.2021 23:25 Відповісти
А что не так? Оружие в США производится в частных компаниях и правительство США покупает у них за бюджетные деньги оружие для нас. В чем проблема? Мы не будем воевать с помощью этого неправильно закупленного оружия, да, кацапчик?
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28.12.2021 23:34 Відповісти
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28.12.2021 19:05 Відповісти
20-го сторіччя??
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28.12.2021 17:36 Відповісти
сколько нам поставили уже госпиталей и американцы и читаешь разворовали растащили на больше у них нет желания что то давать серьезней
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28.12.2021 17:39 Відповісти
щира допога від німців.
будем подихати в моб. госпіталях.
класно.....
а проти безпілотників у нас є рогатки,
бо ж ці """партнери """ заблокували для України берданки проти бпла.
англійчани пришлють презервативи,
бо жінок в ВСУ скоро буде дохрена.
думають за нас партнери.
забули тільки за торбинки, що б гільзи збирати.
але нічого,
турки пошиють та привезуть.
вони ж у нас вторчермет скупляють.
так що все буде ОК!!!!!
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28.12.2021 17:40 Відповісти
Вот немчура, хотят вместо оружия откупиться надувными палатками.
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28.12.2021 17:58 Відповісти
Будемо сподіватися що це початок,бо раніше нічого взагалі не було.
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28.12.2021 19:07 Відповісти
після того, як ворог народу України , завербована окупантами ,екс канцлер Меркель заблокувала постачання в Україну снайперської зброї .фріців разом із їх мобільним шпиталем потрібно посилати прямо на столицю рашистської орди- макваабад.
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28.12.2021 18:05 Відповісти
Уміїм ми буть бдагодарними,нам усі так багато задолжали?Чи ми самі всі сили кинули на армію,уставші од войни?!
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28.12.2021 18:14 Відповісти
Спасибо" благодетеди" евроаатные , поставляющие двигатели в рашистские дроны и блоквнувшие нам элементарное оружие. Твари .
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28.12.2021 18:38 Відповісти
Оружия для защиты не дали, а дают госпитали с намеком на то, что будут Украинцы калечится. Это на какой-то стеб фашистский похоже. Они бы еще крематории прислали. Черти фашистские!
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28.12.2021 18:49 Відповісти
Скоты, вместо оружия причем литовского они нам госпиталя шлют, хорошо хоть не мобильные крематории. Германия и Россия враги цивиллизации. Точка!
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28.12.2021 19:18 Відповісти
меркель в очко пусть его засунут...
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28.12.2021 19:47 Відповісти
Хотілось би пану Резнікову нагадати нарону мудрість: не говори "Гоп", доки не пе5рескочиш! Ми вже чули про поставки рушниць по ьоротьбі з дронами. Від пана иміністра.
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28.12.2021 20:37 Відповісти
Вічно озабочєна німчура дозріла до подачки.
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28.12.2021 20:45 Відповісти
Тільки з таким міністром оборони воювати з Московієй
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28.12.2021 21:10 Відповісти
Від добра добра не шукають. Запропонували допомогу - міністр із вдячністю приймає. Це - правило хорошого тону та правильного виховання. Україні, враховуючи наше становище, все буде у нагоді - і німецький шпиталь, і американські Джавеліни, і турецькі Байрактари. А скільки наших покалічених хлопців у Німеччині на ноги поставили. Тож, будемо вдячними. Не слід шукати багато ворогів. Ворог - один: руцкі орки у Мордорі.
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29.12.2021 10:27 Відповісти
Пан Рєзніков, напевно, забув, що то спільний дарунок від Німеччини та Естонії. Але то таке.
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29.12.2021 10:40 Відповісти
 
 